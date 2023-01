Thurklinik kritisiert Flüchtlingsheim im Marienfried Niederuzwil

Niederuzwil «Erste Probleme sind entstanden»: Thurklinik ist nicht glücklich mit dem neuen Flüchtlingsheim im Marienfried – und hat ein Kaufangebot für das Gebäude eingereicht Das ehemalige Altersheim Marienfried in Niederuzwil wird vorübergehend als Flüchtlingsheim genutzt – trotz des geforderten Nutzungsstopps durch die benachbarte Thurklinik. Diese würde das Gebäude gerne in ein Gesundheitszentrum umgestalten. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 26.01.2023, 12.30 Uhr

Max Fischer, ärztlicher Leiter der Thurklinik, Jasmin Schams, Juristin und Vertreterin der Inhaberfamilie, und Klinikleiter Michael Pasquale (von links). Bild: Philipp Stutz

Das Haus Marienfried des Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil dient seit Anfang Jahr als vorübergehende Bleibe für Flüchtlinge. Zurzeit sind dort 15 Männer einquartiert, vorwiegend aus Afghanistan. Wenig erfreut über diese Situation zeigen sich die Verantwortlichen der Thurklinik, die direkt an das Marienfried angrenzt. «Erste Probleme sind entstanden», sagt Klinikleiter Michael Pasquale. «Einige Flüchtlinge haben die Thurklinik betreten, sind im Gebäude umhergeirrt und wollten die dortigen Toiletten nutzen.» Offensichtlich sei ihnen der Unterschied zwischen Klinik und Flüchtlingsunterkunft noch nicht bekannt. Krasse Vorfälle habe es zwar nicht gegeben. Doch müsse die Beschriftung der Anlagen neu gestaltet werden.

Die Thurklinik ist die zweitgrösste Privatklinik im Kanton St.Gallen. Bild: Philipp Stutz

Zuständig für die Betreuung der Flüchtlinge ist der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (Tisg). «Ein Austausch mit dieser Organisation ist positiv verlaufen», sagt Pasquale. Doch er befürchtet, dass sich die Situation während der wärmeren Jahreszeit verkomplizieren könnte.

Thurklinik fühlt sich vor vollendete Tatsachen gestellt

Die Thurklinik verlangte als direkte Anstösserin, dass vor dem Bezug der Flüchtlinge ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt und bis dahin die Nutzung gestoppt wird. Mit dieser Forderung war sie zwischen Weihnachten und Neujahr an die Öffentlichkeit gelangt. Die Klinik stört sich primär an der vorgesehenen Kapazitätsausweitung. Das Seniorenzentrum Marienfried verfügte bisher über maximal 58 Einzelzimmer. Neu sollen diese als Zweibettzimmer genutzt werden, was eine Verdoppelung der Kapazität bedeutet.

Im ehemaligen Seniorenzentrum Marienfried sind zurzeit Flüchtlinge untergebracht. Bild: Philipp Stutz

Die Gemeinde war zum Schluss gekommen, dass für die Umnutzung keine Baubewilligung nötig sei, vor allem weil die Nutzung als Asylzentrum bis Mitte 2024 begrenzt ist. Jasmin Schams, Juristin und Vertreterin der Eigentümerfamilie der Thurklinik, sagt dazu: «Die Baukommission behandelte das Gesuch als Anzeige, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Wir betrachten das als Nicht-Entscheid über die Baubewilligungspflicht oder Rechtsverweigerung.» Grundsätzlich sei ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchzuführen.

Schams sagt, dass die Gemeinde kein Interesse gezeigt habe, sich einer Diskussion zu stellen. «Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und haben keinerlei Kenntnis vom Betriebs- und Sicherheitskonzept.» Gemeindepräsident Lucas Keel sei zwar, wie von der Thurklinik verlangt, bei der Baukommission in den Ausstand getreten, vertrete aber das Projekt trotzdem öffentlich. Das Verfahren sei zurzeit beim Baudepartement hängig. Und trotz des Rechtsstreits sei das Heim von Flüchtlingen bezogen worden.

Thurklinik hat Kaufangebot für Marienfried unterbreitet

Die Gemeinde plant, das Haus Marienfried dem Zweckverband Seniorenzentrum abzukaufen und in ein Schulhaus umzubauen. Bereits im Sommer könnte dazu eine Volksabstimmung angesetzt werden, teilte die Gemeinde Anfang Dezember mit. Doch auch die Thurklinik ist an einem Kauf des Marienfried interessiert. Eine Besprechung mit dem Zweckverband hat laut Klinikleiter Pasquale stattgefunden. Die Klinik habe ihr Kaufangebot offiziell unterbreitet. Wichtigstes Kriterium sei wohl der Preis.

«Unser Ziel besteht darin, ein regionales Gesundheitszentrum mit Praxis- und Therapieangebot für die lokale Bevölkerung zu schaffen, inbegriffen hausärztlichem Notfall mit verlängerten Öffnungszeiten», sagt Max Fischer, ärztlicher Leiter der Thurklinik. Damit könnten die ärztliche Gesundheitsversorgung in der Region besser gewährleistet und knappe Ressourcen in Notfällen sowie der Hausärzteschwund abgefedert werden.

Fischer verweist diesbezüglich auf die Niederuzwiler Uzepraxis, die Ende 2022 geschlossen wurde, und den fehlenden Nachwuchs. Für die Kooperation mit Partnern sei die Nachfrage vorhanden. Dazu zähle die Partnerschaft mit öffentlichen Spitälern. Der ärztliche Leiter der Privatklinik erkennt auch Chancen für das Seniorenzentrum Sonnmatt, das sich ganz in der Nähe befindet. «Andere Gemeinden wie etwa Mosnang unterstützen solche Vorhaben aktiv», betont Fischer und fragt sich: «Weshalb sehen das Uzwil und der Zweckverband nicht als Chance?»

