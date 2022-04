Susanne Keller übernimmt das Restaurant Trüggli in Niederuzwil

Niederuzwil Neue Kapitänin im «Trüggli»: Claudia Eisenring übergibt die Leitung des Lokals an Susanne Keller Nach zehn Jahren bekommt das Café in Niederuzwil eine neue Leiterin. Susanne Keller ist motiviert, das Lokal im Stile ihrer Vorgängerin weiterzuführen. Mit wenigen Neuerungen. Philipp Stutz 29.04.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag gibt’s einen Rollenwechsel im «Trüggli»: Claudia Eisenring (rechts) übergibt an Susanne Keller. Bild: Philipp Stutz

Das «Trüggli» ist, wie der Name suggeriert, ein heimeliges kleines Lokal an der Bankstrasse mitten in Niederuzwil. Das Interieur des ehemaligen Tea-Rooms der einstigen Bäckerei-Konditorei Oberwiler ist mit viel Liebe zum Detail ausgestattet: farbenfrohe Blumen auf den Tischen, antike Möbel, allerlei Nippes.

Dazu das Konterfei der Popikone Marylin Monroe, die einem nicht nur von einem Poster an der Wand entgegenlächelt, sondern auch die Getränkekarte ziert. «Es ist eine Schauspielerin, die unglaubliche Fröhlichkeit und Charisma ausgestrahlt hat», sagt Claudia Eisenring, die das «Trüggli» im Gebäude der Bäckerei-Konditorei Immoos vor zehn Jahren gepachtet hat.

Die 58-Jährige ist gelernte Köchin und trug sich damals mit dem Gedanken, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen.«Meine Tochter Nadine hat mir dann den Ansporn gegeben, nicht länger zu träumen, sondern die Gedanken Realität werden zu lassen», erinnert sich Claudia Eisenring an die Anfänge ihres Geschäfts.

Sie hat den Schritt in die Eigenständigkeit nie bereut. «Ich bin zufrieden und glücklich über das Gedeihen meines kleinen Betriebs, zudem auch ein wenig stolz», sagt sie. Stets hat sie das Restaurant mit Freude und Engagement geführt und durfte im Hintergrund auf ihren Gatten Ueli zählen, den alle Ulla nennen.

Clubsandwiches und Schlorzifladen

Getränke und Snacks stehen auf der Karte, auch kann der Gast aus einem wechselnden Angebot an hausgemachten Suppen auswählen. Dazu gibt’s Clubsandwiches und Toasts. Und Süssigkeiten wie Glace, Hefestollen, Schlorzifladen oder Cremeschnitten. Auch Handwerker haben das Angebot entdeckt und kommen gerne zum Znüni.

«Wir haben ein gemischtes Publikum», sagt Claudia Eisenring. Die mittlere und ältere Generation ist hier ebenso vertreten wie Mütter mit ihren Kleinkindern. Gerne treffen sich auch Frauen, um sich ungezwungen zu unterhalten, oder eine Jassrunde findet sich ein. Zudem liegt das «Trüggli» an einem Veloweg, der von der Thur ins Toggenburg führt.

Zeit, um einen Wechsel zu vollziehen

«Nach zehn Jahren ist es an der Zeit, einen Wechsel vorzunehmen», sagt Claudia Eisenring. Sie hat sich nach einer Nachfolge umgesehen und ist fündig geworden. Susanne Keller wird den Betrieb neu leiten, und ihre Vorgängerin wird ihr bei Bedarf zur Seite stehen. Schon bisher hat Susanne Keller ausgeholfen, wenn mal Not an der Frau war.

Am Freitag wird der Wechsel mit einem kleinen Fest vollzogen. Beide Frauen kennen sich von Kindsbeinen an und sind im selben Quartier in Niederuzwil aufgewachsen. Susanne Keller, Fitnesstrainerin und Lebensmittelverkäuferin, ist motiviert, den Betrieb zu übernehmen.

«Ich bin gewillt, das Lokal in gleichem Stil wie meine Vorgängerin weiterzuführen», sagt sie. Ihr schwebt vor, vereinzelt kulinarische Themenwochen durchzuführen oder das Restaurant auch mal abends zu öffnen. «Wichtig ist mir, den Charakter des Cafés aufrechtzuerhalten», betont sie.

Das «Trüggli» ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist Ruhetag.