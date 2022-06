Niederwil: Pro Natura spricht Waldrodung für eine Deponie zu

Niederwil Die Abwägung aller Interessen spricht für den Standort: Deshalb stimmt Pro Natura einer Waldrodung für eine Deponie zu Während 30 Jahren soll im Nutzenbuecherwald bei Niederwil Aushub zu zwei Hügeln aufgeschüttet werden. Dafür muss ein grosser Teil des Wäldchens gerodet werden. Danach wird er wieder aufgeforstet – und wird in Zukunft ökologisch wertvoller sein. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Wird irgendwo gebaut, muss die ausgehobene Erde entsorgt werden. Das geschieht in Deponien, von denen es aber laufend mehr braucht. Eine Neue soll nun im Gebiet Nutzenbuech zwischen Oberbüren und Gossau entstehen. Und zwar mitten im kleinen Wald bei Niederwil (Ausgabe vom Samstag).

Im Nutzenbuecherwald soll während 30 Jahren etwa 3,4 Millionen Kubikmeter sauberes Erd- und Gesteinsmaterial zu zwei Hügeln aufgeschichtet werden. Dazu muss ein Grossteil des bestehenden Waldes in Etappen gerodet werden. Die Fläche mitsamt den Hügeln wird danach wieder aufgeforstet.

Das Video zeigt den geplanten Ablauf der Deponie. Video: Koch AG

Die Umweltorganisation Pro Natura unterstützt das Vorhaben an diesem Standort, was bei einer Informationsveranstaltung vergangene Woche in Niederwil teilweise auf Unverständnis stiess. Der Niederwiler Ferruccio Kellenberger sagte gegenüber «TVO»: «Ich kann einfach nicht verstehen, dass man zu Lasten des Waldes eine Deponie erstellen will.» Der 75-Jährige zeigte sich enttäuscht, dass die Umweltorganisation hier ihre Ideologie um 180 Grad gedreht habe.

Die Argumente für den Standort überwiegen

Corina Del Fabbro, Geschäftsführerin von Pro Natura St.Gallen-Appenzell, erklärte an der Veranstaltung: «Der Nutzenbuecherwald ist mehrheitlich ein Fichtenwald und von geringem ökologischem Wert.» Die Fichte sei hier standortfremd. Nach der Rodung und der Aufschüttung der Hügel wird mit Eichen, Buchen, Ahorn, Nadelhölzern und weiteren Bäumen ein Mischwald entstehen, in dem auch mehr bodennahe Pflanzen gedeihen.

Corina Del Fabbro, Geschäftsführerin Pro Natura St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Auf Anfrage betont die Geschäftsführerin, dass Pro Natura dem Projekt aber nicht einfach zustimme, nur weil der Wald ökologisch nicht wertvoll sei. Bei einer Rodung müsse die Standortgebundenheit erwiesen sein, was durch den Deponienotstand sowie weitere genaue Abklärungen und Abwägungen erfüllt sei. Der Standort müsse aber auch relativ, also im Vergleich zu anderen in der Umgebung, als bestmögliche Lösung gelten.

Für den Nutzenbuecherwald spreche unter anderem, dass keine Gewässerkonflikte bestehen, keine Naturschutzgebiete und wenig Siedlungsgebiet tangiert würden sowie dass der Wald ökologisch nicht sehr wertvoll sei. «Gemäss dem Waldentwicklungsplan des Kantons müsste er in Zukunft sowieso angepasst werden», sagt Del Fabbro. Gegen den Standort spreche die Tatsache, dass Wald gerodet werden muss. Aber:

«Bei einer Abwägung aller Faktoren müssen auch wir von Pro Natura sagen, dass die Interessen, die für diesen Deponiestandort sprechen, überwiegen.»

Ein Präjudiz werde dadurch gemäss Corina Del Fabbro nicht geschaffen. «Das Waldgesetz ist streng. Bei jeder Rodung muss im Einzelfall sowohl die Standortgebundenheit als auch das Interesse an der Walderhaltung versus Rodung genau abgeklärt werden.»

Auch die Jäger sind für das Projekt

Die Aufforstung im Nutzenbuecherwald bedeutet auch für die Tierwelt eine Lebensraumaufwertung, sagte Stefan Dudli am Informationsanlass in Gossau. Der Unternehmensberater der Koch AG, welche die Deponie plant und betreiben würde, ist passionierter Jäger. Als Vertreter der Jagdgesellschaften ist er ebenfalls in die Standortsuche für eine Deponie involviert gewesen und er hat den Nutzenbuecherwald mitinitiiert und favorisiert. Er sagte:

«Weil mit diesem Fichtenwald sowieso etwas hätte geschehen müssen.»

Die Rehe beispielsweise hätten im Fichtenwald kaum Rückzugsmöglichkeiten und da der Wald ein Naherholungsgebiet für Spaziergänger mit Hunden sei, seien die Waldtiere gestresst.

Der Nutzenbuecherwald wird häufig von Spaziergängern mit Hunden besucht. Bild: Rita Bolt

Den Projektunterlagen ist zu entnehmen, dass nach der Aufforstung ein Wildzaun entlang der Wilerstrasse dafür sorgen soll, dass so wenig Tiere wie möglich auf die Strasse gelangen. Für Vögel werden Nistkästen aufgehängt und auch in den vorgesehenen Dornensträuchern entlang des renaturierten Nutzenbuechbachs werden verschiedene Arten einen Lebensraum finden. Durch die Erstellung zusätzlicher Gewässer und feuchter Lebensräume profitieren unter anderem Amphibien und Libellen. Die neu geschaffenen trockenen Waldstandorte fördern Reptilien, diverse Heuschrecken und Tagfalter.

Der Wald wird anders, aber besser

Von heute auf morgen können sich die Natur die Fläche nicht zurückholen, sagt die Geschäftsführerin von Pro Natura St.Gallen-Appenzell. Deshalb sei die Etappierung so wichtig. Die Deponie soll in zwei Etappen mit sieben Unteretappen realisiert werden, wobei nach jeder abgeschlossenen Etappe renaturiert wird. Del Fabbro sagt:

«30 Jahre nach der Aufforstung wird dort wieder ein Wald sein. Er wird anders sein als heute, aber unserer Meinung nach besser.»

Auch die Tierwelt werde eine viel grössere Artenvielfalt aufweisen, die zudem ebenfalls standortgerechter sei. Doch das dauere. Während des Projekts komme es durch die Rodung auch zu einem Rückgang der Fauna.

