Junger Koch kreiert in Niederbüren einen goldenen Gin

Niederbüren Junger Koch macht aus Langweile «Gold»: Raul Garcia kreierte während der Kurzarbeit einen goldenen Gin Einfach nichts zu tun, kommt für Raul Garcia nicht in Frage. Während er in Kurzarbeit ist, kommt er auf eine Schnapsidee, die es in sich hat: Gemeinsam mit Bruno Eschmann kreiert er seinen eigenen Gin, den er in der Säntisblick Destillerie in Niederbüren brennen lässt. Felicitas Markoff 28.06.2021, 05.00 Uhr

Raul Garcia will mit seinem Agramonte Dry Gin ein Luxusprodukt herstellen. Bild: PD

Als Corona kam, arbeitete der 19-jährige Raul Garcia als Koch in St.Moritz. Wie viele andere wurde er wegen der Pandemie in Kurzarbeit geschickt. Er war weiterhin auf Abruf bereit, verbrachte aber dennoch viel Zeit zu Hause. Nach zwei Wochen wurde es dem jungen Koch langweilig und er suchte sich ein neues Hobby.

Zuerst hat Garcia in Zusammenarbeit mit dem Gewerblichen Berufs-und Weiterbildungszentrum St.Gallen damit begonnen, T-Shirts mit Logos zu gestalten. Nachdem dieses Projekt aufgegleist wurde, wusste der St.Galler, dass er noch ein zweites Vorhaben anpacken will.

Farbe des Gins repräsentiert die Sonne

Seine Idee: Einen eigenen Gin kreieren. Abgesehen davon, dass Raul Garcia selber gerne Gin trinkt, fasziniert ihn an diesem Projekt die kreative Freiheit: «Mit Gin kann man alles machen. Die Kreativität muss nicht in einem Raster sein.» Dem 19-Jährigen gefällt der mediterrane Stil besonders gut, da er selber südländische Wurzeln hat. Seinen Gin will er daher nach einer mediterranen Philosophie gestalten. Zuerst kauft sich der Koch fertig destillierten Gin, der aber noch keine Aromen enthält. Die pflanzlichen Rohstoffe, mit denen ein Gin sein individuelles Aroma erhält, werden in der Fachsprache Botanicals genannt.

Am Anfang geht es für Garcia darum herauszufinden, welche Geschmäcker zum Gin passen. Er entscheidet sich, mit Zitrone anzufangen und experimentiert dann mit anderen Aromen weiter. Obwohl die Zitrone die Basis-Geschmacksrichtung seines Gins darstellt, wird die Frucht erst am Schluss hinzugefügt, wenn der Schnaps fertig destilliert ist. Das Aussergewöhnliche daran: Der Geschmack und der Farbstoff der von Hand geriebenen Zitrone verleiht dem Gin eine goldgelbe Farbe und repräsentiert die Sonne.

Dank der Zitrone erhält der Gin seine aussergewöhnliche Farbe. Bild: PD

Neben Zitrone verwendet Garcia für seinen Gin die pflanzlichen Aromen von Wacholder, Rosmarin, Szechuanpfeffer, Basilikum und Salbei. Wie diese wild durchmischte Kombination schmeckt? Der 19-Jährige sagt, dass es kein Gin ist, den man erwartet. Den Geschmack seines Agramonte Dry Gins beschreibt er so:

«Er ist intensiv und schmeckt fruchtig. Dieser Gin ist ein schönes Sommergetränk und man fühlt sich wie am Strand.»

Das Mediterrane zieht sich als roter Faden durch das Gin-Projekt des jungen Kochs. Raul Garcia gibt sich nicht nur beim Gin Mühe, auch die Flasche ist mit einem speziellen und von Hand skizzierten Logo im mediterranen Stil versehen. Jede einzelne Flasche wird von ihm besprayt. Das Logo wurde mit der Firma «Klein Illustration» in Landquart realisiert.

Der Agramonte Dry Gin hat einen Verkaufspreis von 55 Franken. Bild: PD

Schnapsbrennen hat man im Blut oder eben nicht

Der gelernte Koch suchte für seine Schnapsidee einen passenden Produzenten. Dabei wurde ihm die Säntisblick Destillerie von Bruno Eschmann in Niederbüren empfohlen. Bei ihm kann man auf Anfrage Gin und andere Alkoholika nach eigenem Rezept brennen lassen. Vor seinem Treffen mit Eschmann und den gemeinsamen Tests hat Raul Garcia keine Ahnung, wie man einen Gin brennt. Über die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Schnapsbrenner sagt der 19-Jährige: «Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, das finde ich sehr schön.» Auch Bruno Eschmann hat einen positiven Eindruck vom jungen Koch:

«Er weiss genau, was er möchte und hat sich sehr mit dem Projekt auseinandergesetzt.»

In der Niederbürer Säntisblick Destillerie wird der goldene Gin gebrannt. Bild: PD

Bruno Eschmann sieht sich selbst als Macher. Neben der Edelbrand Destillerie führt er in Niederbüren einen Obstbaubetrieb; zwei verschiedene Paar Schuhe, die sich seiner Meinung nach aber gut ergänzen. Hauptsächlich brennt er Gin und Whiskey, aber auch diverse andere Arten Alkohol.

Was muss man eigentlich mitbringen, um seinen eigenen Schnaps brennen zu können? Bruno Eschmann lacht und sagt: «Man hat es im Blut oder eben nicht.» Neben den fachlichen Fähigkeiten benötigt man gute Zutaten und die richtige Hitze. Über die Kreation von Raul Garcia sagt der Experte:

«Ich bin sehr zufrieden mit seinem Gin. Es ist eine gute Spezialität, die man nicht überall findet. Und er hat den Gin sehr schön verpackt.»

Gin ab Juli in der Metzgerei erhältlich

Ab Juli ist der Agramonte Dry Gin in der Metzgerei Mechinger in St.Georgen erhältlich. Gerne würde der junge Koch seine Kreation auch in Bars und Spezialitätenläden verkaufen.

Der 19-jährige St.Galler arbeitet aktuell im Park Hotel Vitznau im Restaurant focus Atelier. Raul Garcia ist fasziniert von Ländern im Norden und würde gerne mal dort in einem Restaurant arbeiten und neue Menschen kennen lernen. Für seine Zukunft kann er sich auch vorstellen, mal an einem Festival zu kochen und dazu seinen Gin anzubieten. Die Ideen und Designs für zukünftige Ideen gehen Raul Garcia nicht so schnell aus.