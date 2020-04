Niederhelfenschwiler Kantonsrat fordert: «Eine einheitliche AHV-Beitragsdauer ist unumgänglich» Damian Gahlinger möchte die AHV stabilisieren. Deshalb hat der SVP-Politiker im Kantonsrat ein Standesbegehren lanciert. Hans Suter 18.04.2020, 05.00 Uhr

Muss die AHV reformiert werden? Symbolbild: Nana do Carmo

Der Niederhelfenschwiler Kantonsrat Damian Gahlinger (SVP)sorgt sich um die Zukunft der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). Deshalb hat er Vorschläge zum Lösen der drängendsten Probleme ausgearbeitet und drei Forderungen formuliert, nach denen das System der AHV auszugestalten sei.

Erstens: Die Mindestbeitragsdauer bei der AHV ist für alle Beitragspflichtigen in einem Rahmen von 42 bis 45 Jahren festzulegen. Zweitens: Es muss möglich sein, länger als 45 Jahre zu arbeiten. Und drittens: Es muss möglich sein, bereits während der Ausbildung Beiträge gemäss einem festzulegenden Satz zu leisten.

Änderung muss auf Bundesebene geschehen

Damian Gahlinger während der Februarsession 2020 des St.Galler Kantonsrates.

Bild: Regina Kühne

Da die AHV aber Bundesangelegenheit ist, kann er keinen direkten politischen Vorstoss lancieren. Deshalb hat er zusammen mit 17 Mitunterzeichnern im St.Galler Kantonsrat das Standesbegehren «Nachhaltige Sicherung der AHV – AHV 2025» eingereicht. Stimmen genügend Ratsmitglieder zu, lädt der Kantonsrat die Bundesversammlung ein, das System der AHV nach Gahlingers Vorstellungen auszugestalten.

«Die AHV ist einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer Gesellschaft», begründet Gahlinger sein Begehren. «Menschen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen sind darauf angewiesen, um auch ihren letzten Lebensabschnitt lebenswert gestalten zu können.»

Kein Anheben des Rentenalters

Aus verschiedenen Gründen sei dieser Vorsorgepfeiler in der Form eines Generationenvertrags jedoch gefährdet. Die finanzielle Schieflage werde immer prekärer. Ideen wie das Anheben des Rentenalters sieht er als Angriff auf die arbeitende Bevölkerung.

«In einer Gesellschaft, in der in vielen Branchen Personen mit 55 Jahren kaum eine neue Stelle finden, sind solche Ideen nicht mehrheitsfähig.»

Es sei höchste Zeit, die Angelegenheit ganzheitlich zu betrachten, und zwar nicht nur das Rentenalter allein, sondern den ganzen Lebenszyklus. Die AHV sei auf der Solidarität von Jung und Alt sowie von Reich und Arm aufgebaut.

Vom fixen Rentenalter zur fixen Beitragszeit

Einen wichtigen Punkt für eine gerechtere Ausgestaltung für alle Beteiligten sieht Gahlinger in der Beitragsdauer. «In diesem Bereich hat sich über die Jahrzehnte ein ungünstiger und solidaritätsfremder Umbau entwickelt.» Es sei ein Fakt, dass immer mehr Menschen mit guter Ausbildung spät mit den Beitragszahlungen begännen, «was grundsätzlich kein Problem wäre, würden sie gleich lange einzahlen wie Personen mit einer Berufslehre oder solche ohne Ausbildung».

Während Berufsleute vorab im handwerklichen Bereich oft bereits mit 50 Jahren unter gesundheitlichen Beschwerden litten, seien Akademikerinnen und Akademiker mit 65 körperlich mehrheitlich topfit. Es zeige sich auch, dass viele von ihnen gerne länger als bis zum heutigen Pensionsalter von 65 Jahren arbeiten möchten, auch mit reduziertem Pensum.

Geleistete Jahre als Massstab

«Für die solidarische und finanzielle Absicherung der AHV ist eine einheitliche Beitragsdauer unumgänglich», ist Damian Gahlinger überzeugt. Eine maximale AHV-Rente soll nach seinem Willen nur noch nach Massgabe der geleisteten Jahre ausbezahlt werden. «Es soll vom fixen AHV-Rentenalter zu einer fixen Beitragszeit gewechselt werden», fordert er.

«Für alle sollen die gleichen Rahmenbedingungen gelten, so wie es die Bundesverfassung verlangt», begründet Gahlinger seine Forderung. «Somit könnte sich die AHV auch in Zukunft solidarisch auf stabile finanzielle Fundamente stützen.» Die Erhöhung des Frauenrentenalters oder eine allgemeine Erhöhung des Rentenalters wären in den Augen des Niederhelfenschwilers nicht notwendig. «Zudem wären die finanziellen Ressourcen der AHV bedeutend höher und würden genügen, das strukturelle Problem zu beheben.»

Regierung beantragt Nichteintreten

Die Regierung kann dem Standesbegehren Gahlingers wenig abgewinnen und beantragt Nichteintreten, wie ihrer Antwort auf den Vorstoss zu entnehmen ist. Sie teilt aber die Ansicht des SVP-Kantonsrats, dass die Alters- und Hinterlassenenversicherung einen der wichtigsten Grundpfeiler der Gesellschaft darstelle und die nachhaltige Sicherung dieses Vorsorgewerks daher von grösstem gesellschaftlichen Interesse sei.

Im Vorstoss erwähnte Anliegen wie eine Mindestbeitragsdauer, die Möglichkeit länger zu arbeiten sowie die Möglichkeit, bereits während der Ausbildung Beiträge zu leisten, seien wichtige Elemente für ein funktionierendes AHV-System.

Eigenverantwortung statt starre Beitragszeit

Nach Ansicht der Regierung sind diese Anliegen jedoch im geltenden System bereits weitgehend berücksichtigt oder sie würden im Rahmen der laufenden Reformbemühungen auf Bundesebene angegangen. So bestehe bezüglich der Mindestbeitragsdauer aktuell eine Beitragspflicht für Erwerbstätige ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs beziehungsweise für Nichterwerbstätige ab dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.

Die Beitragspflicht ende grundsätzlich mit dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters. Werde sie nicht eingehalten, werde die Rente gekürzt. Die Regierung vertritt die Meinung, dass dieses auf Eigenverantwortung basierende System geeigneter ist als eine starre Beitragszeit für alle vorzuschreiben.

Flexibilisierung Bestandteil der Stabilisierung

Auch die Möglichkeit, länger als 45 Jahre arbeiten zu können, beziehungsweise generell einen flexibilisierten Altersrücktritt zu ermöglichen, sei auf Bundesebene erkannt und ein integraler Teil der sogenannten «Stabilisierung der AHV (AHV 21)», die der Bundesrat zur Beratung ans Parlament überwiesen habe. In ihrer Vernehmlassungsantwort zur AHV 21 vom Oktober 2018 habe die Regierung explizit auf die Bedeutung der Flexibilisierung für den Erfolg der Vorlage hingewiesen.

Bezüglich der Einzahlung von Beiträgen während der Ausbildung sehe das heute geltende System ebenfalls bereits die Möglichkeit vor beziehungsweise die Beitragspflicht gelte in gewissen Fällen sogar während der Ausbildung.

Die Regierung beantragt dem Kantonsrat deshalb Nichteintreten. Wann das Geschäft im Rat behandelt wird, ist noch nicht bestimmt.