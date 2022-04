Niederhelfenschwil «Ich bin in der Schule zu Hause, ich weiss, worum es da geht»: Andrea Rotach kandidiert für das Amt als Schulpräsidentin und Gemeinderätin von Niederhelfenschwil Bei der Ersatzwahl für das Schulpräsidium Niederhelfenschwil kandidieren zwei Frauen: Andrea Rotach und Fabienne Stähelin. Am 15. Mai finden die Wahlen statt. Zita Meienhofer 29.04.2022, 12.00 Uhr

Andrea Rotach aus Zuckenriet ist Lehrerin sowie Mutter dreier Kinder und möchte nun Schulpräsidentin werden. Bild: Zita Meienhofer

Als Esther Nietlispach Ende Januar ihren Rücktritt bekannt gab, hat sich Andrea Rotach überlegt, wer für dieses Amt motiviert werden könnte. Nach längeren Diskussionen und einigen kurzfristigen Einsätzen als stellvertretende Lehrperson war für sie klar:

«Das wäre etwas für mich.»

Sie habe gemerkt, dass die Zeit reif ist für eine andere Sicht auf die Schule. Andrea Rotach ist Lehrerin und kommt aus einer Lehrerfamilie. Sie sagt: «Ich bin in der Schule zu Hause, ich weiss, worum es da geht. Ich will nicht weg von der Schule, bin aber bereit für eine neue Herausforderung.»

Die Schule von einer anderen Perspektive kennen lernen

Andrea Rotach ist im Kanton Thurgau, in Kreuzlingen, aufgewachsen und wegen ihres Gatten, der in Zuckenriet einen Betrieb führt, dorthin gezogen. Sie ist Mutter von drei Kindern im Alter zwischen 15 und 22 Jahren, 44-jährig und parteilos.

Nach der Geburt des zweiten Kindes hat sie ihre Lehrertätigkeit aufgegeben, um sich vollständig der Familie widmen zu können. Sobald es wieder möglich war, übernahm sie sukzessive Lektionen in der Primarschule Zuckenriet und später dann auch in Lenggenwil und Niederhelfenschwil. Deshalb sagt sie: «Ich bin in allen Schulhäusern zu Hause, kenne die Lehrpersonen und habe entsprechend Kontakt zu ihnen.»

Sie sei mit ihrer jetzigen beruflichen Situation nicht unzufrieden, sagt sie, es habe sich aber nun einfach angeboten, für das Schulpräsidium zu kandidieren. Sie findet es spannend, die Schule aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen, etwas bewegen zu können. Der Entscheidungsprozess musste dennoch reifen. Gespräche mit der Familie, mit ihrem Mann und mit der damaligen Amtsinhaberin führten zu ihrem Entscheid, zur Kandidatur.

Einer Zweikandidatur steht sie positiv gegenüber

Als sie erfuhr, dass es eine weitere Kandidatin geben wird, sagte sie sich: «Ich hatte den Entscheid gefällt, allenfalls würde ich es bereuen, wenn ich jetzt nicht kandieren würde.» Dieser Zweikandidatur steht sie positiv gegenüber:

«Es ist keine geplante Gegenkandidatur und es ist kein Parteikampf, kein Dörflikampf und kein Geschlechterkampf.»

Sie hofft allerdings auf einen Entscheid am 15. Mai, damit sie ihre Zukunft planen kann.

Diese sieht wie folgt aus: Andrea Rotach wird, falls sie die neue Schulpräsidentin werden wird, bis zu den Sommerferien weiterhin als Primarlehrerin unterrichten, sich parallel in ihr neues Amt einarbeiten. Dass sie Chefin von ihren aktuellen Kolleginnen und Kollegen wird, erachtet sie nicht als problematisch. Sie sagt: «Meine Ansprechpersonen sind die Schulleiterinnen.»

Schulen in den drei Dörfern sollen erhalten bleiben

Es laufe gut in der Primarschulgemeinde Niederhelfenschwil, ist sie überzeugt. Sie kennt aber auch deren Herausforderungen: Die Schulraumplanung sei zwar gemacht, beinhalte jedoch einige Fragezeichen. Allgemein sei sie gespannt, welchen Spielraum eine Schule habe, was die Vorgaben des Kantons seien. Sie sagt: «Als Lehrerin sehe ich diese Details nicht. Ich finde es spannend, diese Seite auch zu sehen.»

Was ihr wichtig ist: In jedem Dorf sollen die Schulen erhalten bleiben. Es ist ihr ein Bedürfnis, dass die Kinder möglichst lange die Schule in dem Dorf besuchen können, in dem sie wohnen.

Ein grosses Anliegen ist ihr die Zusammenarbeit zwischen Primarschule und Oberstufe. Der Übertritt sei bei Kindern und Eltern mit Ängsten verbunden. Sie ist überzeugt, dass diese mit einer klaren Kommunikation genommen werden können.

Führungserfahrung durch Vereinsarbeit

Als Schulratspräsidentin muss sie Führungsverantwortung wahrnehmen, was ihr entspreche. Sie sagt: «Das liegt mir. Ich weiss, was ich will und kann mich durchsetzen». Andrea Rotach erklärt, dass sie durchwegs Führungserfahrung habe, denn sie, die seit 30 Jahren Mitglied der Gymnastikgruppe Kreuzlingen ist, hat in verschiedenen Organisationskomitees in leitender Funktion Vereinsarbeit geleistet.

Nach ihren Stärken gefragt, sagt sie, dass sie eine gute Teamplayerin sei, die nicht jedes Wort auf die Goldwaage lege. Andrea Rotach mag Strukturen, schätzt klare Abläufe und Konstanz. Sie sagt:

«Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig, mit vollem Engagement.»