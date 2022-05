Uzwiler Ortsparteien unterstützen ARA Thurau

Niederuzwil Parteien unterstützen ARA Thurau und sagen Ja zu mehr Gewässerschutz Die Uzwiler Ortsparteien stehen hinter dem Projekt einer regionalen ARA Thurau in Niederuzwil. In einer Stellungnahme zeigen sie Verständnis für die Bedenken bezüglich des Verkehrs. Sie sind aber überzeugt, dass dieses Problem nicht mit der ARA zu tun hat. 02.05.2022, 12.00 Uhr

Die heutige ARA in Niederuzwil soll ausgebaut werden, am 15. Mai wird über das Projekt abgestimmt. Bild: PD

Die Uzwiler Ortsparteien bedauern in einer gemeinsamen Stellungnahme zu einer ARA für die Region Wil-Uzwil am Standort Niederuzwil, dass im Vorfeld der Abstimmung gezielt falsche Behauptungen gestreut werden. Das verunsichere die Bürgerinnen und Bürger.

Ortsparteien sehen viele Pluspunkte für das Projekt

Aus Sicht der Ortsparteien spricht einiges für ein Ja an der Abstimmung am 15. Mai. Die projektierte ARA Thurau reinige das Wasser effizienter, stabiler und zuverlässiger als die heutigen Anlagen, schreiben die Parteien. Die Thur sowie die Grund- und Trinkwasserfassungen auf dem ganzen Abschnitt zwischen Wil und Niederbüren werden von Mikroverunreinigungen entlastet. Das Zuleitungssystem tangiert keine Gewässerschutzräume und ist sicher.

Die Gebäude der ARA in Niederuzwil sehen gut aus. Für eine ARA sind jedoch die Becken und deren Einrichtungen entscheidend. Diese sind – anders, als von den Gegnern behauptet wird – in einem schlechten Zustand. Ein «Alleingang» ändert nichts an den Fakten. Es stehen beträchtliche Investitionen und Erneuerungen an. Die Betriebskosten sind höher und jede Erneuerung muss allein finanziert werden.

Der finanzielle Vorteil ist beträchtlich

Uzwil spare nicht nur bei den Betriebskosten, schreiben die Parteien. Die Gemeinde erhalte einen Standortbeitrag von 5 Millionen Franken und könne den Unterhalt von Kanälen und Pumpwerk im Wert von rund 3 Millionen Franken dem Verband übertragen. Zudem erhalte die Gemeinde für den Verkauf des ARA-Grundstücks 8,9 Millionen Franken, während erhebliche Flächen der anderen ARA-Standorte, die weiter genutzt werden, gratis eingebracht werden. Der finanzielle Vorteil ist beträchtlich.

Zudem werde die Abwasserreinigung technisch immer komplexer, die gesetzlichen Vorgaben strenger. «Es ist sinnvoll, solche Aufgaben gemeinsam anzupacken», folgern die Ortsparteien

Ihnen ist bewusst, dass der Verkehr auf der Marktstrasse in Niederuzwil belastet und stört. Das hat mit der ARA nichts zu tun, sie macht abgesehen vom Bau kaum Verkehr. Es brauche jedoch wirksame Verbesserungen auf der Marktstrasse, finden die Parteien. Diese würden sie auf anderen Wegen über den Gemeinderat suchen. (pd/sas)