Niederhelfenschwil «Ich bin nicht der Schulprofi, aber ich habe Führungs- und Kommunikationserfahrung»: Fabienne Stähelin kandidiert für das Amt als Schulpräsidentin und Gemeinderätin von Niederhelfenschwil Bei der Ersatzwahl für das Schulpräsidium Niederhelfenschwil kandidieren zwei Frauen: Fabienne Stähelin und Andrea Rotach. Am 15. Mai finden die Wahlen statt. Zita Meienhofer 29.04.2022, 12.00 Uhr

Fabienne Stähelin aus Zuckenriet ist Betriebsökonomin sowie Mutter dreier Kinder und möchte Schulpräsidentin werden. Bild: Zita Meienhofer

«Ende 2021 habe ich mich entschieden, mich beruflich neu zu orientieren», erzählt Fabienne Stähelin aus Zuckenriet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keine Ahnung, dass bald das Amt der Schulratspräsidentin der Gemeinde Niederhelfenschwil frei werden würde.

Ein Amt, für dessen Kandidatur sie sich schon im Vorfeld der ordentlichen Wahlen im Herbst 2020 Gedanken gemacht hatte. Sie sagt: «Damals stimmte der Zeitpunkt nicht. Ich war in ein betriebliches Projekt involviert, fühlte mich stark damit verbunden.»

Nun stimmt der Zeitpunkt. Zudem wurde sie aus ihrem privaten Umfeld angefragt, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könnte. «Das musste wohl einfach so sein», sagt sie heute. Sie befasste sich intensiv mit diesem Gedanken, setzte sich mit der damaligen Amtsinhaberin Esther Nietlispach in Verbindung, begleitete sie während eines Arbeitstages und wusste dann: Das ist es.

Freut sich für die Wählerschaft über die Auswahl

Ihre aktuelle 50-Prozent-Anstellung als Assistentin einer Geschäftsleitung, mit zusätzlichen Aufgaben im Projektsupport sowie in der Officeadministration hat sie gekündigt. Sie sagt: «Ich habe nicht gekündigt, weil ich mir sicher bin, dass ich gewählt werde, sondern, weil das für mich der richtige Entscheid ist. Wenn es mit der Wahl nicht klappt, dann suche ich mir etwas Neues.»

Als sie sich für die Kandidatur entschied, wusste sie nichts von einer weiteren Kandidatin. Sie sagt:

«Ich sehe es sportlich, die Wählerschaft hat eine echte Auswahl. Und falls ich gewählt werde, weiss ich bestimmt, dass die Mehrheit hinter mir steht.»

Fabienne Stähelin ist im thurgauischen Amriswil gross geworden und wegen ihres Mannes, der in der Gemeinde Niederhelfenschwil aufgewachsen ist, vor 12 Jahren nach Zuckenriet gezogen.

Sie ist 45-jährig, Mutter von drei Buben im Alter zwischen 10 und 15 Jahren und parteilos.

Ihre Eltern – ihr Vater ist Franzose, ihre Mutter Schweizerin – betrieben eine Weinhandlung in Amriswil. Nach der Matura absolvierte sie an der Fachhochschule St.Gallen das Studium zur Betriebsökonomin und arbeitete im Anschluss als Geschäftsleiterin im Unternehmen ihrer Eltern.

Als feststand, dass weder sie noch eines ihrer Geschwister die Weinhandlung weiterführen möchte, war sie für die Nachfolgeregelung zuständig.

Teamplayerin mit Blick fürs Strategische

Mit der Geburt ihres dritten Kindes entschloss sie sich gegen eine Tätigkeit ausser Haus. Als dies einige Zeit später wieder möglich war, übernahm sie Kleinpensen: Sie unterrichtete Religion an der Unterstufe, Getränkekunde an einer Berufsschule und Deutsch in einem Unternehmen, dessen Mutterhaus in Frankreich steht.

Nach der Arbeit in der Privatwirtschaft und in den eigenen vier Wänden ist Fabienne Stähelin nun motiviert, eine verantwortungsvolle Aufgabe in Angriff zu nehmen, die der Öffentlichkeit dient. Nachdem sie sich intensiver mit einer Kandidatur beschäftigt und das Profil der Schulratspräsidentin studiert hatte, da habe sie gewusst, dass sie das Schiff Schule steuern möchte. «Ich verstehe es zu kommunizieren, arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen, bin eine Teamplayerin und habe einen Blick für das Strategische.»

Die Kinder auf die hohen Anforderungen im Leben vorbereiten

Fabienne Stähelin hat positive Erinnerungen an die Schule. Sie sei eine gute Schülerin gewesen. Sie weiss aber auch, dass nicht alle Kinder dieses Glück haben. Umso wichtiger erachtet sie es, dass mit Lehrpersonen, Behörden und Eltern eine konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit gepflegt wird.

«Ich möchte das Miteinander im Blick haben, dass sich die Kinder gut auf das Leben vorbereiten können.»

Die Anforderungen im Arbeitsmarkt seien hoch, stiegen ständig und man müsse eine stabile Persönlichkeit sein, um im Leben bestehen zu können.

Ein gewisses Grundrüstzeug dafür soll den Schülerinnen und Schülern in der Primarschule mitgegeben werden.

Das sind keine leeren Floskeln. Fabienne Stähelin weiss, wovon sie spricht, sie hat drei Buben, die alle noch zur Schule gehen. Zudem hat sie in eine Lehrerfamilie eingeheiratet. Das Wohl der Schülerinnen und Schüler steht für sie im Vordergrund, sie weiss aber auch um die organisatorischen und politischen Strukturen der Schulgemeinde. Die Schule ist in die Gemeinde integriert, da ist vieles gegeben, da gehen die Prozesse langsamer vonstatten als in der Privatwirtschaft.

Ein wertschätzender, rücksichtsvoller und zielorientierter Umgang mit allen Beteiligten ist ihr wichtig

In zahlreichen Gesprächen mit Behörden und Lehrpersonen hat sie erfahren, was die Schule in den kommenden Jahren beschäftigen wird.

Da ist einerseits die Schulraumplanung, da ist andererseits die Professionalisierung der Schuladministration und die Reorganisation der Tagesstruktur.

Vor allem geht es Fabienne Stähelin um einen wertschätzenden, rücksichtsvollen und zielorientierten Umgang mit allen Beteiligten.

Sie sagt: «Ich bin nicht der Schulprofi, aber ich habe Führungs- und Kommunikationserfahrung. Wenn es Konflikte gibt, suche ich vorerst das Verbindende, scheide Trennendes aus und versuche dann eine Lösung zu finden.»