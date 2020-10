Niederuzwil: Alkoholisierter Mann verursacht Sachschaden beim Einparken Am vergangenen Sonntag, kurz vor 12 Uhr, ist ein 81-jähriger Mann mit seinem Auto in ein parkiertes Auto auf der Flawilerstrasse geprallt. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben. 12.10.2020, 11.25 Uhr

Ein alkoholisierter Fahrer verursachte einen Sachschaden beim Parkieren. Kantonspolizei St.Gallen

(kapo) Ein 81-jähriger Mann fuhr am Sonntag mit seinem Auto um 11.20 Uhr von Niederuzwil in Richtung Flawil. Dabei beabsichtigte er, sein Auto am rechten Strassenrand im Parkfeld zu parkieren. Infolge seines alkoholisierten Zustandes kam es zur Kollision zwischen seinem und einem korrekt parkierten anderen Auto.