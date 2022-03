Niederuzwil Die Thurklinik feiert 90-jähriges Bestehen und ist heute die zweitgrösste Privatklinik im Kanton Die Thurklinik im Zentrum von Niederuzwil blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die einstige Geburtsklinik, damals Marienfried, hat sich zu einer Privatklinik mit verschiedenen Fachgebieten entwickelt. Philipp Stutz 01.03.2022, 16.00 Uhr

Die Fassade der Thurklinik wurde einer Renovation unterzogen. Bild: Philipp Stutz

Die Fassade der Thurklinik zeigt sich in neuem Kleid. «Sie wurde einer energetischen Erneuerung unterzogen», sagt Michael Pasquale, Mitglied der Geschäftsleitung. Die Klinik in Niederuzwil besteht seit 1932 und wurde bis 1997 von katholischen Pallottiner-Ordensschwestern und dem Caritasverein betrieben. Im Erdgeschoss des Caritasheims richteten die Pallottiner-Schwestern ein Kinderheim ein. Dieses übernahm die Betreuung der heranwachsenden Kinder der Wöchnerinnen während ihres Aufenthaltes.

In der Region als Geburtsklinik bekannt

Die Institution wurde später unter dem Namen Klinik Marienfried regional als Geburtsklinik bekannt. Ab 1997 wurde die Thurklinik, wie sie sich seit dem Jahr 2013 nennt, auf privater Basis vom Gynäkologen Hossein Schams weitergeführt. In dieser Zeit wurde das Gebäude umgebaut und modernisiert. Die einstige Geburtsklinik hat sich zu einer Privatklinik mit vielfältigen Fachgebieten entwickelt. In der Thurklinik arbeiten Fachärzte, die als Belegärzte tätig sind.

Nach einer Renovierungsetappe im Jahr 2000 und der Eröffnung eines weiteren Operationssaals wurde das Leistungsspektrum der anfänglich reinen Frauenklinik um die Disziplinen Chirurgie, plastische Chirurgie, Urologie, Phlebologie, Schmerztherapie, Wirbelsäulenchirurgie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (kurz HNO) ergänzt. In der im Sommer 2014 erstmals publizierten Spitalliste des Kantons St.Gallen ist die Thurklinik mit 26 Leistungsbereichen aufgeführt. Sie ist die zweitgrösste Privatklinik des Kantons.

Ärztlicher Leiter ist Max Fischer. Der Verwaltungsrat besteht aus Hossein Schams, der seit 30 Jahren in der Klinik als Arzt tätig ist, und seiner Gattin Margrit Schams.

Verwaltungsratspräsident Hossein Schams, Michael Pasquale, Mitglied der Geschäftsleitung, und Anita Chow, langjährige Mitarbeiterin der Thurklinik. Bild: Philipp Stutz

Langjährige Mitarbeiterin aus Niederuzwil erzählt

Die Thurklinik ist auch ein wichtiger Arbeitgeber und kann auf langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. Eine von ihnen ist Anita Chow-Signer, die hier seit über 30 Jahren angestellt ist. Sie ist gelernte Kinderpflegerin.

«Das war immer mein Traumberuf», betont die Niederuzwilerin und schätzt die persönliche Atmosphäre in der Thurklinik. «Wir kennen von unseren Patientinnen nicht nur die Zimmernummer, sondern auch deren Namen und betreuen sie von Anfang an bis zum Verlassen der Klinik.»

Sie hat jahrelang auf der Wochenbettstation gearbeitet. «Besondere Freude bereitete mir der Kontakt mit den Säuglingen», sagt Anita Chow, selbst Mutter von drei Kindern. Sie bezeichnet diese Arbeit als bereichernd.

«Und die Mütter zeigten sich dankbar für meine Hilfe.»

Später wechselte sie in den Operationssaal. Dazu hat sie verschiedene Weiterbildungen absolviert. Nun leistet Anita Chow viel organisatorische Arbeit, wirkt unterstützend bei Operationen. «Diese Tätigkeit etwas hinter den Kulissen bereitet mir viel Freude», sagt Anita Chow und fügt hinzu: «Wir sind ein eingespieltes Team.»

Sie ist Mitglied des Schweizerischen Sanitätskorps und leitet in ihrer Freizeit Kurse in Basic Life Support. Damit bezeichnet man die Sicherung der lebenswichtigen Funktionen Atmung und Kreislauf beziehungsweise die Reanimation im Rahmen der Ersten Hilfe. Dies sind lebensrettende Sofortmassnahmen in Notfallsituationen.

Ausserdem pflegt Anita Chow ihren grossen Garten und verbringt viel Zeit mit ihren Enkelkindern. Nächstes Jahr wird sie pensioniert. Anita Chow freut sich auf diesen neuen Lebensabschnitt.