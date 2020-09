Niederbüren: Auto nach Selbstunfall überschlagen Nach einer Frontalkollision mit einem Baumstrunk überschlug sich in Niederbüren das Auto eines 56-Jährigen. Er musste ins Spital gebracht werden. 23.09.2020, 10.34 Uhr

Nach einem Selbstunfall kam dieses Auto auf dem Dach zum Stillstand. Bild: Kapo SG (Niederbüren, 22. September 2020)

(kapo/rus) Am Dienstagnachmittag, um 16 Uhr, ist es auf der Staatsstrasse in Niederbüren zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Sorntal in Richtung Bischofszell. Aus bisher ungeklärten Gründen kam das Auto vom Fahrstreifen ab, überquerte die Gegenfahrbahn und geriet ins linksseitige Waldstück. Das berichtet die Kantonspolizei St.Gallen.