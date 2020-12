Niederhelfenschwil Es ist so weit: Der Beeriapfel-Apéro kommt nächste Woche in den Handel – aber nur in drei ausgewählten Läden Der Beeriapfelbaum ist eine Rarität, die es fast nur in der Gemeinde Niederhelfenschwil gibt. Das soll sich ändern. Mit einem sortenreinen Beeriapfel-Apérogetränk wird dieses Wochenende eine Kampagne lanciert, die diesen einzigartigen Baum ins Bewusstsein zurückbringt. Hans Suter 05.12.2020, 11.00 Uhr

Ausschnitt aus dem Beeriapfel-Plakat, das auf die kulinarische Neuheit hinweist. Bild: PD

Johanna Burri, Gemeinderätin ab 1. Januar 2021 in Niederhelfenschwil. Bild: PD

Ab nächster Woche sind die Süssmostfläschchen in den drei Dorfläden der Gemeinde erhältlich: bei Hinz & Kunz in Niederhelfenschwil, im Dorfladen Lenggenwil und in der Bäckerei Dorfladen Näf in Zuckenriet. «Die Süssmostfläschchen à 2,75 Deziliter eignen sich als authentisches Geschenk aus der Region und für den diesjährigen Weihnachtsapéro im kleinen Rahmen», sagt die Agronomin Anna Dalbosco. Sie ist Projektleiterin bei Fructus, dem Verein zur Förderung alter Obstsorten, und sehr erfreut darüber, dass die neue Niederhelfenschwiler Gemeinderätin Johanna Burri als Koordinatorin des Projekts gewonnen werden konnte. Damit werde fast die gesamte Wertschöpfung des Beeriapfel-Süssmosts in der Gemeinde selbst generiert. «Auf diese tolle Zusammenarbeit kann man besonders stolz sein sowie als Niederhelfenschwilerin oder Niederhelfenschwiler auf den einzigartigen Geschmack des Beeriapfels», sagt Anna Dalbosco.

Fast alles wird in der Gemeinde hergestellt

Anna Dalbosco, Agronomin und Projektleiterin bei Fructus. Bild: PD

Mit dem Kauf dieses sortenreinen Süssmostes wird laut Anna Dalbosco nicht nur eine fast 200-jährige lokale Apfelsorte und deren Nutzung gefördert und die lokale Wertschöpfungskette unterstützt (Landwirte, Mostereien, Dorfläden). Sogar die Werbeplakate würden in Niederhelfenschwil gedruckt. Einzig die Abfüllung und Etikettierung habe nicht innerhalb der Gemeinde, aber dennoch innerhalb des Kantons St.Gallen erfolgen können. «Auf diese tolle Zusammenarbeit sind wir besonders stolz sowie auf den einzigartigen Geschmack des Süssmostes!»

Der Beeriapfel ist eine fast 200-jährige lokale Sorte. Bild: Hans Suter

Seit Anfang 2020 tüfteln die Gemeinde Niederhelfenschwil, der Verein zur Förderung alter Obstsorten Fructus und die kantonale Fachstelle Obstbau das Kantons St.Gallen in Flawil an einem neuen Projekt zur Förderung und Nutzung des lokalen Niederhelfenschwiler Beeriapfels. Anna Dalbosco konkretisiert:

«Ziel des Projekts ist es, den Beeriapfel wieder in die Obstgärten aufzunehmen und durch Nutzung dessen Erhalt zu garantieren.»

Der Niederhelfenschwiler Beeriapfel wurde erstmals 1817 erwähnt und wird heute nur noch hier in der Region angebaut. «Ein wahrer Kulturschatz», sagt Anna Dalbosco. Dank der Zusammenarbeit mit den Niederhelfenschwiler Landwirtinnen und Landwirten, namentlich der Familien Moser in Niederhelfenschwil, Blättler in Zuckenriet und Burri in Lenggenwil, konnte diesen Herbst nun erstmals ein sortenreiner Süssmost in der Mosterei von Beat Moser in Niederhelfenschwil gepresst werden.