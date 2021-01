Oberbüren Bushaltestelle im Oberbürer Schlossgarten soll von der Strasse weg: Bürgerschaft entscheidet über Landerwerb Die Gemeinde will das Grundstück Nr. 399 an der Schlossgartenstrasse, schräg vis-à-vis der Post, käuflich erwerben. Ziel ist es, die heutige Bushaltestelle von der Strasse weg in eine Busbucht zu verlegen. 07.01.2021, 11.36 Uhr

Die Busperrons beim Bahnhof Stans sind noch nicht behindertengerecht umgebaut.PostautoBild: Matthias Piazza (Stans, 8.Oktober 2020) Symbolbild: PD

(ahi/gk) Die Gemeinde hat im Jahr 2018 mit der Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) für das Dorfzentrum von Oberbüren begonnen. Dabei wurden durch eine Arbeitsgruppe sowie vom Gemeinderat verschiedene Varianten geprüft, welche in der Zwischenzeit auch mit den betroffenen Grundeigentümern besprochen wurden. Grundsätzlich sind die Direkt-Betroffenen dem Projekt gegenüber positiv eingestellt.

Nebst weiteren Massnahmen sieht der aktuelle Planungsstand vor, dass an der Schlossgartenstrasse im Rahmen eines «Bushofs» Busbuchten erstellt werden. Diese werden benötigt, da Oberbüren ein Umsteigepunkt ist und die Busse deshalb teilweise längere Wartezeiten haben. Da die Strasse jedoch auch von Autos befahren wird, strebt der Gemeinderat an, dass die Busse zukünftig nicht mehr auf Strasse halten müssen. Dies hat in der Vergangenheit schon zu einigen gefährlichen Situationen geführt. Die Busbuchten sollen deshalb neben der Strasse realisiert werden.

Landerwerb für 745'000 Franken

Dass dafür einiges an Platz benötigt wird, ist jedoch unumgänglich. Der Gemeinderat hat aufgrund dessen verschiedene Szenarien geprüft. Erfreulicherweise hat die Devaron AG, Teufen, welche Eigentümerin des Grundstücks Nr. 399 (Schlossgarten 6) ist, der Gemeinde dieses Grundstück zum Kauf angeboten. Aufgrund der sehr zentralen Lage und der Wichtigkeit bezüglich des BGK Oberbüren ist der Gemeinderat der Meinung, dass dieses Angebot als Glücksfall bezeichnet werden kann. Er hat deshalb dem Kauf zu einem Preis von 745'000 Franken zugestimmt.

Bürgerversammlung entscheidet im März

Da für die Liegenschaft im Zusammenhang mit dem BGK Oberbüren eine konkrete Absicht bezüglich der geplanten Busbuchten vorliegt und aufgrund der Höhe des Kaufpreises, muss das Grundstück im Verwaltungsvermögen erworben werden. Dafür ist ein Gutachten an der Bürgerversammlung im März 2021 notwendig. Wie gewohnt, wird dieses zu gegebener Zeit im Geschäftsbericht der Gemeinde abgedruckt und so an die Bürgerschaft zugestellt.