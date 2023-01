Wiler Silvesterumzug mit Laternen und Feuerwerk

Neues Jahr Silvesterumzug mit Laternen und Feuerwerk – auch das zehnjährige Jubiläum der Fusion Wil und Bronschhofen wurde gefeiert Hunderte Laternen erhellten die Wiler Altstadt, die Stadttambouren und die Stadtharmonie sorgten für die Musik und auf das zehnjährige Jubiläum der Gemeindefusion zwischen Bronschhofen und Wil wurde angestossen. Christoph Heer 02.01.2023, 17.00 Uhr

Unzählige junge Laternenträger nahmen am Silvesterumzug teil. Bild: Christoph Heer

Derart viele Personen sah man seit vielen Jahren nicht mehr an einem der ältesten Wiler Brauchtümer. Den grössten Applaus am traditionellen Silvesterumzug erhielten eindeutig die Macher des grossen Feuerwerks. Minutenlang wurde ein Spektakel in den Wiler Himmel gezaubert. Es war in diesem Sinne das Jubiläumsfeuerwerk zu zehn Jahre Fusion von Bronschhofen und Wil.