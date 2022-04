Gemeinde Uzwil müsste Lärmschutzwände bei Autobahn selbst zahlen

Niederuzwil Lärmschutzwände entlang der Autobahn könnten etwa 2500 Anwohner spürbar entlasten – zahlen müsste aber die Gemeinde In einigen Niederuzwiler Quartieren wird die Lärmbelastung durch die Autobahn als zu hoch empfunden, weshalb sich die Gemeinde mit möglichen Massnahmen beschäftigt. Eventuell könnten Lärmschutzwände mit dem Bau der regionalen ARA verbunden werden. 27.04.2022, 17.23 Uhr

Blick auf die Autobahn und die Niederuzwiler Siedlungsgebiete. Bild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

«Ein wirkungsvoller Lärmschutz ist möglich», heisst es im neuen «Uzwiler Blatt». Die Gemeinde skizziert dort Möglichkeiten, wie die Lebensqualität in Quartieren entlang der Autobahn erhöht werden könnte. Damit erfüllt der Gemeinderat einen Auftrag der Bürgerschaft. Vor einem Jahr hatte die FDP an der Bürgerversammlung den Gemeinderat aufgefordert, über Lärmschutzmassnahmen an der Autobahn zu berichten. Der Antrag wurde angenommen.