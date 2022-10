Warum der Spielplatz in Niederuzwil verwaist bleibt

Niederuzwil «Irritiert, frustriert, traurig»: Eltern kämpfen für einen neuen Spielplatz Es herrscht dicke Luft. Mittels einer Petition fordern Uzwiler Eltern, dass der rückgebaute Spielplatz Rollwiese wieder erreichtet wird. Doch bisher ist nichts geschehen. Das hat einen Grund. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 17.00 Uhr

Zwei Metalltore sind derzeit die einzige Infrastruktur auf dem Spielplatz Rollwiese. Bild: Andrea Häusler

Eigentlich wäre der Spielplatz Rollwiese wunderschön: Eine Wiese direkt am Waldrand, oberhalb des ruhigen Wohnquartiers zwischen Flawiler- und Meisenstrasse im Westen von Niederuzwil. Eigentlich. Denn seit 2021 gibt es auf dem Platz nicht mehr viel zu spielen: Zwei Metalltore – das ist alles, was vom einstigen Spielplatz derzeit übrig ist. Alle anderen Geräte wurden abmontiert.

Dieser Umstand hat bei den Eltern der Nachbarschaft für Unmut gesorgt. Anfang dieses Jahres haben sie ihrer Enttäuschung in Form einer Petition Luft gemacht:

«Die Familien mit Kindern in verschiedenen Altersstufen sind jetzt ziemlich irritiert, frustriert und traurig.»

In der Petition listen Eltern die zahlreichen Geräte auf, die in jüngster Zeit abgebaut wurden: Pneuschaukel, zwei weitere Schaukeln, Sitzbänke und Tische, eine Tischtennisplatte, eine Rutschbahn und eine Wippe. Die verbliebenen Metalltore erachteten die Unterzeichnenden hingegen als unnötig.

Mittlerweile liegt auch die Antwort der Gemeinde Uzwil vor. Demnach sollte schon seit langem ein neuer Spielplatz auf der Rollwiese stehen. Eigentlich.

Ende der Lebensdauer erreicht

Wie die Gemeinde in ihrer Petitionsantwort schreibt, waren die meisten Geräte in die Jahre gekommen und erfüllten die Sicherheitsanforderungen nicht mehr, weswegen 2021 ein Grossteil der Spielplatzinfrastruktur abgebaut wurde. Stattdessen wurde bereits Anfang 2022 ein neuer Kletterturm errichtet.

Anscheinend hatte sich die Gemeinde das einfacher vorgestellt, als es tatsächlich war: Schon kurz darauf kam es zu Reklamationen, die die Gemeinde nicht genauer definiert. Darauf leitete die Gemeinde nachträglich ein Baubewilligungsverfahren ein. Doch es kam nicht zu einer Bewilligung. Eine Einsprache bemängelte, dass der Kletterturm den notwendigen Waldabstand nicht einhalte. Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur bei der Gemeinde Uzwil, erklärt auf Anfrage:

«Wir wollten die Geräte ersetzen und sind davon ausgegangen, dass es für den Geräteersatz in einem bestehenden Spielplatz keine Baubewilligung braucht. Das war eine Fehlannahme unserseits.»

Bauwerk oder Anlage?

Zuvor war der Waldabstand nie ein Thema gewesen. Doch nun zeigten sich die Tücken der Bürokratie: Während eine Schaukel oder Wippe eine Anlage ist, gehört der Kletterturm in die Kategorie «Bauten». Bei Bauten müssen die notwendigen Abstände eingehalten werden. Auf dem Spielplatzareal sind dies die Abstände zum Wald sowie zu einem eingedolten Bach, der quer unter dem Areal hindurchfliesst.

Der Blick über die Spielplatzwiese am Waldrand. Bild: Andrea Häusler

Kurz nach der Errichtung wurde der neue Kletterturm daher bereits wieder rückgebaut. Die Gemeindeverwaltung beschäftigt sich nun damit, einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten, der die notwendigen Abstände berücksichtigt. Dadurch kommt allerdings ein beachtlicher Teil des Areals für die Bebauung nicht mehr in Frage.

2023 soll der Spielplatz zurückkommen

Der Gemeinderat wird sich mit dem neuen Vorschlag befassen, sobald das Budget fürs kommende Jahr genehmigt ist. Darin sind 40’000 Franken für den neuen Spielplatz vorgesehen. Diesmal wird das Projekt von vornherein auch der Baukommission zur Bewilligung vorgelegt.

«Der Vorschlag beinhaltet drei Spielgeräte, Sitzbänke und Bäume», erklärt Marcel Huber. Unter den Spielgeräten befinde sich natürlich auch der bereits angeschaffte Kletterturm, der dann zum zweiten Mal errichtet wird.

Damit sollte einem neuen Spielplatz nichts mehr im Weg stehen. Eigentlich. Ob der neue Spielplatz auch bei den Eltern gut ankommt, bleibt fraglich. Denn zum Zeitpunkt der Petition stand der Kletterturm schon zum ersten Mal auf dem Spielplatz, seitens der Eltern wurde dieser jedoch nicht sonderlich gut bewertet:

«Für die Kinder und Kleinkinder unter acht bis neun Jahren ist nichts mehr vorhanden. Den Kletterturm können nur grössere Kinder benutzen.»

Die Petentinnen und Petenten haben ihre eigenen Vorstellungen formuliert: Sie wünschen sich die Pneuschaukel zurück, eine Rutschbahn, Klangspiele und eine Bocciabahn. Ein Ort wie der Begegnungsplatz Kellen in Goldach, der ein Programm für jede Altersgruppe bietet, wäre schön – eigentlich. Dass sie damit wohl etwas zu hoch greifen, sehen die Eltern schon in ihrer Petition ein und fügen an: «Aber träumen darf man, oder nicht?»

