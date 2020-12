Niederbüren «Die Kultur darf nicht sterben»: Das Erfolgsrezept des Rock- & Pop-Museums während des Coronajahrs Trotz rund 120 abgesagten Führungen, kurzzeitiger Schliessung und Maskenpflicht: Das Rock- & Pop-Museum bietet Führungen im kleinen Rahmen an und erzielt sogar ein positives Jahresergebnis. Simon Bernhardsgrütter 04.12.2020, 14.05 Uhr

Die Führungen durch die Musikgeschichte werden im kleinen Rahmen und mit Maskenpflicht durchgeführt. Bild: PD

Corona lässt einige Unternehmen um ihre Existenz bangen. Doch darüber macht sich Roland Grossenbacher, Präsident des Vereins Rock- & Pop-Museum Niederbüren, gar keine Gedanken. Für ihn sei das Erlebnis für die Besucher das, was im Vordergrund stünde. Er sagt: «Es wäre einfacher, das Museum zu schliessen und nächstes Jahr weiter zu schauen.» Doch das käme gar nicht in Frage. Roland Grossenbacher sagt, dass vor allem der Zusammenhalt hilft, um dieses Jahr zu überstehen, und ergänzt:

«Die Kultur darf nicht sterben.»

Das Rock- & Pop-Museum bietet, in nicht ganz so ungemütlichen Zeiten wie diesen, sechs verschiedene Führungen an. Doch aufgrund von Corona beschloss das Museum, nur noch die Diamant-Führungen anzubieten. Diese beschränken sich auf zwei bis vier Personen. Im Normalfall gibt es Führungen mit bis zu 25 Personen. Durch die Beschränkung sei gewährleistet, dass während der Führung der Abstand eingehalten werden könne. Sämtliche Oberflächen werden regelmässig desinfiziert. Einen Coronavorfall hatten sie bisher laut Roland Grossenbacher keinen gehabt.

Von den ursprünglich 270 Führungen mussten rund 120 abgesagt werden. Bis zum Ende des Jahres werden es 150 Führungen sein, welche trotz allem durchgeführt werden konnten. Die aufwendigen Diamant-Führungen konnten vor allem in so grosser Anzahl durchgeführt werden, weil die Führenden kein Geld verdienen. Deswegen, und weil das Museum als Verein organisiert ist, konnte das Rock- & Pop-Museum sogar ein positives Jahresergebnis erzielen.

Personalisierter Rundgang als Erfolgsrezept

Laut Roland Grossenbacher sei das Museum so erfolgreich, weil sie eine beinahe weltweite einzigartige Strategie fahren. Durch die über 500 Videos und über 300 Songs, welche sie auf Lager haben, sei der Führende in der Lage, den Rundgang so persönlich und individuell zu gestalten wie nur möglich. Der Vereinspräsident ergänzt:

«Wir hätten genügend Stoff, um die Gäste eine ganze Woche zu unterhalten.»

Für die Führenden steht Material aus rund 100 Jahren Musikgeschichte, von 1910 bis 2010, zur Verfügung. Diese Vielfalt und Menge an Informationen sei ausschlaggebend dafür, dass eine dreistündige Führung zu einem individualisierten und einzigartigen Erlebnis werde. Auch in Zeiten von Corona. Dafür seien die Besucher umso dankbarer.

Von den 120 abgesagten Führungen dieses Jahrs hätten laut Roland Grossenbacher die meisten bereits nach einem neuen Termin gefragt. Der Verein Rock- & Pop-Museum Niederbüren hat nicht nur ein schwieriges Jahr überstanden, aber auch eine vielversprechende Zukunft, für die Zeiten nach Corona, vor sich.