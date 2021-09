Panther-Motorrad-Fans treffen sich in Niederglatt

Nostalgie Panther in Niederglatt gesichtet: Über 30 Oldtimer-Motorräder an Bikertreff Zum zweiten Mal fand in der Ostschweiz ein Motorradtreffen der englischen Kultmarke Panther statt. Fränzi Göggel 05.09.2021, 16.35 Uhr

Viele Motorradfahrer sind mit ihren Panthern der Einladung von Organisator Hugo Stofer gefolgt. Bild: Fränzi Göggel

Der grosse Platz vor der Scheune bei der Wirtschaft zum Engel in Niederglatt war vergangenen Samstag mit Panther-Motorrädern und anderen Classic Bikes bereits am Vormittag gut belegt. Immer wieder hörte man das Fauchen von weiteren eintreffenden Panthern. Deren Ankunft wurde jeweils von den Anwesenden akribisch beobachtet und fachkundig kommentiert.

Organisator Hugo Stofer war über das rege Treiben hocherfreut. Über 30 Panther-Motorräder aus nah und fern, davon sieben Vorkriegsmodelle, fanden den Weg nach Niederglatt. Ein Panther-Fahrer aus dem Rheintal hatte wegen Zündungsproblemen an seinem Vorkriegsmodell das Ziel nicht erreicht. Nach dem Mittag schwangen sich einige bereits wieder in ihre Sättel. Eine Schönwetterausfahrt lockte.

Die Teilnehmerzahl steigt

Hugo Stofer führte den Anlass bereits zum zweiten Mal durch. «Das erste Mal organisierte ich das Panther-Treffen 2018 privat bei mir zu Hause in Ebersol. Einfach so, aus Freude am Unnützen», erzählt er mit einem breiten Lachen. «Es kamen schon damals viel mehr Panther-Fahrer, als ich erwartet hatte.»

Für das zweite Treffen habe er mit noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Er habe über 40 Panther-Fahrer angeschrieben, das hätte das Platzangebot bei ihm zu Hause gesprengt. So wich er auf die Wirtschaft zum Engel aus. «Das Lokal mit Gartenbeiz und genügend Parkmöglichkeiten bietet den optimalen Rahmen für uns.», sagt der 71-Jährige.

Viele Projekte am Laufen

Trotz wunderschöner Patina am original belassenen Tank ist diese Panther mit Berner Kontrollschilder gut im Schuss. Bild: Fränzi Göggel

Hugo Stofer ist schon lange stolzer Besitzer von mehreren Panther-Motorrädern. «Nicht alle sind betriebsbereit», schwächt er ab. «Nebst meinen zwei Panther-Racern, mit denen ich Oldtimerrennen und Schauläufe fahre, sind noch einige Projekte zum Restaurieren darunter, unter anderem eine Panther-Ruine von 1926 und ein Panther TT Replica.»

Panther-Motorräder wurden von Phelon und Moore in England von 1900 bis 1967 hergestellt. Das Merkmal der Viertakt-Panther-Motorräder mit 500, 600 oder 650 cm3 Hubraum ist der in einem 45-Grad-Winkel schräg nach vorne geneigte Einzylinder. Nur die kleineren 350er verfügen über einen senkrechten Einzylinder. Dabei ist der Motor als tragendes Element des Rahmens verbaut.

Diese Bauweise stammt aus der Pionierzeit des Motorradbaus. Aus einem Velorahmen wurde das vordere Rahmenrohr ausgesägt und stattdessen ein Einzylindermotor hineingeschlüsselt. Dies war ebenfalls der Grundgedanke der Hersteller von Panther-Motorrädern und der schräg eingebaute Zylinder wurde beibehalten.

Auf die Frage, ob und wann er denn wieder ein Panther-Treffen organisiere, antwortet Hugo Stofer lachend: «Wenn, dann frühestens in zwei Jahren.»