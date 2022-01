Niederwil: Das BGK macht die Strasse schmaler

Niederwil Weniger Platz auf der Strasse, dafür mehr grüne Plätze: So würde das Betriebs- und Gestaltungskonzept Niederwil verändern Kirche, Volg, «Rössli», Primarschule. Neben der Sanierung der Strasse will die Gemeinde Oberbüren das Niederwiler Dorfzentrum aufwerten. Nach zwei Mitwirkungsverfahren spürt der Gemeinderat Rückhalt für das Betriebs- und Gestaltungskonzept. Ein Blick über die Schwerpunkte der Planung, zwei Monate vor der Abstimmung. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 10.01.2022, 17.00 Uhr

Zwei der drei Bäume links sollen gefällt werden. Im Bereich des schneebedeckten Halbmonds gegenüber sollen zwei Sitzbänke und ein Baum platziert werden. Bild: Pablo Rohner

Ein breites, graues, von Asphaltflicken übersätes Band. So präsentiert sich die Ortsdurchfahrt in Niederwil seit vielen Jahren. Ebenfalls seit einigen Jahren will die Gemeinde Oberbüren das ändern. Mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Niederwil soll aus der Oberbürer-Niederwilerstrasse eine echte «Dorfstrasse» werden. Bis im vergangenen Dezember lagen die Pläne dazu zum zweiten Mal zur Mitwirkung auf.

Einen Meter schmaler würde die Strasse durch Niederwil sein. Die Strassenränder sollen grüner werden. Bild: Pablo Rohner

Doch was heisst das, «eine Dorfstrasse werden»? In erster Linie, dass die Aufwertung der Strasse und der angelegenen Strassenränder das Dorfzentrum auch für Fussgängerinnen und Fussgänger attraktiver machen soll. Um einen Meter soll die Strasse verschmälert und mit breiten Bändern aus Natursteinen entlang der Fahrbahnränder zusätzlich «optisch verengt» werden. Das soll den Verkehr beruhigen. Warum dann nicht gleich Tempo 30 machen, lautete sinngemäss der Tenor einiger Eingaben. Die Gemeinde antwortete, zwar werde die Reduktion des Tempos im Ortskern angestrebt. «Der Charakter der Ortsdurchfahrt» solle aber nicht demjenigen «einer Quartiers- oder Wohnstrasse» entsprechen.

Nun sollen Bäume gepflanzt, andere gefällt, Hecken gerodet und Pflastersteine gesetzt werden. Auf insgesamt 550 Metern soll die Strasse saniert und ihre Umgebung neu gestaltet werden, vom Einlenker Harschwilerstrasse im Osten bis zum Einlenker Agetenacker im Westen. Im Dreieck von Kirche, «Rössli» und Volg soll um die Kreuzung herum ein dorfplatzähnliches Ensemble aus begrünten Plätzen entstehen.

Vier Millionen Franken soll die Umsetzung des BGK insgesamt kosten. «Die geschätzten Projektkosten erscheinen hoch», lautete eine Eingabe im ersten Mitwirkungsverfahren, welches im Jahr 2020 stattfand. Die Gemeinde antwortete, nur schon die reine Sanierung der Strasse, ohne «gestalterischen Mehrwert», würde mehrere Millionen kosten.

Das BGK hat zwei Schwerpunkte: das Dreieck Kirche-«Rössli»-Volg und das Primarschulhaus. In beiden Bereichen planen Kirche und Schule eigene Projekte, die gemäss Gemeindepräsident Alexander Bommeli parallel zum und in Abstimmung mit dem BGK umgesetzt werden könnten. Die Kirche will den Kirchplatz neu gestalten, bei der Primarschule wird zur Schulraumerweiterung neu gebaut.

Im Zuge der Neugestaltung des Kirchplatzes sollen zwei der drei Laubbäume auf dem Kirchplatz gefällt und die Tanne ersetzt werden. Das soll den Blick auf das Kirchenportal freimachen und den Kirchplatz optisch mit dem kleinen Platz verbinden, der gegenüber, am Strassenrandbogen vor dem Volg, entstehen soll. Dort sind zwei Sitzbänke und eventuell eine Infostelle geplant. Auch ein Baum soll gepflanzt werden.

Der Kirchplatz soll mit den gegenüberliegenden Plätzen ein Ensemble bilden. Bild: Pablo Rohner

Auch vor dem «Rössli» sollen in einigen Jahren zwei neue Bäume ihren Schatten über den neu gepflasterten Vorplatz werfen. Die Eigentümer des Restaurants sind gemäss Mitwirkungsbericht mit der Neugestaltung einverstanden.

