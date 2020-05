Notabfischungen in der Murg und im Tanneggerbach: Die Trockenphasen nehmen zu – damit steigt die Erstickungsgefahr für Fische massiv Der Sommer beginnt erst in gut einem Monat. Dennoch waren in der Region bereits erste Notabfischungen nötig. Hans Suter 15.05.2020, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Murg bei Sirnach: Idylle pur für das menschliche Auge, nicht aber für Fische. Bei Trockenheit wird dieses Kleinod für Wasserbewohner wie Bachforelle und Groppe zur tödlichen Falle. Bild: Hans Suter

Fische leiden und sterben lautlos. Das kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass vielen Fischen immer früher im Jahr der Erstickungstod droht: Nicht erst im Hochsommer, sondern schon im April und Mai. Es sei denn, der Mensch eilt ihnen mit einer sogenannten Notabfischung rechtzeitig zur Hilfe.

«Bei Fliessgewässern zeichnet sich keine Besserung ab»

Die übermächtigen Feinde im Jahreskreislauf der Fische sind zu wenig Wasser und zu hohe Wassertemperaturen. Und das beileibe nicht nur im Sommer, sondern bereits im Frühjahr.

Ein aktuelles Zeitdokument mag dies verdeutlichen: «Aufgrund der Wetterprognose zeichnet sich eine Entspannung in den Wäldern und der Landwirtschaft des Kantons ab.» Mit diesen Worten beginnt eine Medienmitteilung des Fachstabs Trockenheit des Kantons Thurgau vom 28. April 2020. Erwartet wurden zwar nur gerade 40 Millimeter Regen. Nach Wochen der Trockenheit war das aber schon fast eine Erlösung.

Etwas weiter unten heisst es in derselben Medienmitteilung: «Bei den Fliessgewässern zeichnet sich keine Besserung ab. Bereits waren erste Abfischungen nötig. Erste Gemeinden haben Engpässe bei der Trinkwasserversorgung.» Das lässt aufhorchen. Schliesslich war das im April und es steht noch der ganze Sommer bevor.

Die Murg bei Wiezikon/Sirnach im Sommer 2018: Ohne Notabfischung an gefangenen Stellen wären die meisten Fische qualvoll erstickt. Bild: Hans Suter

Notabfischungen in der Murg und im Tanneggerbach

Fakt ist: Die Fliessgewässer in der Region weisen für die Jahreszeit ein tiefes Niveau auf. Seit Ende der Schneeschmelze ist auch der Pegel der Thur sinkend.

Am Wochenende vom 25./26. April wurden im Hinterthurgau bereits erste Abfischungen durchgeführt: in der Murg bei Sirnach und im Tanneggerbach bei Fischingen. «Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass bei andauernder Trockenheit in diesen Gewässern jeweils zuerst eine Abfischung nötig war», heisst es bei der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau, welche die Lage beobachtet. Amtsleiter Roman Kistler sagt:

«In den letzten Jahren ist eine Zunahme der lang anhaltenden Trockenphasen zu verzeichnen.»

Was bedeutet das für den Sommer?

Was unweigerlich die Frage aufwirft, was das für den bevorstehenden Sommer und die Zukunft generell bedeutet. «Eine abschliessende Prognose aufgrund der aktuellen Situation für den Sommer lässt sich nicht ableiten», sagt Kistler. Dies hänge davon ab, wie viel Niederschlag sich in den nächsten Monaten einstelle.

Doch er will nichts beschönigen: «Langfristig deuten viele Klimamodelle darauf hin, dass sich künftig vermehrt Phasen mit Extremereignissen ergeben werden, was bei häufigeren Trockenphasen auch zu mehr Notabfischungen führen dürfte.»

Rettung vor dem drohenden Erstickungstod

Bei Notabfischungen werden die Fische vor dem Erstickungstod gerettet, indem sie in andere Gewässer oder Gewässerbereiche möglichst im gleichen Gewässersystem gebracht werden. Die Fische aus dem Tanneggerbach wurden laut Roman Kistler in die Murg bei Münchwilen gebracht, diejenigen aus der Murg bei Fischingen unterhalb von Sirnach wieder in der Murg ausgesetzt. Dabei handelt es sich um Bachforellen, Groppen und vereinzelt Alet. In diesen Fliessgewässern leben nebst Fischen auch Wasserinsekten, Würmer und Kleinkrebse.

