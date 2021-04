OBERBÜREN Deutliches Ja an der Urne: Busbucht nimmt eine wichtige Hürde Knapp 84 Prozent der Stimmbürger segnen den Kauf des Grundstücks Schlossgarten 6 in Oberbüren ab. Damit soll eine neue Bushaltestelle errichtet werden. In Stein gemeisselt ist diese aber noch nicht. Simon Dudle 11.04.2021, 16.24 Uhr

Scheune und Haus sollen durch eine sichere Bushaltestelle ersetzt werden. Bild: Andrea Häusler

Klare Sache am Sonntag an der Urne: 755 Personen stimmten dem Kauf des Grundstücks Schlossgarten 6 in Oberbüren zu, 148 waren dagegen. Mit einem Ja-Anteil von über 83 Prozent im Rücken kann die Gemeinde die Parzelle für 745'000 Franken der Appenzeller Immobilienfirma Devaron AG abkaufen. Die Stimmbeteiligung lag bei 29,4 Prozent.

Geplant ist, das auf diesem Areal stehende Haus samt Scheune abzureissen, um eine 70 Meter lange Busbucht errichten zu können. Nötig wird dies laut einem Gutachten der Gemeinde, weil die derzeitige Situation mit auf der Strasse haltenden Bussen und überholenden Autos zu gefährlichen Momenten geführt hat. Fünf Buslinien stoppen an dieser Haltestelle, die auch ein Umsteigepunkt mit längeren Standzeiten für die Busse ist.

Parkplatz-Abtausch: Mündliche Zusage liegt vor

Fix ist die Busbucht somit aber noch nicht. Denn das Liegenschaftsareal ist nicht gross genug, um die 70 Meter grosse neue Haltestelle errichten zu können. Es braucht zusätzlich einen 5,5 Meter breiten Streifen auf dem Parkplatz der benachbarten Raiffeisenbank. Im Gegenzug könnte die Bank den Platz für ihre Parkplätze auf dem neu erworbenen Grundstück der Gemeinde kompensieren. Eine mündliche Zusage der Bank liegt vor. Was die Kostenfolgen sind, stand am Abstimmungssonntag nicht fest und bedarf weiterer Verhandlungen.

Zudem wird das Oberbürer Betriebs- und Gestaltungskonzept, in dessen Rahmen die Busbucht geplant wird, derzeit vom Kanton geprüft. Danach kann sich die Bevölkerung dazu äussern. Ob Einsprachen sowie Rekurse von kantonalen Instanzen beurteilt werden müssen, die das Projekt verzögern oder gar verhindern, wird sich weisen.

Investition in rückgebaute ARA

Die anderen Abstimmungen, über welche die Stimmbürger Oberbürens am Sonntag an der Urne anstelle der Bürgerversammlung zu befinden hatten, waren alle eine klare Sache. Die nur noch als Pumpwerk genutzte ARA Rüteli kann für 1,53 Millionen Franken umgebaut werden. 840 Personen waren dafür, 66 dagegen. Fast die dreifache Menge an Abwasser kann nach dem Umbau verarbeitet werden. Die Kläranlage ist seit dem Jahr 2009 ausser Betrieb und teilweise zurückgebaut worden. Das unter dem alten Betriebsgebäude liegende Regenbecken wird seither als Pumpwerk genutzt. Dieses führt das Oberbürer Abwasser der Kläranlage Niederbüren zur Reinigung zu.

Die ehemalige ARA Oberbüren kann für gut 1,5 Millionen saniert werden. Bild: Andrea Häusler

Der Betrieb funktioniert bei Trockenwetter gut. Fällt hingegen mehr Wasser an, als die Pumpen weiterbefördern können, gelangt der Mehrzufluss ins Regenbecken, wo das Abwasser vorgeklärt und schliesslich über einen Kanal in den Dorfbach geleitet wird.

Steuerfuss bleibt tief

Gar noch deutlicher war die Zustimmung bei der Jahresrechnung der politischen Gemeinde, die einen Gewinn von 1,14 Millionen Franken gebracht hatte. Budgetiert gewesen war ein Defizit von 760'000 Franken. Dazu kommt ein Gewinn der Elektra in der Höhe von rund 405'000 Franken. Die Überschüsse werden dem Eigenkapital zugeführt. Diesem Vorhaben stimmten 894 Personen zu, 14 waren dagegen. Den gleichbleibenden Steuerfuss von 100 Prozent – es ist der zweittiefste Steuerfuss im Wahlkreis Wil – für das laufende Jahr hiessen 864 Personen gut, 42 waren dagegen. Der Gemeinderat erwartet für 2021 einen Verlust von 954'000 Franken im allgemeinen Haushalt und einen Gewinn von rund 207'000 Franken bei der Elektra.

Auch die Jahresrechnungen und Budgets der Oberstufenschulgemeinde (mit Niederbüren), der Primarschulen Oberbüren-Sonnental und Niederwil sowie der Wasserversorgung Oberbüren wurden je klar gutgeheissen. Bei der Wasserversorgung stimmten zudem 803 Personen für den Ersatz und die Erweiterung des Leckortungssystems. 35 Personen waren dagegen. Auch die Jahresrechnung der Dorfkorporation Niederwil, welche per 1. Januar 2021 in die Politische Gemeinde Niederbüren integriert worden ist, wurde deutlich gutgeheissen.