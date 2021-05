Tierkrematorium eröffnet Filiale in Niederwil

Niederwil Wohin mit dem geliebten Haustier, wenn es gestorben ist – in Niederwil kümmern sich Spezialisten darum In Würde vom Vierbeiner Abschied nehmen. Das ist seit zwei Monaten in Niederwil möglich. Dicentra, das Tierkrematorium im zürcherischen Rüti, hat in Niederwil eine Filiale eingerichtet. Zita Meienhofer 28.05.2021, 05.00 Uhr

Urs Kapp weiss, wie wichtig es ist, den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern einen Raum für das Abschiednehmen – so wie in Niederwil – anbieten zu können. Bild: Zita Meienhofer

Speedy. Rot-braun getigert. Mehr als 15 Jahre alt. Speedy war krank, altersschwach. Der Kater musste eingeschläfert werden. Die Familie, bei der er seit über zehn Jahren wohnte, war traurig. Was soll nun mit Speedy werden? So die Frage der Mädchen im Primarschulalter.

Wo soll Speedy hin? Im Garten vergraben werden? Es wäre möglich gewesen. In 80 Zentimeter Tiefe. «Das war für uns keine Option», sagt die Mutter der beiden Mädchen. So brachte der Tierarzt Speedy ins Tierkrematorium. In einem Stoffsäcklein erhielt die Familie drei Tage später die Asche von Speedy.

Das Bedürfnis der Tierbesitzer erkannt

So wie Speedy ergeht es zahlreichen Tieren. Die Vierbeiner gehörten jahrelang zur Familie, wurden zu treuen Freunden und Begleitern. Von ihnen will würdevoll Abschied genommen werden. Die Vorstellung, den Hund, die Katze, kurzum den Liebling der Familie, in einer Tierkadaversammelstelle abzuliefern, ist für viele Tierbesitzer schlichtweg undenkbar.

Das hatte vor zehn Jahren auch Urs Kapp festgestellt. Kapp, ursprünglich als Zierpflanzengärtner tätig und anschliessend Betriebsleiter eines Humankrematoriums, nahm das Bedürfnis von Tierbesitzern wahr, die ihre verstorbenen Vierbeiner nicht irgendwo vergraben oder an einer Sammelstelle abliefern wollten.

Krematorium für Tiere bis 125 Kilogramm Gewicht

Im zürcherischen Rüti gründete er deshalb 2009 die Firma Dicentra und baute ein Tierkrematorium. Dort werden seit mehr als zehn Jahren Katzen, Hunde, Schlangen, Schildkröten, Vögel, Mäuse, Ratten, Echsen, Ziegen, Schafe, Minipigs – Tiere mit einem Gewicht bis 125 Kilogramm – eingeäschert. Zurzeit sind es rund 200 pro Woche. Die hohe Anzahl war denn auch ausschlaggebend, dass Urs Kapp vor zwei Jahren einen zweiten Ofen installieren liess. Er sagt:

Im Tierkrematorium Dicentra werden Tiere mit einem Gewicht bis 125 Kilogramm eingeäschert. Bild: PD

«Ich hätte zu Beginn nie geglaubt, dass so viele Tiere zu uns gebracht werden.»

Kapp schreibt dies dem gesellschaftlichen Wandel zu, der Tatsache, dass Tiere bei den Besitzern heute einen anderen Stellenwert haben. Vor allem im vergangenen Jahr, während der Pandemie, sei dies spürbar gewesen.

Die Nachfrage führte ausserdem dazu, dass Urs Kapp einen weiteren Standort für sein Unternehmen suchte. «Dieser sollte in der Nähe von St.Gallen sein», erklärt er. Deshalb wurde er auf das ausgeschriebene frühere Bäckerlokal in Niederwil aufmerksam. Der Raum passte wegen des Niveau-Unterschiedes nicht, aber die Wohnung hinter der ehemaligen Bäckerei war das, was Urs Kapp gesucht hatte.

Seit rund zwei Monaten ist Dicentra nun an der Adresse «Im Dorf 18a» in Niederwil domiziliert. Die Dicentra-Filiale wird gut frequentiert. «Das hat mich überrascht», gesteht Urs Kapp. Da sie sich in einer ländlichen Gegend befinde, habe er nicht damit gerechnet.

Individuelles Abschiednehmen, individuelles Andenken

Neben dem Empfangsbereich, in dem die Urnen und Aufbewahrungsobjekte ausgestellt sind, befindet sich der Abschiedsraum. Dort bietet sich die Möglichkeit, vom Vierbeiner Abschied zu nehmen. Der Ablauf kann individuell gestaltet werden – vom persönlichen Abschiednehmen bis zur Zeremonie mit Trauerbegleitung.

24 Stunden später wird das Tier kremiert – einzeln oder mit weiteren Tieren. Bei einer Sammelkremation kommt die Asche der Tiere in den Papillongarten bei Dicentra in Rüti. Bei einer Einzelkremation geht die Asche an den Tierbesitzer zurück – in einem Stoffsäcklein, in einer der zahlreich angebotenen Urnen oder in einem ausgewählten Aufbewahrungsobjekt.

Einige wenige Tierbesitzer wählen ein Schmuckstück als Andenken an ihren treuen Begleiter aus. Sie lassen sich aus der Asche, den Haaren oder den Federn einen Diamanten oder einen Saphir herstellen. Dafür bezahlen sie zwischen 2700 und 4500 Franken. Urs Kapp weiss:

«Die Leute, die sich für diese Art von Andenken entscheiden, haben klare Vorstellungen, was sie wollen.»

Es sind Menschen, für die das Tier stets im Mittelpunkt stand, der wichtigste Bezug im Leben, die Beziehung sehr intensiv war. Die kostengünstigere Variante – zwischen 70 und 150 Franken – ist der Anhänger mit Tierhaaren oder das Medaillon mit Asche.

Seit April hat das Tierkrematorium Dicentra eine Filiale in Niederwil. Bild: PD

Für diese Arbeit braucht es Empathie

Dicentra ist eines der acht Tierkrematorien in der Schweiz, und eines der wenigen, das in der Ostschweiz stationiert ist. Zwölf Mitarbeitende – Voll- oder Teilzeit – sind bei Kapp angestellt. Dazu gehören auch seine Frau, für die Administration zuständig, sowie Sohn und Tochter, welche die Ausbildung als Tiermedizinische Praxisassistentin absolvierte.

Die Mitarbeitenden stammen aus verschiedenen beruflichen Bereichen: aus dem Dienstleistungsgewerbe, der Metallbranche, aus dem kaufmännischen Bereich sowie aus dem Gartenbau. «Der ursprünglich erlernte Beruf spielt keine entscheidende Rolle für die Eignung unserer Arbeit», erklärt Urs Kapp, «die wichtigste Aufgabe ist es, dass die Mitarbeitenden auf die Kunden eingehen, ihnen Empathie entgegenbringen können.»

Information zum Tierkrematorium: www.dicentra.ch