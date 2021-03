Niederuzwil «War Martin Luther ein Popstar?»: Evangelische Kirchgemeinde diskutiert über populäre oder traditionelle Musik in der Kirche Die Gestaltung der kirchlichen Anlässe mit Musik beschäftigt die Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil. Philipp Stutz 10.03.2021, 12.06 Uhr

Die Orgel der Evangelischen Kirche Niederuzwil bereichert mit ihrem Klang von jeher die Gottesdienste. Bild: Philipp Stutz

Das Wort «Kirchenmusik» steht erneut auf der Traktandenliste der Bürgerversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil. Damit kommt die Kirchenvorsteherschaft einem Antrag nach, der vergangenes Jahr wegen der Coronakrise nicht diskutiert werden konnte.

Vor zwei Jahren hatten sich mehrere Votanten mit der Frage der Kirchenmusik auseinandergesetzt. Dabei traten verschiedene Ansichten zutage. Einige Kirchbürger verlangten mehr traditionelle und weniger populäre Musik. Die Orgel käme zu wenig zum Zug und werde oft ganz verbannt, lautete ein Einwand. Andere Kirchbürger vertraten die Ansicht, mit populärer Musik könnten gerade junge Kirchbürger vermehrt angesprochen werden.

«Die Wogen haben sich geglättet»

Die damals amtierende Organistin wollte sich in der allgemeinen Umfrage ebenfalls zum Thema äussern. Das wurde ihr verwehrt, weil sie über kein Stimmrecht verfügte. Aufgrund von nicht näher erörterten Differenzen wurde das Arbeitsverhältnis mit der Organistin schliesslich beendet.

Valentin Arnold, Präsident Kirchenvorsteherschaft. Bild: Philipp Stutz

Inzwischen haben sich die Wogen laut Valentin Arnold, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, geglättet. Auch die Rahmenbedingungen hätten sich verändert. So verspreche sich die Kirchenvorsteherschaft mit dem neuen Pfarrer Lars Heynen und dem ebenfalls neuen Kirchenmusiker Stefan Wieske einen Neuanfang.

Dieser sei mit einer lebendigen, abwechslungsreichen Vielfalt in der Musik bereits gelungen. Valentin Arnold sagt:

«Der neue Kirchenmusiker ist in der Lage, die ganze Bandbreite des musikalischen Spektrums abzudecken.»

Die Rückmeldungen seien überwiegend positiv. Wieske leitet mittlerweile auch den Gospelchor.

War Martin Luther ein Popstar?

«War Martin Luther ein Popstar?», lautet die Frage, die sich die Kirchenvorsteherschaft im Amtsbericht stellt. Bereits zu Beginn der Reformation sei die Musik durch Luther, Liederdichter und Komponist, als wichtiges Instrument zur Verbreitung der Reformation eingesetzt worden.

Die Kirchenmusik leiste für die Gottesdienste einen wichtigen und emotionalen Beitrag. Sie diene als lebendiges Kommunikationsmittel und unterstütze die Verkündigung des Glaubens. Die situationsgerechte, ausgewogene Musik soll auf den kirchlichen Jahreskreis und weitere verschiedene Gesichtspunkte abgestimmt sein. Im Amtsbericht heisst weiter:

«Die Musik ist ein vielfältiges Feld, beinhaltet verschiedene Formen und wird unterschiedlich wahrgenommen.»

Die Ansichten der verschiedenen Ausrichtungen würden kontrovers diskutiert – eine klare Abgrenzung sei nicht immer möglich.

Der Kirchenvorsteherschaft ist es wichtig, dass die verschiedenen Musikrichtungen unabhängig voneinander einen festen Platz in der Kirchgemeinde haben und dass der zunehmende Stellenwert der populären Musik innerhalb der Kirche anerkannt wird. Die verschiedenen Instrumente – beispielsweise Orgel und E-Piano – hätten weiterhin ihre Berechtigung und würden auch in Zukunft eingesetzt. Eine Koexistenz sei möglich.

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt deshalb, dass die Musikrichtungen der traditionellen und populären Musik in den Gottesdiensten während des ganzen Jahres in einem ausreichenden Mass berücksichtigt werden. Valentin Arnold blickt optimistisch in die Zukunft: «Nutzen wir die Chance und freuen uns auf emotionale musikalische Erlebnisse.»

Die Bürgerversammlung findet am Mittwoch, 24. März, um 20 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus Niederuzwil statt.