Niederuzwil: «Austrinkete» im Gasthaus Landhaus

Niederuzwil Corona-Massnahmen brachen ihm das Genick: Wirt Peter Gemperle schliesst das Restaurant Landhaus nach nur elf Monaten «Austrinkete» nach knapp einem Jahr. Verschiedene Faktoren haben den Entscheid beeinflusst, die Auswirkungen der Coronapandemie letztlich aber den Ausschlag geben: Das Wirtepaar Nicole und Peter Gemperle schliessen ihren Restaurantbetrieb. Das Gasthaus Landhaus in Niederuzwil wird aber als Hotel Garni weitergeführt. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Das Gasthaus Landhaus zählt zu den traditionsreichen Gaststätten in Niederuzwil. Bild: Philipp Stutz

«Leider sind die Umsätze im Restaurant nicht ausreichend, um alle Kosten zu decken», sagt Peter Gemperle, Pächter des Hotel-Restaurants Landhaus in Niederuzwil. Aus diesem Grund hat er sich entschlossen, den Betrieb des Restaurants ab Montag, 6. Dezember, einzustellen und das Gasthaus fortan als Hotel Garni weiterzuführen. Das heisst, Hotelgästen wird von nun an Zimmer mit Frühstück angeboten und der Gastwirtschaftsbetrieb geschlossen.

Gäste bedauern diese Massnahme. Denn die Küche gab zu keinerlei Kritik Anlass – im Gegenteil. Auf einem Onlineportal findet sich zum Beispiel folgender Eintrag: «Das Abendessen in diesem gut bürgerlichen Restaurant war ausgezeichnet. Alles zu sehr fairen Preisen. Die Bedienung und der Chef sind freundlich und aufmerksam. Kann ich sehr empfehlen.»

Corona-Massnahmen haben Situation verschärft

Der gelernte Koch Peter Gemperle hat Erfahrung in der Gastronomie gesammelt und zusammen mit Gattin Nicole unter anderem während acht Jahren das Hotel Krone in Brülisau geführt. Er stand in Niederuzwil selber in der Küche und hantierte mit Pfannen und Töpfen. Gemperle sagt denn auch:

«Ich glaube, keine gastronomischen Fehler begangen zu haben.»

Doch ist das «Landhaus» seiner Ansicht nach zu wenig als Speiserestaurant bekannt. Was mit der Geschichte dieses Hauses zu tun haben mag. Der Entscheid, das Restaurant nach nur elf Monaten bereits wieder zu schliessen, sei ihm nicht leicht gefallen, gesteht der Pächter des Restaurants. Doch die Aussichten seien wegen der Coronakrise nach wie vor höchst unsicher. Zudem habe er das Lokal bezüglich Gästepotenzials falsch eingeschätzt, gesteht Gemperle.

Ein Hinweis mit Symbolkraft: Peter Gemperle zeigt auf das Logo des Bierlieferanten, auf dem seit zehn Jahren ein Buchstabe fehlt. Bild: Philipp Stutz

Er verhehlt nicht, dass im «Landhaus», dessen Gastraum den Charme der Achtzigerjahre versprüht, gewisser Investitionsbedarf besteht. Peter Gemperle sagt: «Der Markt für ein Arbeiter- und Vereinsrestaurant hat sich negativ entwickelt. Ursprüngliche Kundensegmente seien weggebrochen. «Ich glaube nicht, dass sich die Situation in absehbarer Zeit verbessern wird.»

Weihnachtessen wurden abgesagt

Der Beginn im «Landhaus» gestaltete sich für Nicole und Peter Gemperle nicht eben verheissungsvoll. Erst wurde vom Bund der Lockdown verordnet. «Wir erhofften uns, dass bei einer Durchimpfung der Bevölkerung die Restriktionen wegfallen», sagt Gemperle. Doch diese Prognosen erfüllten sich nicht. Immer wieder sind neue Massnahmen des Bundes durchgesetzt worden, die das Gastgewerbe besonders hart getroffen haben. Das verunsicherte die Bevölkerung zunehmend und hielt noch mehr Gäste davon ab, im Restaurant einzukehren.

Gemperle weiss, wovon er spricht:

«Weihnachtsessen wurden abgesagt. Oder es erschien beispielsweise eine Gruppe, die für 40 Personen reserviert hatte, mit nur noch 22 Gästen.»

Das erschwere die Planungssicherheit, zumal die Fixkosten bestehen bleiben. «Denn ich muss auf einen Mitarbeiterstamm zählen können, um die Öffnungszeiten abzudecken.»

Unter diesen Umständen sei es zunehmend schwieriger geworden, kostendeckend zu arbeiten. Kunden hätten ihm zwar die Treue gehalten und auch bis zum Spätherbst ihr Mittagessen draussen auf der Terrasse eingenommen. «Doch je kälter es wurde, umso mehr reduzierte sich der Umsatz.» Und damit das Aufrechterhalten des Restaurationsbetriebs.

