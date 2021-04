Niederhelfenschwil Der Gemeindepräsident, der angekommen ist: Peter Zuberbühler ist gerne in Niederhelfenschwil Heute ist Niederhelfenschwils Gemeindepräsident Peter Zuberbühler seit 100 Tagen im Amt. Obwohl erst eine kurze Zeit vergangenen ist, sagt er, dass er hier angekommen sei. Im Sommer folgt der Wohnortwechsel. Zita Meienhofer 10.04.2021, 05.00 Uhr

Peter Zuberbühler sagt, dass er sich in der Gemeinde wohlfühle. Bild: Zita Meienhofer

Bilder von St.Moritz und vom Silsersee, einmal im Winter und einmal im Sommer, hängen an den Wänden von Peter Zuberbühlers Büro in Niederhelfenschwil. Bilder, die der Gemeinde gehören. Bilder, die er nicht aufhängen würde. Nicht, weil sie ihm nicht gefallen, sondern weil er lieber Pläne an den Wänden hätte, Pläne, um sich orientieren zu können.

Er sagt zwar: «Ich habe es auch gerne schön.» Doch im Arbeitsalltag ist er der Flip-Chart-Typ. Im Arbeitsalltag geht es ihm um Strategien, um Ziele, die der 44-Jährige definieren und später umsetzen möchte. Die Verbindungstür zu einem weiteren Büro ist deshalb fast gänzlich mit einem Papierstreifen überklebt. Darauf steht oben: Themen-Park-Platz. Es folgen Stichworte zu Themen, die es zu diskutieren gilt, über die Peter Zuberbühler nachdenken will.



Mehr Kritik erwartet

Was ihn in den ersten 100 Tagen positiv überrascht hat? Der Gemeindepräsident muss nicht lange überlegen: Bislang seien die Begegnungen mit der Bürgerschaft immer freundlich gewesen. Er sagt:



«Ich hatte mehr Kritik erwartet.»

Überrascht haben ihn auch die Angestellten der Verwaltung. «Sie sind sehr offen gegenüber Neuem, arbeiten effizient, sind kritisch.» Er gesteht: «Das habe ich so nicht erwartet.»

Negative Überraschungen? Da ist der neue Gemeindepräsident ganz Diplomat, erwähnt die coronabedingten Treffen, die nicht stattfinden können, die Restaurants, die geschlossen bleiben müssen, der soziale Kontakt zur Bürgerschaft, der ihm fehlt. «Es ist doch am einfachsten, dass man sich an einen Tisch setzt und sagt, was drückt, was stört.» Briefe schreiben und lange Telefonate führen, das sei nicht seine Welt.

Die Kommunikation ist wichtig

Die Kommunikation war es, die im Vorfeld der kommunalen Wahlen im vergangenen Herbst immer wieder ein Thema war. Die Kommunikation, die nicht so funktionierte, wie es einige Bürgerinnen und Bürger gerne gehabt hätte. Peter Zuberbühler sagt, dass er sich bis zum Amtsantritt nicht richtig vorstellen konnte, was damit gemeint war.

Nun weiss er es und er weiss auch, was er anders machen wird. «Ich sage, was ich darf und worum es geht und das immer abgesprochen mit den allfällig involvierten Personen», erklärt er. Diesen Weg hatte er schon bei seinen vorangehenden Ämtern als Gemeindepräsident von Wasterkingen und als Präsident der Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld sowie bei seinem bis Ende 2020 ausgeübten Job als Geschäftsführer der Holzwerkstoffe Frauenfeld AG eingeschlagen und «damit habe ich gute Erfahrungen gemacht».

Ein längerfristiges Denken

In Wasterkingen hat er im quartalsmässig publizierten Gemeindeblatt jeweils das Editorial geschrieben, eine ähnliche Form hat er für das wöchentlich erscheinende Mitteilungsblatt der Gemeinde Niederhelfenschwil gewählt. «Ich möchte die Bevölkerung gerne mit auf die Reise nehmen.» Er erhofft sich aber auch Rückmeldungen.

Sich ausgetauscht, das hat er in den vergangenen 100 Tagen oft. Mit den Parteien und dem ortsansässigen Kantonsrat hat er sich getroffen. Er hielt einen Workshop mit den Mitarbeitenden und mit den Gemeinderäten, um gemeinsam die Legislaturziele, den Fahrplan für die kommenden Jahre schaffen zu können – und das nicht einfach für die nächsten vier Jahre. Peter Zuberbühler denkt längerfristig.



Im Job und am Ort angekommen

Demnach möchte er wohl länger als eine Legislaturperiode im Amt bleiben? Er verneint nicht. Doch als Realist ist ihm bewusst, dass er das nicht alleine entscheiden kann. Er muss sich in knapp vier Jahren wieder der Wahl stellen. Eines weiss er allerdings bereits jetzt, obwohl er vorerst auf die Frage nach seinem Traumjob sagt:

«Ich bin nicht der Träumer. Aber, ich bin hier angekommen, im Job sowie am Ort».

Mit seiner Frau und den jüngsten vier der sechs gemeinsamen Kinder zieht er aufs neue Schuljahr hin nach Niederhelfenschwil. An der Eggstrasse haben Zuberbühlers eine Wohnung zur Miete gefunden. Er glaube, dass er in die Gemeinde passe – und auch seine Familie.



Verändern, aber nicht alles «auf den Grind» stellen

In Peter Zuberbühlers Leben wird sich in den nächsten Monaten einiges verändern. Veränderungen, die seine Familie mitträgt, die er gewünscht hat. Verändern, etwas erreichen, das mag er. Doch sagt er dann auch: «In Niederhelfenschwil werde ich aber nicht alles auf den Grind stellen.» Dass es Bereiche gibt, die Veränderungen bedingen, verschweigt er nicht. Ein konkretes Beispiel will er allerdings nicht nennen.

Ihm ist jedoch in den vergangenen 100 Tagen bewusst geworden, dass gewisse Strukturen in der Gemeinde nicht klar geregelt sind, die durch die Geschichte gewachsen sind, die aber nicht mehr zeitgemäss sind. Woran er aber sicher nicht rütteln wird, ist die Gemeindeautonomie. «Die muss erhalten bleiben.»



Bürgerversammlung ist sein Höhepunkt

Wenn er von seiner Arbeit spricht, vom Gestalten einer Gemeinde, beginnt ein gewisses Feuer in ihm zu brennen. Er, der sich als etwas rechts der Mitte politisierender Parteiloser bezeichnet, schätzt die Arbeit an der Basis.



«Eine Bürgerversammlung, das ist jeweils mein Höhepunkt im Jahr.»

Das sagt Peter Zuberbühler und kommt richtig ins Schwärmen. Er mag die Diskussionen, er mag es, wenn Fragen gestellt werden, wenn sich die Bürgerschaft für die Geschäfte einer Gemeinde interessiert, wenn er direkten Kontakt zur Bevölkerung hat, sich austauschen kann. Dann wird seine tägliche Arbeit zum Traumjob.