Niederhelfenschwil: Am Donnerstagmorgen hat sich ein 58-jähriger Autofahrer bei einer Kollision leicht verletzt Am Donnerstag ist es auf der Dägetschwilerstrasse in Niederhelfenschwil zu einem Zusammenstoss zweier sich kreuzender Autos gekommen. Dabei wurde ein 58-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. 03.09.2020, 16.53 Uhr

Beim Zusammenstoss der beiden beteiligten Autos entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Bild: PD

(kapo/bl) Ein 58-jähriger Mann fuhr am Donnerstagmorgen um 8.40 Uhr laut Mitteilung der Kantonspolizei mit seinem Auto auf der Dägetschwilerstrasse von Niederhelfenschwil in Richtung Dägetschwil. Gleichzeitig fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung.