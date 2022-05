78 Paten für Fledermaus-Kästen in Oberbüren

Oberbüren 78 Paten für bäumige Unterkünfte: Dem Brauen Langohr auf der Spur Dank Patenschaften konnten an drei Standorten in Oberbüren Nistkästen für Braune Langohren aufgehängt werden. Dies war nun Grund und Anlass für eine öffentlichen Flurbegehung. Fledermäuse zeigten sich jedoch nicht. Josef Bischof 15.05.2022, 08.56 Uhr

Während der Flurbegehung erhielten die Teilnehmenden viele Informationen, Fledermäuse jedoch zeigten sich keine. Bild: Josef Bischof

78 Personen haben sich vor einem Jahr in die Pflicht nehmen lassen und eine Patenschaft für das Braune Langohr, eine Fledermausart aus der Gattung der Langohren, übernommen. Rund die Hälfte hatte sich am Freitag zu einer Flurbegehung eingefunden.

René Güttinger, Biologe und Fledermaus-Spezialist aus Nesslau, würdigte die Bedeutung ihres Einsatzes und machte sie mit den zum Teil fast unglaublichen Eigenschaften dieser Tiergattung vertraut. Als Präsident der Umwelt- und Landwirtschaftskommission wies Gemeinderat Erich Frick einleitend auf die Massnahmen zur Förderung der Biodiversität in der Gemeinde Oberbüren hin. Dazu hätten beispielsweise Heckenpflanzungen, die Abgabe von Hochstammobstbäumen oder Massnahmen zum Schutz von Amphibien gehört.

Erich Frick, Gemeinderat. Bild: Josef Bischof

Ein grosser Erfolg war dem Aufruf zum Schutz von Fledermäusen beschieden. «78 Mitbürgerinnen und Mitbürger haben uns ihre Unterstützung zugesagt und eine Patenschaft für das Braune Langohr übernommen. Die Gemeinde hat ‹aufgerundet› und 90 Nisthilfen beschafft und aufgehängt.»

Säugetiere, keine Mäuse

Früher seien alle Kleintiere mit braunem oder grauem Fell als Mäuse bezeichnet worden, sagte René Güttinger. Fledermäuse aber gehörten nicht zur Gattung der Nagetiere, sondern seien Säugetiere.

Seit 1966 sind die Fledermäuse in der Schweiz bundesrechtlich geschützt. Trotzdem sind die Populationen kontinuierlich weiter geschrumpft. Als Hauptgrund dafür bezeichnete Güttinger den Quartierverlust. «Man hat früh gemerkt, dass es den Fledermäusen nicht gut geht, hat aber wenig über sie gewusst», so der Biologe. Dank der Initiative von Studenten sei das Wissen ab Mitte der siebziger Jahre sukzessive erweitert worden.

Das Braune Langohr hat lediglich ein Gewicht von fünf bis elf Gramm. Bild: René Güttinger

Die Fledermäuse könnten als einzige Säugetiergattung aktiv fliegen. Wie sie das vor 50 Millionen Jahren erlernt hätten, sei aber noch immer ein Rätsel.

Fliegen mit Echo-Ortung

Fledermäuse fliegen schnell und weit und meist in der Dunkelheit. Die Augen allein genügen nicht, um sie vor Zusammenstössen zu bewahren. Dies geschieht über Töne im Ultraschallbereich, die für uns Menschen nicht hörbar sind. Von den Tieren ausgesendet, erzeugen sie beim Auftreffen auf Gegenstände ein Echo. Daraus können die Tiere in Millisekunden die Beschaffenheit der Hindernisse erkennen und ihre Flugbahn wählen ohne Schaden zu nehmen. «Eine Echo-Orientierung in solcher Perfektion und Vielfältigkeit hat keine andere Säugetiergruppe erreicht. Dagegen ist das Echolot-Verfahren der Wale eine ganz simple Angelegenheit», führte Güttinger aus.

Oberbüren umsorgt das Braune Langohr

Bei der Flurbegehung begab man sich in den Lebensraum des Braunen Langohrs, in einen Hochstamm-Obstgarten und an den Waldrand. Diese einheimische Fledermausart bevorzugt lockere Laub- und Nadelgehölze oder Parkanlagen.

René Güttinger, Biologe. Bild: Josef Bischof

Braune Langohren erreichen eine Körperlänge bis 53 Millimeter, eine Spannweite von 24 bis 29 Zentimeter und ein Gewicht von 5 bis 11 Gramm. Das auffälligste Merkmal sind die Ohren, die mit etwa vier Zentimetern Länge beinahe so lang sind wie der Körper. Braune Langohren fressen Insekten, die sie im Flug fangen. Dazu brauchen sie ihre äusserst scharfen Schneidezähne. Die Paarung erfolgt im Herbst. Der Samen wird im Fortpflanzungstrakt des Weibchens aufbewahrt, erst im Frühling kommt es zur Befruchtung. Im Juni kommt meist ein einzelnes Junges zur Welt, das nach einem Jahr geschlechtsreif wird.