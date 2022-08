Niederwil Deponie Nutzenbuecherwald: Wer erhält eine Entschädigung? Deponiebetreiber Urs Koch klärt auf Im Raum Oberbüren-Niederwil-Gossau ist die Planung von verschiedenen Deponien im Gang. Fortgeschritten ist der Stand der Deponie Nutzenbuecherwald. Da drängt sich die Frage auf, wer wie entschädigt wird. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Wie werden die Grundstückbesitzer eines Deponieprojekts entschädigt? Eines vorweg: Über die genauen Zahlen möchte oder kann im Moment niemand Auskunft geben, da der Stand des Projekts «Deponie Nutzenbuecherwald» an der Grenze Gossau/Niederwil noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass eine Entschädigung konkret beziffert werden kann.

Klar ist jedoch, dass die finanzielle Angelegenheit eine Sache zwischen dem Deponiebetreiber – hier der Firma Koch AG aus Appenzell – und den einzelnen Grundstückbesitzern ist.

Beim Projekt Nutzenbuecherwald sind es etwa 30 Privatpersonen oder Institutionen. Magnus Hälg vom Amt für Umwelt des Kantons St.Gallen erklärt, dass der Kanton dazu keine Vorgaben mache:

«Das ist eine rein privatrechtliche Angelegenheit.»

Urs Koch, Geschäftsleiter der Koch AG in Appenzell. Bild: PD

Gemeinden erhalten meist keinen Obolus

Klar ist ebenfalls, dass kein Obolus an die betroffenen Gemeinden direkt entrichtet werden muss. Urs Koch, Geschäftsleiter der Koch AG, dessen Firma das Projekt im Nutzenbuechwald ausgeschaffen hat, weist jedoch darauf hin, dass die Gemeinden Gossau und Oberbüren indirekt via Steuereinnahmen der Koch AG, die auch in Gossau beheimatet ist, zu Mehreinnahmen kommen.

Er sagt: «Es kommt immer wieder vor, dass wir einen Beitrag an die Gemeinden zahlen. Da sind wir in Verhandlung. Wenn dem so ist, legen wir Wert darauf, dass er zweckgebunden eingesetzt wird. Beispielsweise für Verkehrssicherheit, Ökologie oder Naherholung.»

67 Eingaben beim Mitwirkungsverfahren Die Bevölkerung der Gemeinden Oberbüren und Gossau hatte die Möglichkeit zur Mitwirkung beim Deponieprojekt Nutzenbuecherwald. Mitte Juli lief die Frist ab. Es gingen 67 Eingaben von rund 100 Personen ein. Die Teilnehmenden äusserten meist ihr Unverständnis über die Rodung von Wald für eine Deponie. Ebenso Thema waren das Klima, die Biodiversität, der Eingriff in ein Naherholungsgebiet, der CO 2 -Ausstoss sowie generelles Unbehagen für dieses Projekt. Etwa vier Fünftel der Eingaben stammten aus der Gemeinde Oberbüren. (zi)

Die Kosten der Deponiebetreiberin

Die Firma Koch AG aus Appenzell ist seit über 30 Jahren im «Deponiegeschäft» tätig. Acht Deponien hatte oder hat die Firma in den vergangenen 30 Jahren in Betrieb. Der Betrieb einer Deponie ist ein Geschäft, allerdings hat der Betreiber gemäss Koch auch für Verschiedenes aufzukommen. Beim Projekt Nutzenbuecherwald ist es die Rodung des Waldes, die Mehrwertabgabe an den Kanton sowie die Entschädigung an die Grundstücks- oder Waldbesitzer.

Ebenso sei die Planung sehr kostenaufwendig. Für das Projekt Nutzenbuecherwald hat die Koch AG während der vergangenen acht Jahre Planungszeit einige 100'000 Franken investiert. Diese Ausgaben sind verbunden mit der Tatsache, dass es sein kann, dass das Projekt letztlich nicht bewilligt wird.

Die Entschädigung für die Grundstückbesitzer ist je nach Deponie sehr individuell

Der Betrag, der den Besitzern der Grundstücke, auf denen eine Deponie entstehen wird, bezahlt wird, ist sehr unterschiedlich. Gemäss Urs Koch kann es sogar sein, dass keine Entschädigung entrichtet werden muss. Das kommt vor, wenn das Gelände nach der Aufschüttung in einem besseren Zustand ist, beispielsweise wenn ein Tobel aufgeschüttet wird. Ebenfalls kann es sein, dass kein Geld fliesst, wenn der Standort unbedingt gebraucht wird.

Koch sagt: «In der Regel gibt es eine Entschädigung für die Grundstückbesitzer.» Diese kann pauschal, pro Quadratmeter Land, pro Kubik/Tonne oder je nach Material (sauber/verschmutzt) sein. Sicher ist, dass allen Grundstück- oder Waldbesitzern der gleiche Betrag entrichtet wird. Koch sagt:

«Wir arbeiten transparent. Das Geschäft mit einer Deponie ist eine Vertrauensgeschichte.»

