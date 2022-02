Niederhelfenschwil will Steuern um fünf Prozentpunkte senken

Niederhelfenschwil Steuern sollen um fünf Prozentpunkte sinken – SVP hatte zehn gefordert Die Gemeinde Niederhelfenschwil weist bereits heute den dritttiefsten Steuerfuss im Wahlkreis Wil auf. Jetzt soll er noch weiter sinken. Möglich machen dies wiederholt positive Rechnungsabschlüsse. 23.02.2022, 15.00 Uhr

Das Gemeindehaus in Niederhelfenschwil. Bild: Hans Suter

Die Gemeinde Niederhelfenschwil schliesst das Rechnungsjahr 2021 mit einem Plus von knapp 120'000 Franken ab. Budgetiert gewesen wäre ein Minus von rund 1,27 Millionen Franken. «Fast sagenhaft» bezeichnet Gemeindepräsident Peter Zuberbühler im aktuellen Mitteilungsblatt diese positive Abweichung vom Budget.

Gemeindepräsident Peter Zuberbühler. Bild: PD

Die grösste Abweichungsposition stellen die Bildungskosten dar: Das Oberstufenzentrum Sproochbrugg hatte einen um 240'000 Franken tieferen Finanzbedarf, die Kosten der Primarschule Niederhelfenschwil lagen 176'000 Franken tiefer als budgetiert. Zudem konnte die Gemeinde bei den Steuern trotz Covid leicht höhere Einnahmen verzeichnen.

SVP forderte sogar Steuersenkung um zehn Prozentpunkte

In den vergangenen Jahren verzeichnete Niederhelfenschwil regelmässig deutlich bessere Resultate als budgetiert. Der Gemeinderat ist daher zum Schluss gekommen, den Steuerfuss um fünf Prozentpunkte von bisher 114 auf neu 109% zu senken. Bereits jetzt weist Niederhelfenschwil nach Zuzwil (82%) und Oberbüren (100%) den dritttiefsten Steuerfuss im Wahlkreis Wil auf.

Die SVP-Ortspartei forderte im Januar sogar eine Steuersenkung auf 104%. Und bis ins Jahr 2025 strebt die Partei einen Steuerfuss von unter 100% an, was durchaus realistisch sei, wie sie in einem Communiqué schrieb.

Gemeindepräsident Zuberbühler schreibt im Mitteilungsblatt: «Ein massgebliches Jahresziel 2022 wird sein, dass wir die ‹Diskussion um den Steuerfuss› nicht beendet haben – nein, dies stellt ein aktives Jahresziel für 2022 dar.» Eine weitere Steuersenkung bereits im nächsten Jahr könnte daher durchaus möglich sein.

Die Bevölkerung wird am 10. April an der Urne über die Jahresrechnung, das Budget und die Steuersenkung abstimmen. In den nächsten Ausgaben des Mitteilungsblattes will die Gemeinde noch detaillierter informieren. (lsf)