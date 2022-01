Das Neujahrskind im Spital Wil heisst Amadeus

Neujahrskind Das Neujahrsbaby im Spital Wil heisst Amadeus Amadeus – so heisst das erste Kind, das im neuen Jahr im Spital Wil das Licht der Welt erblickte. Der Knabe ist das erste Kind der Familie Stephanie und Matthias Freitag-Jöhl. 02.01.2022, 18.28 Uhr

tephanie Jöhl und Matthias Freitag freuen sich über die Geburt ihres Sohnes Amadeus. Bild: PD

«Es war für uns der spannendste, anstrengendste und zugleich schönste Silvester, den wir je erlebt haben», sagen Matthias Freitag und Stephanie Jöhl. Verbracht hat das Paar aus Wil die Nacht zum Jahreswechsel im Gebärsaal des Spitals Wil. Um 01:01 Uhr erblickte Amadeus, ihr erstes gemeinsames Kind, das Licht der Welt.

«Es ist irgendwie ganz schön, dass unser Sohn so ein spezielles Geburtsdatum hat», sagt Matthias Freitag. «Letztlich aber ist das Datum ja nicht so wichtig, Hauptsache, es geht allen gut», so der frischgebackene Vater.

Für den Silvesterabend keine Pläne gemacht

Dass sich die Geburt ins neue Jahr verschieben würde, damit hatte das Paar gerechnet, nachdem am Morgen des 31. Dezember noch keine Anzeichen für einen Geburtsbeginn spürbar waren. Pläne für den Silvesterabend hätten sie zwar keine mehr gehabt, aber dass sie so kurz nach Mitternacht bereits ihr Kind in den Armen halten würden, hätte sie nicht gedacht. «Aber dann ging es plötzlich überraschend rasch», erzählt Stephanie Jöhl. So können sie das neue Jahr nun als kleine Familie beginnen. «Das Gefühl ist unbeschreiblich, wir sind einfach nur überglücklich», sagt der Vater – und wird auch schon vom kleinen Amadeus unterbrochen.

Im Familienzimmer der Wochenbettabteilung erholen sich die drei von der Geburt und geniessen die Zeit des Kennen Lernens. «Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben», sagt Matthias Freitag und ergänzt: «Bei der Geburt standen uns alle Beteiligten mit viel Feingefühl zur Seite und gleichzeitig spürten wir, dass sie sehr professionell und als eingespieltes Team agierten». Auch auf der Wochenbettstation würden sie sehr gut betreut. «Die Pflegefachfrauen sind hilfsbereit und unterstützen uns, wo wir es brauchen. Für uns ist ja vieles ganz neu», sagt Mama Stephanie Jöhl. Daher seien sie auch nicht unglücklich über das Besuchsverbot. Sie könnten sich so in Ruhe an die neue Situation gewöhnen. «Und dank Videotelefonie konnten die nächsten Angehörigen den jüngsten Spross der Familie dennoch bereits sehen», sagt Matthias Freitag lachend.

560 Kinder 2021: Mehr Knaben als Mädchen

Das besondere Erlebnis der Geburt durften im vergangenen Jahr viele Eltern im Spital Wil erleben., teilt die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg mit. Im Jahr 2021 kamen dort 560 Kinder zur Welt - 282 Knaben und 278 Mädchen. Bei den Namen gab es 2021 bei den Buben einen Spitzenreiter: Fünf der im Spital Wil geborenen Knaben erhielten den Namen Jan. Bei den Mädchen waren Mia, Leana, Laura und Alina mit je vier die beliebtesten Vornamen. (pd)