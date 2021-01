Niederuzwil Die Klimaerwärmung nimmt auch in der Region Wil exponentiell zu Seit 40 Jahren sind die Temperaturen – auch in unserer Region – nur noch im Steigen begriffen. Die Zunahme war seit Messbeginn noch nie so stark wie im vergangenen Jahrzehnt. Doch es gab auch schon wärmere Zeiten als die heutige. Christoph Frauenfelder 26.01.2021, 12.00 Uhr

Die Wissenschaft vom Wetter – die Meteorologie – ist noch jung. Meteorologische Messwerte existieren in unserer Region «erst» seit 1864. Werden die Messwerte aus umliegenden Stationen sorgfältig an Niederuzwil angeglichen, so ergibt sich für diese Station eine 156-jährige Messreihe. Daraus lassen sich einige Schlüsse ziehen.

Temperaturrekorde jagen sich

Heute (Mittelwert 2011–2020) ist es 2,3 Grad wärmer als vor 40 Jahren (Mittelwert 1971–1980). Die 120 Jahre davor zeigten keine eindeutigen Tendenzen. Kalte und warme Jahre wechselten sich ab. Die vier wärmsten Jahre in Niederuzwil wurden alle im vergangenen Jahrzehnt registriert. Dabei war das vergangene Jahr das wärmste seit Messbeginn. Die kältesten Jahre in der Region traten alle vor 1900 auf. Die jetzige Erwärmung im Fürstenland folgt sowohl dem schweizerischen als auch dem globalen Muster.

Alle Monate immer wärmer

In den letzten zehn Jahren haben die Temperaturen in allen Monaten zugenommen. Am meisten im April und Juni mit 0,8 Grad. Die geringste Zunahme erfuhren die Monate September und Oktober mit 0,2 Grad.

Dass sich die Jahresmitteltemperaturen jetzt beinahe exponentiell nach oben entwickeln, zeigt die Aneinanderreihung 30-jähriger gleitender Mittel. 1980 beginnt der Knick nach oben. Parallel dazu nimmt die jährliche Sonnenscheindauer zu. Innerhalb der letzten zehn Jahre waren es vier Prozent oder 60 Stunden.

Seit 20 Jahren immer trockener

Die ersten 135 Jahre der Messperiode zeigen zwar eine zunehmende Niederschlagstätigkeit. Doch seit dem Jahr 2000 nehmen die Niederschläge deutlich und permanent ab. Dies insbesondere im April und November mit nahezu 20 Prozent. Geringfügig nasser sind März und Mai geworden. Hier macht die Zunahme nicht einmal ein Prozent aus.

Die zunehmende Austrocknung der Böden treibt insbesondere im Sommer die Erwärmung weiter voran. Dies zeigte sich deutlich in den Sommern der Jahre 2018, 2003 oder 1948. Sie waren extrem trocken und heiss. 1948 waren alle Brunnen und Quellen in der Region versiegt.

Es war schon deutlich wärmer

Vor rund 800 bis 1200 Jahren (Mittelalter) war es aber über eine lange Zeitspanne von mehreren 100 Jahren wärmer als heute. Danach folgte die «Kleine Eiszeit» mit einer Kältespitze vor 500 Jahren. Ferner weiss man, dass aufgrund von Eisbohrkerne und Sedimentuntersuchungen die Temperaturen vor 130'000 Jahren rund drei Grad höher waren. Damals war die Erdachse so stark geneigt, dass die Nordhalbkugel eine massiv erhöhte Sommereinstrahlung, aber auch eine geringere Wintereinstrahlung erhielt.

Die zukünftige Entwicklung

Klimaszenarien zeigen für die Zukunft eine weitere Erwärmung voraus. Diese Szenarien zeigen ganz unterschiedliche Entwicklungen. Einerseits ist die Erwärmung auch von der Entwicklung der Treibhausgase – heute mehr menschengemachte als natürliche – abhängig. Man weiss aber auch, dass natürliche Ursachen Klimaschwankungen bewirkten: Sonnenaktivität, grosse Vulkanausbrüche, Verschiebung der Erdbahn, Erdachse und der Pole sowie der damit verbundenen Veränderungen der Luft- und Wasserzirkulation.