Notfall Notstand am Spital Wil? Die Situation ist angespannt – nun sollen zusätzliche Stellen Abhilfe schaffen SP-Kantonsräte befürchten wegen der Coronapandemie und Spitalschliessungen eine Überlastung des Gesundheitspersonals. Der Regierungsrat spricht von einer hohen Arbeitsbelastung, verneint aber einen Zusammenhang mit dem Wegfall des Spitals Flawil. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 15.11.2021, 17.00 Uhr

Auf der Notaufnahme verzeichnet das Spital Wil seit Mai 15 Prozent mehr Patientinnen und Patienten als im Jahr 2019. Bild: Roland P. Poschung

Die Überlastung des Gesundheitssystems ist in aller Munde. Die Pflegeinitiative und Corona rückten die Aufmerksamkeit auf die angespannte Personalsituation an den Spitälern. Auch in der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) ist das spürbar, wie die Antwort des Regierungsrats auf einen Vorstoss von drei SP-Kantonsräten nun zeigt. Der Wiler Dario Sulzer, der gleichzeitig Stadtrat ist, der Flawiler Daniel Baumgartner sowie der Wattwiler Christoph Thurnherr befürchten, dass Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal wegen Spitalschliessungen und Corona an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stossen.

Von einem «Notstand am Spital Wil», wie es die Interpellanten ausdrücken, will die Regierung zwar nicht sprechen, doch sie gesteht ein: «Die Bettenauslastung und die Personalsituation sind an den Spitälern Wattwil und Wil insbesondere aufgrund der nach wie vor anspruchsvollen Coronasituation angespannt.»

Der Notfall wird zum Notfall

Doch nicht nur die Coronapandemie, sondern vor allem auch die Notfallfrequenzen machen dem Personal in Wil zu schaffen. Diese sind seit Mai im Vergleich mit 2019 um 15 Prozent gestiegen. Die SP-Kantonsräte vermuten die Ursache dafür in der Schliessung des Spitals Flawil. Die Kantonsregierung widerspricht: Der Anstieg habe bereits vor der Schliessung des Spitals Flawil begonnen.

Auch was die Vermutung der Interpellanten angeht, die hohe Belastung führe zu einer erhöhten Fluktuation beim Personal, winkt die Regierung ab. Zwar ist die Fluktuationsrate von 9,1 Prozent 2019 auf 11,4 Prozent im ersten Halbjahr 2021 gestiegen, doch der Regierungsrat sieht darin keine wesentliche Veränderung. Ausserdem habe die Fluktuation nicht stärker zugenommen als etwa in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland.

Es treffe aber zu, dass es im vergangenen Jahr zu überdurchschnittlich vielen Absenzen gekommen ist. Hauptverantwortlich dafür sei aber nicht eine Überlastung des Gesundheitspersonals gewesen, sondern Quarantäne- oder Isolationsmassnahmen bei den Mitarbeitenden, heisst es in der Antwort.

Eine psychische und organisatorische Herausforderung

Ein Ende der angespannten Situation ist gemäss der Regierung vorerst nicht absehbar. Einerseits wegen der Pandemiesituation, anderseits weil die Veränderungen in der Spitallandschaft zur psychischen und organisatorischen Belastungsprobe werden. So müssen aufgrund der vorgezogenen Schliessung des Spitals Wattwil die zusätzlich benötigten Bettenkapazitäten kurzfristig realisiert werden. Das ist nur möglich, indem die Verwaltung auf Provisorien beziehungsweise ins Homeoffice ausweicht und die von ihr genutzten Räume für den Klinikbetrieb umfunktioniert werden.

Hinzu kommt die psychische Belastung für Mitarbeitende des Spitals Wattwil. Ihre Zukunft ist immer noch ungewiss. Manche von ihnen dürften aber ein Angebot für einen Wechsel nach Wil erhalten. Ihnen werde je nach Bedarf am Standort Wil ein entsprechendes Angebot unterbreitet, schreibt der Regierungsrat.

Erste Schritte zur Entlastung der Mitarbeitenden auf der Notfallstation am Standort Wil wurden bereits eingeleitet. So wurden im Bereich der ärztlichen Betreuung im Juli 2,6 Stellen geschaffen. Weitere 3,5 Stellen in der Notfallpflege sollen Anfang Jahr hinzukommen. Ob sich damit die Situation normalisiert oder sie sich durch die Schliessung des Spitals Wattwil noch weiter verschärft, wie von den SP-Kantonsräten befürchtet, wird sich weisen.