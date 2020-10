Interview «Niemand hat je das Farbkonzept der Uzehalle kritisiert»: Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel über die Petition und das defizitäre Budget Der Uzwiler Gemeinderat sieht keinen Handlungsbedarf bezüglich einer Petition zur Sanierung der Uzehalle. Lucas Keel spricht im Interview über das Farbkonzept der Uzehalle. Zudem nimmt er Stellung zum budgetieren Defizit von rund einer Million Franken für das kommende Jahr. Dinah Hauser 30.10.2020, 17.00 Uhr

Die Fassade ist am Ende ihrer Lebensdauer. Bild: Philipp Stutz

Eine Petition gegen das neue Farbkonzept der Uzehalle wurde gestartet. Einige Bürger scheinen mit den Farben Grün, Gelb und Weiss nicht zufrieden zu sein.

Lucas Keel: Über Farben lässt sich immer diskutieren. Wir haben im Vorfeld der Abstimmung die Bevölkerung umfangreich informiert, das Baubewilligungsverfahren durchgeführt. Zudem haben die Bühler AG, die Uze AG – ihr gehört der Boden –, den EHC und den Eisclub Uzwil bei der Planung mit ins Boot geholt. Niemand hat je das Farbkonzept kritisiert, auch in den schriftlichen Vernehmlassungen nicht.

Auf der Website schreibt das Komitee, es fühle sich von der Gemeinde übergangen und nicht ernst genommen.

Das sehe ich nicht so. Es gibt einfach unterschiedliche Meinungen. Erstmals auf das Thema angesprochen wurde ich am 11. August, einem Info-Abend kurz vor der Abstimmung. Hansi Hohl plädierte vehement dafür, dass man die Uzwiler Farben, blau und gelb, verwenden müsste. Persönlich konnte ich mich der Argumentation nicht anschliessen. Ein Gebäude dieser Dimension in Wappenfarben schien mir bei allem gesunden Patriotismus und Verständnis für die Fan-Kultur keine wirklich gute Idee. In der allgemeinen Umfrage fragte ich den Gemeinderat nach seiner Einschätzung und holte dazu auch die Stellungnahme des Architekten ein. Das Ergebnis der Diskussion habe ich Hansi Hohl kommuniziert.

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil Bild: PD

Wie ist die Stimmung im Gemeinderat zur Petition?

Im Kollegium ist klar: Es gibt bei öffentlichen Geschäften Zeiten zum Diskutieren und Zeiten zum Entscheiden. Auf Entscheide kommt der Gemeinderat nur zurück, wenn ihm wichtige Informationen fehlten oder offensichtliche Fehler korrigiert werden müssen.

Welche andere Stimmen aus der Bürgerschaft haben Sie vernommen?

Auf die Petition wurde ich mehrfach angesprochen. Die Medien greifen solche Dinge gern auf. Die Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, finden das Farbkonzept in der Abstimmungsbroschüre gut, auch Planer und Architekten. Grau-braun-weiss oder gar gelb-blau sei sicher nicht besser. Auch der EHC selbst ist meines Wissens nicht Teil des Petitionskomitees.

Was halten Sie von der Petition?

Eine Petition ist grundsätzlich ein gutes Mittel. Es kommt dabei weniger auf die Zahl der Unterschriften an, sondern auf die Qualität der Idee und auch aufs Timing. Menschen, die zufrieden sind oder sich nicht betroffen fühlen, schweigen in der Regel.

Grelle Farben im Quartier: Inwiefern ist dies akzeptabel?

Ich selbst bin sehr skeptisch, was intensiv-farbige Häuschen angeht. Wenn die Wand des Nachbarhauses knallrot leuchtet, kann das ins Wohnzimmer reflektieren. Bei der Eishalle passiert das nicht. Im Gegenteil, in der Umgebung der Industriebauten tut Farbe gut. Man muss bei jedem Bauprojekt die Umgebung und den Zweck beachten.

So soll die Fassade dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Warum hat man sich für die Farben entschieden?

Eine Eishalle ist ein kalter Ort, besonders auch für Zuschauer. Das Farbkonzept ist das Ergebnis eines Wettbewerbs. Die Idee des Architekten ist: Warmes Licht ins Gebäude bringen und die Farbstimmung eines Blätterdachs vermitteln. Zudem: Wenn man ein Projekt nach zehn Jahren aus der Schublade nimmt und es immer noch gut findet, auch in Bezug auf die Farben, ist das für mich ein Qualitätsmerkmal.

Gibt es öfters Wortmeldungen aus der Bevölkerung, nachdem bereits über einen Sachverhalt beschlossen wurde?

Das kommt in der Tat öfter vor. Bei vielen Projekten laden wir Körperschaften, Vereine oder Nachbarn zum Mitreden ein. Ihre Delegierten beteiligen sich an Sitzungen und Diskussionen. Dass es später noch andere Meinungen gibt, ist politischer Alltag und normal. Genau drum braucht es eben Zuständigkeiten und definierte Zeitfenster, sonst werden wir nie fertig.

Während der Herbstferien vermeldete die Gemeinde einen Budgetüberschlag für das kommende Jahr. Das Defizit beträgt rund eine Million Franken.

Das muss man auch ein wenig einordnen. Allein die Rundungsdifferenz in unserer Buchhaltung beträgt eine halbe Million Franken – wir können gar nicht genauer. Die ersten Entwürfe rechneten mit einem Defizit von rund drei Millionen Franken. Wir waren der Meinung, dass wir damit nicht vor die Bürgerschaft treten können. So haben wir nach Sparmöglichkeiten gesucht.

Wo haben Sie diese gefunden?

Wir haben Vorhaben aufgeteilt, aufgeschoben und verzichten auf eine Summe von kleineren Ausgaben, etwa eine neue Website oder die Informatiklösung für die Administration Einbürgerungsgesuche. Auch ziehen wir uns aus der Unterstützung des Niederuzwiler Frühlingsmarktes zurück. Nicht zuletzt wurden auch Liegenschaften optimistischer eingeschätzt und wir verzichten auf gewisse Unterhaltsarbeiten. Das kann man einmal machen, aber nicht ewig.

Warum rechnen Sie mit einem Defizit?

Der Kanton verlagert auf 2021 Kosten auf die Gemeinden, für Uzwil etwa zwei Millionen Franken. Unsere Anteile an den Firmensteuern werden kleiner, wir müssen Krankenkassenverlustscheine übernehmen oder die Kosten für die Lehrmittel. Andere Belastungen wurden durch die Coronakrise ausgelöst. Der öffentliche Verkehr kostet uns beispielsweise eine Viertelmillion Franken mehr. In einem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent hätte man diese Mehrbelastung vielleicht ausgleichen können. Die Coronakrise ist wie Kaffeesatz lesen – wir rechnen optimistisch mit Nullwachstum.

Wie stark belastet das Defizit die Gemeinde?

Wir können auf unser Eigenkapital von etwa 13 Millionen Franken zurückgreifen. Das ist unsere Reserve für genau solche Situationen. Wenn die Krise nicht gerade Jahre andauert, sind wir gerüstet. Zudem sind Gemeinden vom System her dazu gehalten, vorsichtig zu budgetieren. Darum gehe ich davon aus, dass wir tendenziell besser abschneiden als geplant.