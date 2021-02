Niederhelfenschwil Erste Ecostop-Tankstelle in der Ostschweiz: Warum hier besonders günstig getankt werden kann «Ecostop» steht an der Tankstelle bei der Garage Eberle in Niederhelfenschwil. Sie ist die erste dieses Labels in der Ostschweiz. Mehr Aufmerksamkeit als der Name erregt der Preis: Der ist tiefer als bei den umliegenden Tankstellen.

Zita Meienhofer 25.02.2021, 05.00 Uhr

In Niederhelfenschwil steht die erste Ecostop-Tankstelle in der Ostschweiz. Bild: Zita Meienhofer

Es ist Tatsache. Seit bei der Garage Eberle in Niederhelfenschwil Ecostop-Treibstoff getankt werden kann, herrscht vor allem am Feierabend Andrang. Der Grund: der Preis. Bei den umliegenden Tankstellen ist dieser Betrag deutlich höher. In Niederhelfenschwil ist nicht nur der Preis tief, es ist auch die einzige Tankstelle in der Ostschweiz, an der das Ecostop-Logo angebracht ist.

Alle Komponenten von Schweizer Firmen

Doch wer ist Ecostop? «Wir sind eine unabhängige Firma, die alle Komponenten in der Schweiz kauft oder selber herstellt», erklärt Thomas Hauser, Geschäftsleiter der Ecotank AG, die die Ecostop-Tankstellen betreibt. In den vergangenen sechs Jahren hat die im basellandschaftlichen Lausen beheimatete Firma 24 Tankstellen in der Schweiz aufgebaut. «Und ständig kommen noch einige dazu», sagt Hauser. Zurzeit sei er in Verhandlung mit einem Unternehmen im Toggenburg. Mit drei eigenen Technikern, die in ihren Service-Fahrzeugen unterwegs sind, betreibt Hauser die Ecotank AG. Ihm zur Seite stehen verschiedene Partnerfirmen, die die einzelnen Komponenten, die die Ecotank AG nicht selber baut, für die Ecostop-Tankstellen herstellen und liefern. Er sagt:



«Es sind alles Schweizer Firmen.»

Und zählt auf: Winarco AG in St.Gallen, die den Datentransfer zu den Tankstellen und das Administrative regelt, Traffitec in St.Gallen, die die Software liefert, Wallee aus Winterthur, die die Bezahlmöglichkeiten automatisiert, und die Petro Handels AG aus Sirnach sowie KSW Technik AG, die die Tankstellen erstellt. Den Treibstoff bezieht die Ecotank AG jeweils beim nächstgelegenen Tanklager. Zudem, so Hauser, seien sie dank Schweizer Produkte und grosser Lagerbestände in der Lage, innert sehr kurzer Zeit eine Tankstelle vollständig neu und modern auszurüsten.

Faktoren für den niedrigen Preis

Die eigenen Produkte, die gute Zusammenarbeit mit den Partnern, die kurzen Wege sowie die schnelle Instandstellung bei einem Ausfall, das sind für Thomas Hauser die Elemente, die dafür garantieren, dass der Benzinpreis niedrig gehalten werden kann. Er sagt:

«Wir brauchen keinen externen Service.»

Ausser dem Treibstoff und der Säule komme alles aus der eigenen Firma oder von den Partnern. Mit den Inhabern von Tankstellen werden übliche Verträge abgeschlossen. Diese dauern zwischen fünf und zehn Jahren. «Wir sind aber flexibel, wenn bei den Tankstellenbetreibern andere Pläne vorhanden sind», erklärt Thomas Hauser. Zurzeit bietet die Ecotank AG Benzin und Diesel an.

Vom tiefen Preis profitiert auch das Umfeld

Seit November kann an der Tankstelle in Niederhelfenschwil Benzin und Diesel von Ecostop getankt werden. Seit Thomas Hauser den Inhaber der Garage, Christian Eberle, über das Angebot von Ecostop informierte. «Es passte einfach alles», sagt Christian Eberle. Heute ist er froh, dass er den Wechsel vorgenommen hat. «Es hat sich herumgesprochen, dass das Benzin bei uns billiger ist, und es herrscht vor allem am Feierabend reger Verkehr vor unserer Tankstelle», so Eberle. Der tiefe Benzinpreis nütze jedoch nicht nur ihm, sondern vor allem auch seinen Kunden und den Leuten vom Dorf. Zudem hätte er Reaktionen zum Benzinpreis von Kunden erhalten. «Das hatte ich nicht erwartet», gesteht er. Christian Eberle hofft, dass mit der höheren Frequenz an seiner Tankstelle auch die weiteren Geschäfte in Niederhelfenschwil profitieren können.