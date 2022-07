NEUHEIT Er räumt bis zu 40 Kilo Geschirr ab und singt zum Geburtstag: Doch Roboter Bella muss sich zuerst bewähren Die Thurau-Gruppe testet einen Serviceroboter für ihre Raststätten. Die Gäste staunen und die Kinder flippen aus. Doch der Technik sind Grenzen gesetzt. Was diese Maschine für die Mitarbeiter bedeutet. Heini Schwendener/ Simon Dudle Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Fährt der Roboter an einen Tisch, staunen die Gäste und sofort gibt es Gesprächsstoff. «Wie viel Gehalt hat denn ‹Bella›?», möchte dieser Mann spasseshalber wissen. Bild: Heini Schwendener

Leise und zielstrebig nähert sich «Bella» mit den Menüs für sechs Personen dem Tisch mit der Nummer 21. Die neuste Mitarbeiterin ist noch in der Probezeit von drei Mo­naten. Falls sie sich bewährt, kommt es zur Festanstellung. Während der Probezeit arbeitet «Bella» im Rheintal, wo die Thurau-Gruppe auch eine Raststätte betreibt. Fällt das Fazit positiv aus, wird auch im Restaurant der Raststätte Thurau Nord dereinst ein Roboter helfen.

«Bella» ist ein Serviceroboter: Stark, effizient und genügsam, denn er braucht keinen Lohn und ist vom frühen Morgen bis in den späten Abend pausenlos und ohne Widerrede einsatzbereit. «Bella» ist andererseits aber auch limitiert. Denn sie denkt nicht mit wie ein Mensch.

Nichts anderes als ein Servicewagen

Soll «Bella» dereinst anstelle von Menschen arbeiten? Peter Hofstetter, CEO der Thurau-Gruppe, sagt:

«Der Robo­ter ‹Bella› wird unsere Mitar­beitenden nie ersetzen können. Wir versprechen uns von ihm eine Entlastung unseres Serviceteams. Wir sparen damit keine Personalkosten.»

Der Serviceroboter sei nichts anderes als ein Servicewagen, der allerdings nicht geschoben werden müsse und der den Weg mit Esswaren und Getränken von der Küche zu den Kundentischen selber fahre und auch finde.

Peter Hofstetter, CEO Thurau-Gruppe. Bild: PD

Hält «Bella», was man sich in der Raststätte Rheintal von ihr verspricht, werden die Füsse und Beine des Servicepersonals entlastet, weil viele Strecken im weitläufigen Restaurant mit seinen 230 Sitzplätzen der Roboter zurücklegt – selbst ins Gartenrestaurant. Und auch die Handgelenke und die Schultern werden «Bella» dankbar sein. Sie kann nämlich problemlos mit einer Fahrt bis zu 40 Kilo Geschirr, Glas und Besteck zur Abwaschstation fahren. Danach kurvt sie in die Küche und wird dort mit Getränken und Menüs beladen. Kurz die Tischnummern je Tablarebene eingetippt – und schon geht die Fahrt weiter.

Hofstetter erklärt:

«Dem Servicepersonal werden dadurch unnötige Wege zwischen Gast und Küche erspart. Unser ‹Bella-Bot› macht alle Hilfsarbeiten im Service»

Das Serviceteam schaut einfach, welchen Tisch der Roboter ansteuert, begibt sich ebenfalls dorthin und serviert den Gästen das Essen und ihre Getränke von den Tablaren des Roboters auf den Tisch. «Einige Gäste möchten und dürfen sich auch selbst aus dem ‹Bella-Bot› bedienen», erzählt Hofstetter.

«Bella singt auch mal ein Geburtstagsständchen»

Zudem ist der Roboter beim Abräumen im Dauereinsatz. Das Zusammenspiel zwischen Servicepersonal und Roboter verbessere sich laufend, erzählt Hofstetter. Das sei auch wichtig, so könne letztlich das Servicepersonal noch effi­zienter an der Front arbeiten und habe mehr Zeit für eine intensivere Gästebetreuung. Peter Hofstetter ist überzeugt, dass «Bella» zur Attraktivität der Arbeitsplätze in der Raststätte Rheintal Ost beitragen kann.

Der Roboter soll das Personal entlasten. Das Serviceteam muss dank «Bella» weniger tragen und kürzere Distanzen zurücklegen. Bild: PD

Der grosse Renner ist «Bella» bei den Kindern. Die flippen teils fast aus, wenn der Roboter blinkend heranfährt. Manchmal rennen sie sogar hinter ihm her. Wenn man ihn streichelt, miaut er oder er lobt die sanft streichelnden Hände. Und wenn jemand Geburtstag hat, kann er sogar ein Ständchen singen.

Der «Bella-Bot» der Firma Sebotics mit Sitz in Horw durchläuft nun also eine dreimonatige Testphase. Danach wird entschieden, ob er fest ins Serviceteam aufgenommen wird – als Entlastung für die Mitarbeitenden und als Attraktion für die Gäste. «Bella» mit ihrem ebenso überragenden wie auch sehr beschränkten Können muss sich also beweisen, um auch im Raum Wil eingesetzt zu werden