Die Busbucht vor der ehemaligen Post wird aufgelöst, neu wird der Bus auf der Strasse halten – wie auf der gegenüberliegenden Seite und mit behindertengerecht erhöhter Haltekante. «Eine Behinderung des Verkehrsflusses» wurde aufgrund der auf der Strasse haltenden Busse im Mitwirkungsverfahren befürchtet. Die verkehrsberuhigende Wirkung der Fahrbahnhalte sei jedoch erwünscht, hielt die Gemeinde in ihrer Antwort im Mitwirkungsbericht fest. Und weil die Busse künftig kaum gleichzeitig halten würden, sei eine Blockade der Strasse nicht zu befürchten.

Die Busbucht vor der alten Post soll aufgehoben werden. Neu soll der Bus auf der Strasse halten. Bild: Pablo Rohner

Am Ende der jetzigen Busbucht in Richtung Schule und auf der gegenüberliegenden Strassenseite sollen zwei Buswartehäuschen gebaut werden. Nachdem eine Grundeigentümerin nicht einverstanden war – sie befürchtete gemäss Mitwirkungsbericht Lärm und Littering – wurde die Planung angepasst. Das Wartehäuschen wurde einige Meter weiter in Richtung Pfarrhaus verschoben. Weil dieses unter Denkmalschutz steht, wird für die Platzierung des Wartehäuschens ein denkmalpflegerischer Berater beigezogen, so Alexander Bommeli.

Die Hecke links im Bild soll gemäss den Plänen gerodet und neu gepflanzt werden. Davor soll das neue Wartehäuschen für Busfahrende gebaut werden. Bild: Pablo Rohner

Neben dem Ensemble bei der Kirche soll auch vor dem Primarschulhaus ein begrünter Vorplatz entstehen. In leicht abgesenkten Rabatten sollen fünf Bäume gepflanzt werden. Eingaben im ersten Mitwirkungsverfahren warfen die Frage auf, warum vor der Schule auf einen Fussgängerstreifen verzichtet werde. Weil die Markierung von Fussgängerstreifen erst ab täglich 3000 Fahrzeugen und 100 Querungen durch Fussgänger innerhalb von fünf Stunden möglich ist, sind der Gemeinde jedoch die Hände gebunden. Messungen hätten ergeben, dass an einem Tag nur rund 2300 Fahrzeuge durch Niederwil fahren, schreibt die Gemeinde. Stattdessen soll die beste Stelle zum Überqueren der Strasse mit Füsschen markiert werden.

Auch vor der Schule sollen dereinst Bäume Schatten werfen. Ein Fussgängerstreifen ist hingegen nicht möglich. Bild: Pablo Rohner

Während der ersten Mitwirkung im Jahr 2020 äusserten Niederwilerinnen und Niederwiler 26 Vorschläge und Kritikpunkte am BGK. Mit den massgeblich betroffenen Grundeigentümer hätten Vertreter der Gemeinde ein persönliches Gespräch geführt, sagt Alexander Bommeli. Bei den meisten Eingaben hätten die Parteien so zu einer Lösung gefunden.

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren Bild: PD

Nachdem die Gemeinde das angepasste Vorprojekt im vergangenen Herbst erneut zur Mitwirkung ausschrieb, gingen noch vier Eingaben ein. Dass es im Vergleich zum ersten Verfahren nur noch so wenige waren, führt Bommeli auch darauf zurück, dass die Bevölkerung von Anfang an in die Planung einbezogen worden sei. So waren Anwohnerinnen und Anwohner, die Schule, die Kirche und Vertreter der Immobiliengenossenschaft Pro Niederwil in der anfänglichen Projektgruppe. Die Resultate der Mitwirkungsverfahren deutet Bommeli so, «dass es in die richtige Richtung geht».

Nun prüft die Gemeinde die verbliebenen Eingaben zusammen mit dem St.Galler Ingenieurbüro Wälli. Zudem müsse noch die Rückmeldung des kantonalen Tiefbauamts abgewartet werden. Im kommenden März wird die Oberbürer Bevölkerung schliesslich über den benötigten Kredit von rund vier Millionen abstimmen – ob an einer Bürgerversammlung oder an der Urne ist noch unklar. Nachdem das Projekt im Sommer öffentlich aufliegt, hofft Alexander Bommeli auf einen Baustart im Frühling 2023.

