Niederhelfenschwil Fabienne Stähelin ist die neue Schulratspräsidentin: Sie setzt sich im Duell gegen Andrea Rotach deutlich durch In Niederhelfenschwil galt es, das Schulratspräsidium neu zu bestellen. Die Schulratspräsidentin ist ebenfalls Mitglied des Gemeinderats. Zur Wahl stellten sich Andrea Rotach sowie Fabienne Stähelin, beide parteilos und aus Zuckenriet. Zita Meienhofer 15.05.2022, 14.08 Uhr

Fabienne Stähelin wurde als Schulratspräsidentin von Niederhelfenschwil gewählt. Sie nimmt somit auch Einsitz im Gemeinderat. Bild: Zita Meienhofer

Die Bevölkerung von Niederhelfenschwil hatte eine Auswahl. Für die Ersatzwahl der nach einem Jahr zurück getretenen Schulratspräsidentin Esther Nietlispach stellten sich Fabienne Stähelin und Andrea Rotach zur Verfügung. Beide Frauen wohnen in Zuckenriet und sind parteilos. Stähelin (45-jährig) ist Betriebsökonomin und Mutter von drei Kindern, Rotach (44-jährig) Primarlehrerin und ebenfalls Mutter von drei Kindern.

38 Prozent der 2253 Stimmberechtigten Niederhelfenschwils nahmen ihre Pflicht wahr und legten ihren Stimmzettel in die Urne. Von den gültigen 833 Stimmen gingen 527 an Fabienne Stähelin. Sie erreichte somit das absolute Mehr von 417 Stimmen. Auf Andrea Rotach entfielen 299 Stimmen. Leere Stimmzettel wurden 27 eingelegt, zwei waren ungültig und sieben Stimmen gingen an «Vereinzelte».

Datum des Amtsantritts ist noch nicht definiert

Die Anspannung, die Stunden zuvor bei der nun gewählten Schulratspräsidentin geherrscht haben, hatten nach Bekanntgabe der Wahlresultate nachgelassen. Fabienne Stähelin sagt:

«Ich spüre eine unendliche Dankbarkeit.»

Wann Fabienne Stähelin das Amt antreten wird, ist noch nicht definiert. Als Schulratspräsidentin nimmt sie auch Einsitz im fünfköpfigen Gremium des Gemeinderats von Niederhelfenschwil.

Motiviert ist Fabienne Stähelin aber bereits jetzt: «Ich freue mich sehr, dass ich dieses Amt innehaben darf.» Zudem zeigt sie sich glücklich, dass sie die Mehrheit der Wähler hinter sich hatte. Sie sagt aber auch: Ich möchte eine gute Schulratspräsidentin sein, auch für jene, die mich nicht gewählt haben.

Beide Kandidatinnen hofften auf einen Entscheid im ersten Wahlgang

Fabienne Stähelin wie auch Andrea Rotach hatten innig gehofft, dass der erste Wahlgang einen Entscheid mit sich bringen würde. Denn, der zweite Wahlgang war erst auf den 25. September angesagt worden. Es stehen Projekte an, da sei es gut, dass jetzt vorwärtsgemacht werden könne, so Stähelin. Andrea Rotach ist der Ansicht: «Es ist gut für alle Beteiligten und auch für die Sache, dass jetzt ein Entscheid gefallen ist.»

Andrea Rotach verschweigt nicht, dass sie im ersten Moment nach Bekanntgabe des Resultats etwas enttäuscht gewesen sei, aber sie habe ja gewusst, dass nur eine gewinnen könne. Rotach, die seit jeher Sport betreibt, sagte:

«Ich nehme es sportlich.»