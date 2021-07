Hufeisenwerfen: Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft

Niederuzwil Den 11 Meter entfernten Stab treffen: An der Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft zeigte sich, dass Hufeisenwerfen gar nicht so leicht ist Am Samstag fand in Niederuzwil die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft im Hufeisenwerfen statt. Wer es schon probiert hat, weiss: Für die Randsportart benötigt man Talent und Taktik. Christoph Heer 25.07.2021, 17.00 Uhr

Das 1,2 Kilogramm schwere Hufeisen muss über verschiedene Distanzen geworfen werden. Bild: Christoph Heer

Soeben hat Markus Widmer den Einzug in den Final verpasst. Es ist Samstag und in Niederuzwil findet das Qualifikationsturnier für die Schweizer Meisterschaft im Hufeisenwerfen statt. Widmer zwinkert mit den Augen und freut sich, hat er doch soeben einen Sechspunktewurf in der Disziplin American geschafft. Das heisst, beide Hufeisen umschliessen den Stab im Zielbereich. Distanz: 11,27 Meter. Trotz des Resultats ist der Werfer gut gelaunt und für einen kurzen Schwatz zu haben.