Pächter dieser zwei Gewässer ist der Sportfischerverein Sirnach, Münchwilen und Umgebung. Notabfischungen werden hauptsächlich durch die Fischereiaufseher oder in Einzelfällen in Absprache mit dem zuständigen Fischereiaufseher durch die Pächter selbst durchgeführt.

Der Tanneggerbach bei Fischingen führt auch in meteorologisch durchschnittlichen Zeiten eher wenig Wasser. Bild: Hans Suter

Rückkehr der Fische nur im selben Gewässer möglich

Bleibt die Frage: Wie kommen die Fische wieder zurück? «Wenn sie in anderes Gewässer umgesiedelt wurden, kommen sie nicht mehr zurück», sagt Kistler. Im entsprechenden Gewässer werde deshalb ein Neubesatz mit Jungfischen gemacht, wenn sich das Gewässer erholt hat. Werden die Fische in denselbem Gewässer, wie im vorliegenden Fall in der Murg, wieder ausgesetzt, besteht laut Kistler die Möglichkeit, dass ein Teil der Fische wieder von selbst in das ursprüngliche Gebiet zurückwandert. Die andern verbleiben in diesem neuen Gewässerabschnitt.

Reto Brüllmann, Präsident des Fischereivereins Neckertal, ist besorgt: «Auch die Bachforelle wird wohl früher oder später verschwinden.» Bild: Urs M. Hemm

Neckertal «Das sind keine normalen Schwankungen mehr» Reto Brüllmann blickt nachdenklich auf den trockenen April zurück. Der Flawiler ist Präsident des Fischereivereins Neckertal und kann von Glück reden, dass er keine Notabfischung durchführen musste. «Wir hatten einen extremen Tiefstand beim Wasser und mussten laufend Kontrollen durchführen», sagt er. Im Auge hat er vor allem den Aachbach, der im Gebiet Aachsäge nahe Mogelsberg in den Necker mündet. «Der Aachbach trocknet regelmässig aus, wenn es zu wenig regnet. Im April sind wir nur ganz knapp daran vorbeigekommen, eine Notabfischung durchführen zu müssen», sagt Brüllmann. Mit Sorge blickt er dem Sommer entgegen, der eine erneute Trockenheit und hohe Temperaturen erwarten lässt.

«Das sind keine normalen Schwankungen mehr, die sind massiv akzentuiert», konstatiert der Fischer. «Und das schon so früh im Jahr.»



Im Einzugsgebiet des Fischereivereins Neckertal, der sich unlängst mit dem Fischereiverein Trutta am unteren Necker zusammengeschlossen hat, gibt es vor allem Bachforellen, Barben und Groppen. «Die Aesche ist fast nicht mehr zu sehen, bei uns ist sie faktisch ausgestorben», sagt Reto Brüllmann. Den Grund sieht er in den hohen Wassertemperaturen. Dies sei eine direkte Folge der Trockenheit. Das wenige Wasser erwärme sich insbesondere in der Sommerhitze so stark, dass ein Überleben der Fische zuweilen unmöglich werde. Der Grund: Eine hohe Wassertemperatur, meist gepaart mit tiefer Fliessgeschwindigkeit, führe zu einem so tiefen Sauerstoffgehalt im Wasser, dass den Fischen der Erstickungstod drohen würde.



Im Sommer erwärmt sich das Wasser laut Brüllmann während zwei bis drei Wochen bis auf 25 Grad. «Die Aesche erstickt bereits ab 23 Grad, die Forelle ab 25 Grad.» Der Fischer ist pessimistisch: «Auch die Bachforelle wird wohl früher oder später verschwinden.» Die Barbe, die flussaufwärts wandert, sowie die Groppe und der Alet könnten sich etwas besser anpassen. (hs)