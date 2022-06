Niederbüren: Neubau für Kindergarten kostet 4,5 Millionen Franken

Niederbüren Dreissigjähriges Provisorium endet – Neubau für Kindergarten kostet 4,5 Millionen Franken Die Raumplanung der Primarschule Niederbüren kostet über 4 Millionen Franken. Es soll ein dreigeschossiger Neubau entstehen, der direkt mit der Schulanlage verbunden wird. Darin werden nicht nur die beiden Kindergärten untergebracht. Josef Bischof 08.06.2022, 12.00 Uhr

Der nicht mehr zeitgemässe Kindergarten in Niederbüren muss ersetzt werden. Bild: Josef Bischof

Die beiden Kindergärten von Niederbüren sind in einem ehemaligen Wohnhaus und einem benachbarten Pavillon untergebracht. Beide genügen baulich und räumlich den Anforderungen nicht mehr. Die Notwendigkeit neuer Räumlichkeiten hat eine umfassende Schulraumplanung ausgelöst.

Das vorläufige Ergebnis ist an einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend vorgestellt worden. Die Kindergärten werden in einem Annexbau zur Primarschule untergebracht. Die Schulanlage erfährt gleichzeitig bauliche Anpassungen und Erneuerungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Schulanlage ist in gutem Zustand

Schulratspräsidentin Patrizia Manser. Bild: Josef Bischof

Schulratspräsidentin Patrizia Manser gab einleitend einen kurzen Abriss über die Geschichte der Schule Niederbüren. Ein erstes Schulhaus ist 1810 gebaut worden. Der Kern des heutigen Schulhauses konnte 1952 eingeweiht werden. Es ist in zwei Etappen erweitert worden. 1997 ist eine neue Turnhalle gebaut und die bisherige in einen Gemeindesaal umfunktioniert worden.

Die Schulanlage befinde sich in einem guten Zustand, stellten Patrizia Manser und Florian Schällibaum vom Architektur- und Ingenieurbüro Schällibaum AG in Wattwil übereinstimmend fest. Die Schülerzahl beträgt gegenwärtig 154 Primar- und 35 Kindergartenschüler. Kurzfristig zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. Zwei Kindergärten und je ein Klassenzug pro Jahrgang auf der Primarstufe müssen aber auch in Zukunft geführt werden.

Die Schulanlage Niederbüren im Modell. Links der Erweiterungsflügel, in dem unter anderem zwei Kindergärten untergebracht werden sollen. Bild: Josef Bischof

Dreissigjähriges Provisorium endet

«Wenn in drei Jahren unsere langjährige Kindergärtnerin Irene Höltschi pensioniert wird, dürfte es schwierig sein, eine Nachfolgerin zu finden, die sich mit den heutigen Räumlichkeiten zufriedengibt», zeigte sich die Schulpräsidentin überzeugt. Der Pavillon sei vor dreissig Jahren als Provisorium gebaut worden. Er genüge den heutigen Anforderungen in verschiedener Hinsicht nicht mehr.

Ebenso der Kindergarten im ehemaligen Wohnhaus, auf zwei Stockwerke verteilt. Für den Schulrat sei rasch klar gewesen: «Am jetzigen Standort, in den Räumlichkeiten, die der politischen Gemeinde gehören, lässt sich das Problem nicht erfolgversprechend lösen.» In Zusammenarbeit mit dem Büro Schällibaum ist deshalb die Schulraumplanung umfassend angegangen worden.

Lehrerhäuser weichen Erweiterungsbau

Rasch sei man zum Entschluss gekommen, den für den Kindergarten ins Auge gefassten Neubau um Umfeld der Schulanlage zu bauen. In direkter Nachbarschaft liegen zwei Häuser mit fünf Wohnungen. Sie sind im Besitz der Schulgemeinde und als Lehrerhäuser gebaut worden. Zwar sind sie noch bewohnt, aber nicht mehr durch Lehrer und auch nicht mehr in gutem Zustand. Sie werden der Spitzhacke zum Opfer fallen.

Die beiden Lehrerhäuser sollen dem Erweiterungsbau mit den Kindergärten weichen. Bild: Josef Bischof

An ihrer Stelle soll ein dreigeschossiger Neubau entstehen, der direkt mit der Schulanlage verbunden wird. Darin werden nicht nur die beiden Kindergärten untergebracht. In der Projektstudie befinden sie sich im Dachgeschoss.

Weil die ganze Schulanlage in die Planung einbezogen worden ist, finden sich im Erweiterungsflügel unter andrem auch ein Mehrzweckraum, eine Bibliothek, Räume für die Tagesstrukturen und verschiedene Nebenräume. Die ganze Schulanlage soll nach den neuen Erfordernissen um- und ausgestaltet werden. Das Projekt, welches ausdrücklich als Diskussionsgrundlage bezeichnet wurde, kostet 4,5 Millionen Franken. Der Neubau wird voraussichtlich im Jahr 2025/26 realisiert.