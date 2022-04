Niederhelfenschwil Bevölkerung stimmt am Wochenende an der Urne über das Schulprovisorium und die Meteorwasserleitung ab In Niederhelfenschwil stimmen die Berechtigten verschiedenen Schul- und Kirchgemeinden, Korporationen sowie der politischen Gemeinde an der Urne statt an der Bürgerversammlung über ihre Geschäfte. Zita Meienhofer 04.04.2022, 16.55 Uhr

Statt an die Bürgerversammlung gehen Niederhelfenschwils Stimmberechtigte verschiedener Korporationen sowie von Schul-, Kirch- und politischer Gemeinde an die Urne. Bild: Zita Meienhofer

Bis 2019 fanden jeweils im März und April die verschiedenen Bürgerversammlungen in der Gemeinde Niederhelfenschwil statt. Ausserordentliche Umstände führten seither dazu, dass die Geschäfte an der Urne beschlossen wurden. Das gilt auch für dieses Jahr. Der Gemeinderat hatte dies zu Jahresbeginn entschieden. Zu jener Zeit, als die Coronamassnahmen noch nicht aufgehoben waren.

Politische Gemeinde will Steuerfuss senken

Die Bürgerschaften der Oberstufenstufenschulgemeinde Sproochbrugg, der Dorf- und Wasserkorporation Zuckenriet, der Wasserkorporationen Niederhelfenschwil und Lenggenwil, der Katholischen Kirchgemeinden Niederhelfenschwil und Lenggenwil sowie der Katholischen Kapellgenossenschaft Zuckenriet haben dieses Jahr lediglich über die Rechnung 2021 und das Budget 2022 zu befinden. Weitere Geschäfte stehen bei diesen Korporationen oder Gemeinden nicht an.

Ebenfalls über die Rechnung 2021 und das Budget 2022 wird bei der Politischen Gemeinde Niederhelfenschwil entschieden. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 119'499 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 1'267'000 Franken. Im Budget 2022 sieht der Gemeinderat ein Aufwandüberschuss von 1'439'000 Franken vor. Dieser basiert auf einem Steuerfuss, der neu 109 Prozent betragen soll. Das heisst, wenn die Bürgerschaft das Budget 2022 gutheisst, wird der Steuerfuss um fünf Prozentpunkte gesenkt.

Der Schulraum reicht bereits im Sommer nicht mehr

Im Weiteren hat die Bürgerschaft über das Schulprovisorium von Zuckenriet zu befinden. Der Gemeinderat beantragt bei der Bürgerschaft einen Kredit von 550'000 Franken für diesen eingeschossigen Bau. Die Kosten sollen innerhalb von vier Jahren abgeschrieben werden.

Südlich des Schulhauses soll ein eingeschossiger Bau für zwei Klassen mit Gruppenräumen und Toilette erstellt werden. Bild: Zita Meienhofer

Der Schulraum in allen drei Dörfern der Gemeinde Niederhelfenschwil, in Lenggenwil, Niederhelfenschwil und Zuckenriet, ist gut ausgelastet. Ende 2020 wurde deshalb ein Prozess über eine Schulraumplanung in der Gemeinde lanciert. Es zeichnete sich aber ab, dass in Zuckenriet bereits ab dem kommenden Schuljahr Massnahmen getroffen werden müssen, um genügend Platz für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. In Zuckenriet steigt die Schülerzahl von 119 (Sommer 2021) auf 135 (Sommer 2022). Das heisst, dass eine ganze Klasse mehr untergebracht werden muss.

Eingeschossiger Bau südlich des Schulhauses

«Die leeren möglichen Räume für eine Beschulung wurden bereits umgenutzt», heisst es im Gutachten des Niederhelfenschwiler Gemeinderates. Schülerinnen und Schüler in die benachbarten Schulhäuser zu transportieren, soll vermieden werden, weshalb eine provisorische Lösung vor Ort gesucht wurde.

Südlich des Schulhauses soll daher ein eingeschossiges Gebäude in der Grösse von 12,10 x 24,60 Meter erstellt werden. Darin werden zwei Klassenräume mit Gruppenräumen und Toilette untergebracht sein. Der Gemeinderat schreibt: «Wir gehen von einer Nutzungsdauer von rund vier Jahren aus. Bis dahin wird der Prozess rund um die Schulraumplanung konkret sein.» Gibt die Bürgerschaft für dieses Vorhaben grünes Licht, wird unmittelbar danach mit dem Bau begonnen.

Mit der Sanierung der Kantonsstrasse wird in Niederhelfenschwil zwischen dem Neudorf und dem Bildstöckli die Meteorwasserleitung erstellt – falls die Bürgerschaft den Kredit bewilligt. Bild: Zita Meienhofer

Mit der Kantonsstrassensanierung wird die Meteorwasserleitung erstellt

Der Gemeinderat legt der Bürgerschaft einen weiteren Antrag vor. Darin geht es um die Meteorwasserleitung Neudorf-Bildstöckli in Niederhelfenschwil sowie der Erstellung eines Retentionsbecken. Dafür hat die Bürgerschaft einen Kredit von 762'000 Franken zu bewilligen. Diese Kosten sollen während 40 Jahren abgeschrieben werden. Die Erstellung dieser Leitung erfolgt während der Sanierung der Kantonsstrasse auf diesem Teilstück.

Die rote Linie zeigt auf, wo die Meteorwasserleitung gebaut wird. Plan: Politische Gemeinde Niederhelfenschwil