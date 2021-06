Toggenburg Das Vereinsleben geht wieder los: Musikgesellschaften holen neue Uniformen erstmals aus den Schränken – auch neue Fahnen werden endlich ausgerollt Mitten im Lockdown, im April 2020, wurde die neue Uniform der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil geliefert. Einen Monat später hätte sie feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden sollen. Noch bis heute hat sie keine Musikantin, kein Musikant getragen. In einer ähnlichen Situation befindet sich die Musikgesellschaft Brunnadern. Ihre Fahne ist auch immer noch im Schrank. Zita Meienhofer 24.06.2021, 18.00 Uhr

Marcel Eggler, Dirigent der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil, mit der noch unter Verschluss gehaltenen neuen Uniform. Bild: Zita Meienhofer

Es war im Mai 2019, die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil half dem Nachbarverein, der Musig Lenggenwil, bei den Festivitäten rund um das Kantonale Musikfest. Damals trugen sie hellblaue Shirts mit der Aufschrift «MGN2020». Unter diesem Titel hätte vom 20. bis 24. Mai 2020 ein fünftägiges Fest mit Neuuniformierung, Klassentreffen, Kreismusiktag und einem Blasmusiktag stattfinden sollen. Im Mittelpunkt stand die Einweihung der neuen Uniformen. Anfang März 2020 hielt der Verein noch seine Hauptversammlung ab – immer noch in Vorfreude auf die Festtage im Mai. Was dann kam, das konnte sich bis dato niemand nur im Geringsten vorstellen.

Auf dem Schulhausplatz und mit genügend Abstand trafen sich die OK-Mitglieder mit Beginn des Lockdowns. Die Durchführung des Fests schien nicht mehr realistisch. «Verschoben auf unbestimmte Zeit», wurde beschlossen. Marcel Eggler, Dirigent der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil, sagt:

«Wir waren damals alle konsterniert. Alles war vorbereitet und wir wurden zwei Monate zuvor zurückgepfiffen. Die Stimmung war mies.»

Zudem habe grosse Ungewissheit geherrscht, was in Zukunft möglich sein werde.

Ein Jahr später sollten die Uniformen endlich aus dem Schrank geholt werden

Im Mai 2021 ist die Situation immer noch ungewiss, es konnte keine Veranstaltung in grösserem Rahmen geplant werden. Die im April 2020 gelieferten neuen Uniformen des Vereins hängen immer noch in den Schränken der Mitglieder, Proben finden allerdings wieder statt, in Kleinformationen oder draussen. An der Firmung vor einigen Wochen spielte der Musikverein – allerdings in der alten Uniform.

Das soll sich nun ändern. So beschlossen die Vereinsmitglieder einstimmig: «Jetzt machen wir etwas.» Es könne doch nicht sein, dass die Uniformen noch nie getragen worden seien und schon etliche Änderungen vorgenommen werden müssen, da sie nicht mehr passen werde, erklärt Marcel Eggler.

Vereinsfahne der Musikgesellschaft Brunnadern ist auch eingelagert

Ähnlich wie den Niederhelfenschwilern erging es den Musikantinnen und Musikanten aus Brunnadern. Sie hätten Anfang Mai 2021 im Rahmen eines dreitägigen Fests ihre neue Vereinsfahne eingeweiht. Die Vorbereitungen begangen vor drei Jahren mit einem ersten Entwurf für ein mögliches Sujet auf der Fahne, der Sponsorensuche sowie der Definition des Festtermins.

Ruedi Lieberherr, Präsident Musikgesellschaft Brunnadern. Bild: PD

Seit April 2021 ist die Fahne in Brunnadern – «eingelagert» wie Ruedi Lieberherr, Präsident der Musikgesellschaft Brunnadern, sagt. Die Verantwortlichen hofften auf ein dreitägiges Fest im September. Doch bislang waren die Vorgaben, die es für eine seriöse Planung eines grösseren Anlasses gebraucht hätte, nicht gegeben. Ruedi Lieberherr sagt deshalb auch:

«Es war schon frustrierend, denn wir haben uns sehr auf das dreitägige Fest gefreut.»

Nun weiht der Musikverein seine neue Fahne mit einer kleinen Feier am Samstag, 11. September, ein. «Ich hoffe, dass wir bis dann ohne Einschränkungen in der Turnhalle feiern können», so Ruedi Lieberherr.

Einweihung in kleineren Rahmen

Auch die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil hat ihr Datum festgelegt. Am Samstag, 3. Juli, ab 17. 30 Uhr, sind die Musikantinnen und Musikanten auf dem Pausenplatz des neuen Schulhauses erstmals «in neuem Gewand» zu sehen. Wie dieses aussehen wird, das gibt Marcel Eggler nicht Preis. Er sagt einzig:

«Sie besteht aus einer spannenden Kombination und ist ein Farbtupfer für die Zukunft.»

Es ist nicht nur der Frust darüber, dass viele bereits investierte Arbeitsstunden vergebens waren. Es zeigte sich auch, dass die nicht – oder noch nicht – durchgeführten Festivitäten weitere Konsequenzen für die Vereine mit sich bringen. Vor allem finanzielle. Die Musikgesellschaft Brunnadern war zwar noch nicht so weit fortgeschritten, war erst in der Planung. Einzig der Betrag für die Fahne in der Höhe von 17'000 Franken war in der Kasse. Konsequenzen hatte die Musikgesellschaft Brunnandern deswegen nicht zu befürchten. «Die finanzielle Unterstützung kam eigentlich ausschliesslich von privater Seite», so Ruedi Lieberherr.

Auf Goodwill der Sponsoren angewiesen

Bei der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil waren schon etliche Leistungen erfüllt und war Geld einbezahlt worden. Marcel Eggler sagt vorweg: «Die Sponsoren zeigten von Beginn an viel Goodwill.» Da waren aber Künstler, deren Gage schon teilweise bezahlt war, da waren Gelder für das Klassentreffen, das die Teilnehmenden bereits einbezahlt hatten. Und da waren auch Leistungen, die mit Sponsoren vereinbart worden sind, mit den Tontechnikern, dem Festzeltvermieter oder den Getränke- und Speiselieferanten. Marcel Eggler sagt, dass sie bestrebt seien, eine gemeinsame Lösung zu finden ‒ mit den Künstlern wie auch mit den Sponsoren und Lieferanten.

Er ist sich bewusst, dass es wohl in naher Zukunft kein fünftägiges Fest geben wird, aber Festivitäten im kleineren Rahmen wohl möglich sein werden. So wie die Neuuniformierung am Samstag in einer Woche. Er sagt:

«Damit wollen wir ein positives Zeichen setzen, einen ersten Teil stattfinden lassen.»

Um die Uniform, die pro Musikantin oder Musikant rund 2000 Franken gekostet hat, endlich aus dem Schrank holen zu können. Eggler sagt, dass er sich darauf freue, auch wenn nicht wie geplant mit grosser Kelle angerührt werden könne. «Jetzt hoffe ich einfach nur noch, dass die Leute auch kommen.»

Die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil weiht ihre neuen Uniformen am Samstag, 3.Juli, um 17.30 Uhr, auf dem Pausenplatz des neuen Schulhauses ein. Bei schlechtem Wetter wird der Anlass auf den 10.Juli verschoben.