Niederhelfenschwil «Zuerst fahre ich sprichwörtlich einen Monat lang herunter und dann schaue ich weiter»: Simon Thalmann tritt als Gemeindepräsident zurück Am 31. Dezember ist Schluss: Nach neun Jahren verlässt Gemeindepräsident Simon Thalmann «sein» Niederhelfenschwil und lässt mit diesem Schritt einen bedeutenden Lebensabschnitt hinter sich. Zur Ruhe setzen will sich der knapp 62-Jährige aber nicht: «Ich arbeite gerne und will es weiterhin tun.» Was ist noch offen. Hans Suter 29.12.2020, 05.00 Uhr

Für die Aufnahme kurz die Schutzmaske abgelegt: Simon Thalmann an seinem Arbeitsplatz, von wo aus er als Gemeindepräsident neun Jahre die Geschicke der Gemeinde Niederhelfenschwil lenkte. Bild: Hans Suter

Einfach mal einen Monat lang die unbeschwerte Leichtigkeit des Seins geniessen. Schon beim Gedanken daran findet Simon Thalmann Erfüllung. «Gemeindepräsident ist man rund um die Uhr, an sieben Tagen pro Woche», sagt er und erfüllt sich seinen Wunsch ab dem 1. Januar 2021 in entsprechender Vorfreude.

«Zuerst fahre ich sprichwörtlich einen Monat lang herunter – und dann schaue ich weiter», sagt der scheidende Gemeindepräsident und schränkt sogleich ein: «So weit es die Coronapandemie denn zulässt.»

Erster Plan scheiterte an der Coronasituation

Sein ursprünglicher Plan einer mehrmonatigen Fernreise löste sich durch Covid-19 in nichts auf. So hofft er nun, dass es wenigstens mit der gewählten Alternative einigermassen aufgeht. Der begeisterte Wintersportler möchte einen Monat lang im Engadin seiner Leidenschaft frönen.

Ob das Herunterfahren nicht nur mental, sondern auch auf Ski möglich sein wird, muss sich erst zeigen. Doch von dieser Unsicherheit lässt sich der Multisportler nicht aus dem Konzept bringen. Allein der Gedanke, dass nun ein neuer Lebensabschnitt mit ungeahnten Möglichkeiten beginnt, beflügelt ihn ungeachtet aller Einschränkungen durch Corona.

Das führte zu seinem Entschluss

Als Simon Thalmann Ende Januar seinen Entschluss bekanntgab, auf eine weitere Amtsdauer zu verzichten, herrschte weitherum Erstaunen. Was führte zu diesem Entscheid? War es die Abstimmungsniederlage zur Arealentwicklung Geren in Lenggenwil, sonst ein kräfteraubendes Geschäft oder der permanente Druck, der auf einem Gemeindepräsidenten lastet? «Das hatte absolut keinen Einfluss», beschwichtigt Simon Thalmann.

«Für mich war von Anfang an klar, dass ich das Amt neun bis elf Jahre ausüben werde.»

Auslöser sei letztlich der Wunsch gewesen, nochmals etwas anderes zu machen. Der Zufall habe da etwas mitgeholfen. Das gute Gelingen der Bildung der Feuerwehr Region Uzwil sei ihm ein grosses Anliegen gewesen.

Nachdem absehbar gewesen sei, dass sie am 1. Januar 2020 erfolgreich starten werde, sei für ihn der ideale Zeitpunkt gekommen, vertieft über seine Zukunft nachzudenken. «So habe ich mich entschieden, meinen ursprünglichen Plan umzusetzen und auf eine weitere Kandidatur zu verzichten.»

Was war das für ein Gefühl, als der Entscheid gefällt war? «Entscheide befreien immer», sagt der Politiker. Zugleich habe er sich gesagt: «Ich werde bis zum Schluss alles geben und es voll durchziehen.» Und heute sagt er:

«Ich bin glücklich, den Entscheid gefällt zu haben.»

Die wichtigsten Themen und Geschäfte

Auf seine Amtszeit blickt Simon Thalmann mit Zufriedenheit zurück. Zu den wichtigsten Geschäften in dieser Zeit zählt er die Realisierung des Kreisels Sproochbrugg in Zuckenriet, der quasi das Tor in alle drei Dörfer der Gemeinde symbolisiert, die Integration der Primarschule, aber auch die erfolgreiche Einführung der Tagesstrukturen. «Ein Riesenerfolg», sagt Thalmann.

