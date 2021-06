Niederwil: Katholiken stimmen über neues Pfarreiheim ab.

Religion Katholische Kirche: Warum Niederwil vielleicht bald kein Pfarreiheim mehr hat Niederwil soll ein neues Pfarreiheim bekommen. Die Katholikinnen und Katholiken befinden am Sonntag in einer Woche über einen Projektierungskredit von 130'000 Franken. Rossella Blattmann 18.06.2021, 17.00 Uhr

Der Pfarreipavillon der Katholischen Kirchgemeinde Niederwil ist in die Jahre gekommen. Bild: PD

Die Tage des Pfarreipavillons der Katholischen Kirchgemeinde Niederwil sind gezählt. Stattdessen soll es bald ein neues Pfarreiheim geben. An der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom Sonntag, 27. Juni, stimmen die Niederwiler Katholikinnen und Katholiken im Anschluss an den Gottesdienst über einen Projektierungskredit von 130'000 Franken ab.

Die Kirchgemeinde kann den rund 40-jährigen Pavillon nur noch bis 2024 auf dem Gelände der Politischen Gemeinde Oberbüren an der Flawilerstrasse stehen lassen. Zwar konnte 2015 der Vertrag über die Nutzung des Grundstücks um zehn Jahre verlängert werden. Jedoch läuft er Ende 2024 aus, da die Gemeinde eine andere Nutzung der Parzelle plant, wie dem Gutachten zum Projekt zu entnehmen ist.

Verkehrssicherheit verbessern

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident Oberbüren (FDP). Bild: PD

Wie will die Gemeinde das Gelände künftig nutzen? In der Umgebung des Pavillons gibt es ein Problem mit der Verkehrssicherheit. Wie der Oberbürer Gemeindepräsidenten Alexander Bommeli auf Anfrage mitteilt, prüft der Gemeinderat in diesem Bereich verschiedene Möglichkeiten, um den Einlenker in die Flawilerstrasse zu entschärfen. Zudem möchte die Gemeinde Oberbüren mögliche zusätzliche Gestaltungsmassnahmen im Zusammenhang mit der zweiten Etappe des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Niederwil umsetzen. Man habe auch Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Thema erhalten, so Bommeli.

Dass die Politische Gemeinde Oberbüren die Parzelle anderweitig nutzen will, ist laut Karl Schönenberger, Präsident des Katholischen Kirchenverwaltungsrates Niederwil, nicht der einzige Grund für ein neues Pfarreiheim. «Der Pavillon, den wir 1997 von der Flade in St.Gallen geschenkt bekamen, ist baufällig», sagt Schönenberger. Und:

«Verlegung und Renovation des baufälligen Gebäudes würden sich finanziell nicht lohnen.»

Darum komme als Ersatz nur ein Neubau in Frage.

2,1 Millionen Franken Gesamtkosten

Das neue Pfarreiheim soll zwischen Kirche und Friedhof, auf dem Gelände der Kirchgemeinde, entstehen.

Das neue Pfarreiheim (in der Mitte) soll zwischen der Kirche und dem Friedhof (rechts oben) gebaut werden. Bild:PD

Vorgesehen sind ein Saal für rund 80 Personen und weitere Räumlichkeiten wie ein Archivraum für die Pfarrei und die Kirchgemeinde oder ein überdeckter Aussenbereich für Anlässe im Freien – zum Beispiel Hochzeiten. Zusätzliche Parkplätze sind nicht eingeplant. Die geschätzten Gesamtkosten (Projektierungs- und Baukosten) belaufen sich auf 2,1 Millionen Franken.

Bald kein Pfarreiheim mehr?

Die Politische Gemeinde Oberbüren besteht aus den Ortschaften Oberbüren, Niederwil und Sonnental. Sie umfasst die zwei katholischen Kirchgemeinden St.Ulrich Oberbüren und St.Eusebius Niederwil. Sonnental gehört der Katholischen Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil an. Oberbüren ist in zwei reformierte Kirchgemeinden eingeteilt: Die Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil, welche für Oberbüren und Sonnental zuständig ist, und die Evangelische Kirchgemeinde Flawil, welche für Niederwil zuständig ist. Gemäss Gutachten will sich auch die Reformierte Kirchgemeinde Flawil am Neubau beteiligen, da die Reformierten in Niederwil keine eigenen Räumlichkeiten haben. Der Kirchenverwaltungsrat Niederwil und der Administrationsrat würde ein gemeinsames Projekt begrüssen.

Heissen die Niederwiler Katholikinnen und Katholiken den Projektierungskredit von 130'000 Franken gut, will der Kirchenverwaltungsrat bald mit bald mit den Projektierungsarbeiten beginnen. Was passiert, wenn die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger den Kredit ablehnen? Die Katholische Kirchgemeinde Niederwil hat laut Karl Schönenberger insgesamt 800 Mitglieder, davon zirka 650 stimmberechtigte Erwachsene. Für die Bürgerversammlung vom 27. Juni erwarte man 50–100 Stimmberechtigte. Schönenberger sagt:

«Lehnen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Projektierungskredit von 130'000 Franken ab, müsste der Pavillon in ein paar Jahren abgebrochen werden, und die katholische Kirchgemeinde hätte kein Pfarreiheim mehr. Das wäre sehr schade.»

Hinweis: Am Mittwoch, 23. Juni, findet ein Informationsanlass zur ausserordentlichen Bürgerversammlung vom Sonntag, 27. Juni, statt.