Holderhof AG in Niederwil baut Trocknungsanlage für Teekräuter

Niederwil «Der Teemarkt ist sehr gross, Kräuter sind gesucht:» Holderhof AG baut Kräutertrocknungsanlage – es ist eine der wenigen in der Schweiz Auf seinem Hof in Niederwil hat Christof Schenk vor sechs Jahren eine Pilottrocknungsanlage installiert. Nun hat er genug Erfahrungen gesammelt und baut die Anlage aus. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Schenk hat bereits vor drei Jahren eine Pilotanlage für die Kräutertrocknung in seiner Scheune installiert. Scheune und Anlage werden nun vergrössert. Bild: Zita Meienhofer

Als «heimlichen Getränke-König der Schweiz» hatte ihn eine Schweizer Boulevardzeitung vor zwei Jahren betitelt. Die Rede ist von Christof Schenk, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Holderhof AG. Denn: Fast alles, was Rang und Namen hat in der Getränkebranche, lässt bei ihm Getränke herstellen.

Das war allerdings nicht immer so. Schenk begann als 19-Jähriger mit dem Anbau von Holunderstauden, um davon Wein und Sirup zu produzieren. Das war im Jahr 2000. Der heute 41-Jährige brauchte dann einen langen Schnauf. Erst im 2007 kam das Geschäft allmählich in Gang.

Dann aber ging es stetig vorwärts. Schenk verlegte seinen Produktionsstandort vom Hof seiner Eltern in Niederwil nach Henau, wo auf eigenen Produktions- und Abfüllanlagen Süssgetränke, Sirupe und frische Fruchtsäfte in PET-Flaschen, Bag-in-Boxen und Glasflaschen abgefüllt werden. Im 2012 waren es rund vier Millionen Flaschen pro Jahr. 2018 waren es bereits 20 Millionen und ein Jahr später 24 Millionen. Das Gebäude in Henau wurde baulich erweitert. Aktuell sind es jährlich über 50 Millionen Flaschen.

Erfolg spornte an, verlangte nach neuen Ideen

Christof Schenk ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus. Das stete Wachstum spornte ihn an, verlangt aber auch nach neuen Ideen und Zielen. Eines seiner Ziele war, die Kräuter für seine Eistees und Sirups selber zu produzieren. Dies einerseits, wegen seiner Philosophie «vom Feld in die Flasche», anderseits, weil die Kräuter aus dem Ausland chemische Rückstände aufweisen können oder Beiwuchspflanzen beinhalten.

Auf seinen 33 Hektaren Anbaufläche, die er in Niederwil hat, baut er auf fünf Hektaren Kräuter an: Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze, Marokkanische Minze, Salbei, Brennnesseln, Vervein, Zitronenthymian und Thymian.

80 Prozent der Kräuteranbaufläche ist mit Melisse bepflanzt. Bild: PD

Der Anbau dieser Kräuter in biologischer Art basiert auf viel Erfahrung. Christof Schenk sagt:

«Das Problem ist das Unkraut, denn der Kräuteranbau steht und fällt mit der Unkrautbekämpfung.»

Schenk und seine Mitarbeitenden haben sich in den vergangenen sechs Jahren intensiv damit auseinandergesetzt, damit das Unkraut bereits bei Beginn keine Chance hat, und nun herausgefunden: Entscheidend ist die Hacktechnik, denn der Boden muss optimal für die Bepflanzung vorbereitet sein. Schenk ist zufrieden mit dem Ergebnis: «Das Lehrbuch sagt, dass für eine Fläche wie die unsere 1000 bis 1500 Stunden pro Jahr für Unkrautbekämpfung aufgewendet werden müssen. Wir brauchen nun weniger als 200 Stunden.»

Vor sechs Jahren eine Pilottrocknungsanlage installiert

Die Minze wächst sehr gut auf dem Feld der Holderhof AG. Bild: PD

Viermal zwischen Anfang Juni und Ende Oktober werden die Kräuterfelder geerntet, maschinell mit einem Mähladewagen. Dann kommt die Ernte in die Trocknung. Kräutertrocknungen gibt es in der Schweiz nur wenige: im Puschlav, im Emmental, im Wallis und im Luzerner Hinterland.

Mit der Pilottrocknungsanlage, die Christof Schenk in der Scheune auf seinem Hof in Niederwil installiert hatte, wurden nun genügend Erfahrungen gesammelt. Damit er jetzt alle Kräuter selber trocknen kann, wird ein Teil der Scheune abgebrochen, vergrössert wieder aufgebaut und die bestehende Trocknungsanlage vergrössert.

Christof Schenk erklärt, dass die Kräuter eigentlich nicht getrocknet, sondern entfeuchtet werden. «So bleiben sie grün und werden nicht braun.» Die geernteten Kräuter bleiben zwischen drei und fünf Tagen bei Temperaturen zwischen 32 und 38 Grad auf einem Rost und werden mit Umluft entfeuchtet. Anschliessend gelangen sie auf einem Förderband in den Keller, wo sie grob geschnitten und anschliessend sortiert und von Sand befreit werden. Vor dem Abpacken in die Säcke werden sie, je nach Gebrauch, auf die entsprechende Grösse zwischen zwei und 15 Millimetern geschnitten.

Die Nachfrage nach getrockneten Kräutern ist gross

Die Ernte der Brennnessel ist eine Herausforderung. Bild: PD

Für 2021 rechnet Christof Schenk mit 25 Tonnen Trockengut. Wenn die Anlage vollständig ausgebaut ist, können bis zu 100 Tonnen Trockengut verarbeitet werden. 20 Prozent seiner getrockneten Kräuter braucht er für die Produktion seiner Getränke. Die restlichen 80 Prozent gelangen auf den Markt, denn die Nachfrage ist da. Christof Schenk sagt:

«Der Teemarkt ist sehr gross, Kräuter sind gesucht.»

Mit dem Bau der Anlage soll bald begonnen werden, damit sie im Frühjahr betriebsbereit ist. Die Investitionen für die Trocknerei belaufen sich auf etwa eine Million Franken.

Weiterer Produktionsbetrieb in Sulgen Zurzeit plant Christof Schenk eine weitere Produktionsstätte. Neben der Milchfabrik wird auf 8500 Quadratmetern Land ein Gebäude für die Produktion von Apfelsaft, Apfelmus sowie Pflanzen- und Hafermilch realisiert. Bauherr ist Walter Arnold, Christof Schenk ist mit der Holderhof AG eingemietet – wie auch in Henau. Denn seine Philosophie ist: «Ich will keine Immobilien, sonst kann ich nicht so flexibel agieren.» Bezug der Produktionsstätte ist im Herbst 2022. (zi)