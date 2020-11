«Nichts zu tun, ist keine Option»: Neue Songs und Erfolg in den sozialen Medien –so reagieren zwei junge Bands aus der Region Wil auf die Coronasituation Corona ist eine grosse Herausforderung für junge Bands. Doch die Leidenschaft, ihre Musik mit der Welt zu teilen, ist nicht zu bremsen. Wie junge Musiker zweier Bands mit der Coronasituation umgehen und was für Projekte am Laufen sind. Simon Bernhardsgrütter 16.11.2020, 17.00 Uhr

Die Musiker der Band Honor kommen aus Flawil, Bronschhofen und Romanshorn: Keine Auftritte mehr möglich, dafür stärkere Präsenz in den sozialen Medien.

Die Musik dröhnt, es riecht nach verschüttetem Bier und das Publikum tanzt fröhlich. Die mit Energie geladenen Auftritte sind es, wofür Musiker leben. Doch den Coronamassnahmen entsprechen genau diese Erlebnisse leider nicht. Alternativen gibt es zwar, doch mit den Liveauftritten können diese sicherlich nicht konkurrieren.

Donagh Ramseyer, Sänger und Rhythmusgitarrist der Band Honor, erklärte, dass nicht nur die Auftritte vermisst werden. Für die Band, mit Mitgliedern aus Flawil, Bronschhofen und Romanshorn, sei zum Beispiel der Ausgang nach den Proben wichtig.

«Es ist schwieriger, den Kontakt ausserhalb des Bandkontextes zu pflegen. Doch dieser gehört genauso zum Bandleben dazu.»

Doch an Ausgang ist im Moment nicht zu denken. Jedoch sei zwischenmenschlicher Kontakt auch wichtig, um musikalisch harmonieren zu können.

Neue Wege um Hörer zu gewinnen

Da hat The Rule deutlich bessere Karten. Die drei Brüder aus Flawil wohnen alle im selben Haushalt. Dies mache vieles einfacher. Die Proben und die Probehäufigkeit seien noch gleich wie vor der Coronakrise.

Selbst bei den gestandenen Grössen in der Musikbranche ist ein einfaches Muster zu erkennen: Erst ein Album veröffentlichen, dann auf Tour gehen, um für das Album zu werben – Auftritte als Verbreitungsstrategie. The Rule und Honor klagen aber nicht darüber, dass sie ohne Auftritte ihre Musik nicht unter das Volk bringen. Als Auftritte verboten wurden, überlegten sie, was sie alternativ tun könnten. Die Massnahme: Beide Bands verbesserten ihre Präsenz in den sozialen Medien.

The Rule aus Flawil: Sven, Finn und Noah Rupp machen trotz Corona unermüdlich Musik.

Zum Beispiel bereichert The Rule ihre Fans jeden Montagabend mit einem Jam-Video, welches in ihrem Keller aufgenommen wurde. Dabei spielen sie, was ihnen gerade durch den Kopf geht – mal funkig, mal Rock 'N' Roll. Auch Honor sorgt für mehr Stoff auf ihren Kanälen im Internet. Laut Donagh Ramseyer müsse der Schwerpunkt anders gelegt werden. Corona ist für keine der beiden Bands eine Ausrede, um nicht doch neue Hörer gewinnen zu können. Donagh Ramseyer sagt:

«Nichts zu unternehmen, nur weil Corona da ist, ist keine Option. Das sind nur faule Ausreden.»

Der Ausfall an Auftritten führt nicht nur zu innovativen Ideen zur Verbreitung der Musik, sondern auch zu Zeit für Experimente im musikalischen Bereich. Finn Rupp, Sänger und Bassist von The Rule, erzählt begeistert davon, dass sie fleissig am Lieder schreiben sind. Nach zwei EPs (kleinere Alben) arbeiten sie nun auf ihr erstes Album in voller Länge hin. Pausen werden trotz Pandemie keine gemacht.

Auftritte vor der Kamera

Wegen der Pandemie haben beide Bands Erfahrungen gesammelt mit Auftritten vor der Kamera oder reduzierter Besuchermenge an Stelle eines gut gefüllten Raumes. Sie spüren den Unterschied deutlich. Die Interaktion mit dem Publikum liegt den jungen Musikern am Herzen. «Das Publikum motiviert und pusht uns», erzählt Sven Rupp, Schlagzeuger und der mittlere der drei Brüder aus The Rule. «Das Feedback und die Energie vom Publikum fehlt einfach, wenn man vor der Kamera anstatt auf der Bühne spielt», fügt Noah Rupp, Gitarrist und der älteste der Band, an. Die Mitglieder von The Rule sagen einstimmig, dass Auftritte vor der Kamera schlechter liefen, als die mit leidenschaftlichem Publikum.

In der Vorbereitung bliebe jedoch alles beim alten. «Ob die Fans vor Ort mit dabei sind oder sich eine Übertragung auf dem Bildschirm ansehen, wir wollen unser Bestes abliefern», betont Finn Rupp. Auch für Honor ändere sich nichts an der Vorbereitung. Corona sei keine Ausrede für schlechte Auftritte.

Für beide Bands ist klar: Corona kann vielleicht Konzerte verhindern, aber nicht die Talente der nächsten Generation daran hindern Musik zu machen.