Stolz mache ihn die Tatsache, dass es gelungen sei, das umfassende Strassennetz zu erneuern und in einem guten Zustand zu halten. Mit Freude blickt er aber auch auf die effiziente und schlagkräftige Verwaltung, die gewonnene Abstimmung zur Sanierung des Lernschwimmbeckens in der Oberstufe Sproochbrugg oder das sechstägige Fest im Zusammenhang mit dem Kantonalen Musikfest 2019 in Lenggenwil, das viel Begeisterung in der Gemeinde ausgelöst habe. Als sehr bereichernd bezeichnet er weiter die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat, insbesondere mit Schulpräsidentin Gabriela Arn.

Wichtige Aufgaben in der Zukunft

«Dass ich die Ortsplanung nicht abschliessen kann, fuxt mich ein wenig», sagt Simon Thalmann. Da der Grund nicht bei der Gemeinde, sondern auf einer anderen Ebene liegt, hat er sich allerdings nichts vorzuwerfen. Am meisten Kopfzerbrechen habe ihm der Anschluss an den öffentlichen Verkehr (ÖV) bereitet.

Es sei zwar gelungen, zu den wichtigsten Zeiten den Halbstundentakt zu etablieren. «Am Abend und am Wochenende haben wir aber nach wie vor Verbesserungspotenzial», sagt der scheidende Gemeindepräsident. Hier merke man, dass Niederhelfenschwil aus Hauptstadtsicht am Rand des Kantons liege.

Welche grossen Aufgaben hat Niederhelfenschwil in den nächsten Jahren zu bewältigen? «Sicherlich wird man die Finanzen gut anschauen müssen», sagt Thalmann. Die Sanierung des Lernschwimmbeckens werde sich zwar ohne eine Erhöhung des Steuerfusses von tiefen 114 Prozent realisieren lassen. Ob dies aber auch bei der Sanierung der Schulbauten in den drei Dörfern gelingen werde, sei offen. Man müsse das sicherlich gut im Auge behalten. Der Schulraumentwicklung komme indes grosse Bedeutung zu.

«Das Ziel muss sein, in allen drei Dörfern weiterhin eine Primarschule zu haben.»

Fast rundum erneuert Gemeinderat

Am 1. Januar 2021 startet Niederhelfenschwil mit einem fast rundum erneuerten Gemeinderat. Einzig Gemeinderat Ruedi Gschwend ist bei den Erneuerungswahlen am 27. September wieder angetreten. Ist das kein Problem, wenn sich zugleich ein neuer Gemeindepräsident und eine neue Schulratspräsidentin in ihre Aufgaben einarbeiten müssen?

Simon Thalmann sieht das eher gelassen. Er weiss einerseits um die Stärke der Verwaltung um Gemeinderatsschreiber Marvin Flückiger. Anderseits sagt er: «Mein Nachfolger hat bereits Erfahrung als Gemeindepräsident und wird sein Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausüben. Ich bin da sehr zuversichtlich.»

Ein Abschied auf Zeit

Was schätzt Simon Thalmann besonders an Niederhelfenschwil? «Die Nähe mit den Menschen», sagt er spontan.

«Hier wird nicht nur mit E-Mail und SMS kommuniziert, hier trifft man sich und telefoniert miteinander.»

Die Lage der Drei-Dörfer-Gemeinde beschreibt er als geradezu ideal: «Man ist im Grünen, es ist ruhig und trotzdem ist man in wenigen Minuten an einem Bahnhof oder auf der Autobahn.» Gibt es auch etwas, das ihn stört an Niederhelfenschwil? Nach langem Nachdenken sagt er: «Störte mich etwas wirklich, würde ich zeitnah darauf reagieren und eine Lösung suchen.»

Obwohl sich Simon Thalmann als wahrer Fan Niederhelfenschwils zu erkennen gibt, wird er aus der Gemeinde wegziehen. Für seinen Nachfolger sei das bestimmt gut, wenn der alte Gemeindepräsident nicht mehr da sei. Je nach beruflicher Situation, die sich erst noch weisen müsse, könne er sich gut vorstellen, später wieder in die Region zu ziehen. Vorerst aber geniesst er die gewonnene Zeit und macht sich in Ruhe an die Gestaltung der nächsten Berufsjahre.