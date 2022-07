Ältestes, noch bestehendes Schulhaus in Niederwil wird abgerissen

Wurde am 19. November 1843 der feierliche Einzug in das neue Schulhaus gehalten auf folgende Weise: nachmittags 3 Uhr versammelte sich die Schuljugend vor dem Schulhaus in Feierkleidern und zogen prozessionsweise in die Kirche. Den Schülern folgte Schulinspektor Müller in Oberbüren und der Herr Pfarrer Baumgartner in Niederwil, dann die löbliche Ortsverwaltung.

In der Kirche angekommen gibt der Herr Inspektor eine Anrede an das Volk, darin Thema war: Gott gebe seinen Kindern einen glücklichen Eingang in dieses neue Schulhaus und einen glücklichen Ausgang. Hernach wurde mit der Orgel das Lied angestimmt: Alles, was Odem hat, lobe den Herren.

Dann zog man wieder prozessionsweise von der Kirche in das neue Schulhaus unter fortwährendem Gesang. Der Eingang des Schulhauses war mit Triumphbogen geziert. Ein weiss gekleidetes Mädchen trug auf einem mit Blumen belegten Teller den Schlüssel zum Schulhaus. Es wurde geöffnet.

In der Schulstube sprach der Herr Inspektor noch einige Worte an die Versammelten. Ein Knabe der Ergänzungsschule hielt eine kurze Anrede an seine Mitschüler, zum Schluss wurde noch ein geistliches Lied gesungen. Den Schülern wurde dann im Wirtshaus zur Krone ein Abendtrunk gegeben.

Am 20. November 1843 wurde dann zum ersten Mal im neuen Schulhaus Religions- und Schulunterricht gehalten.