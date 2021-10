Niederbüren Ausstellung im Textilmuseum Niederbüren: So entstand die Nähmaschine Das Textilmuseum Sorntal zeigt verschiedene Bereiche der Textilwirtschaft. Einer davon ist die Nähmaschinensammlung mit rund 100 Exponaten von über 40 Herstellern. Ernst Inauen 22.10.2021, 16.00 Uhr

Sattlernähmaschine 1910: Auf diesem Modell wurden auch defekte Militärschuhe geflickt. Bild: Ernst Inauen

Auch der Museumsbetrieb in Niederbüren litt in den letzten anderthalb Jahren unter den Einschränkungen wegen der Coronapandemie. So konnten im Jahre 2020 nur noch etwa 200 Museumsbesucher begrüsst werden. Dennoch war der Verein Textilmuseum Sorntal Niederbüren nicht untätig.