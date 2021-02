Neuer Leiter am Sprachförderzentrum Toggenburg: Diese Baustellen warten auf ihn Markus Notter übernimmt von Susanne Heuberger die Position als Institutionsleiter des Sprachförderzentrums Toggenburg. Enrico Kampmann 03.02.2021, 18.10 Uhr

Symbolische Schlüsselübergabe bei Wind und Wetter. Bild: PD

Bei Wind und Wetter übergab Susanne Heuberger vor wenigen Tagen den symbolischen Schlüssel an Markus Notter. Coronabedingt konnte die Zeremonie nur im kleinen Rahmen stattfinden. Bernhard Graf, Präsident des Trägervereins Sprachförderzentrum Toggenburg, schrieb dazu in einer Medienmitteilung: «Mit einem herzlichen ‹adieu Frau Heuberger› und ‹grüezi Herr Notter› gestalteten die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern diesen Tag.»

Markus Notter ist neuer Leiter des Sprachförderzentrums Toggenburg Bild: PD

Mit Markus Notter aus Urnäsch übernehme eine pädagogisch ausgebildete und erfahrene Fachperson die Führung des Sprachförderzentrums. Das Pensum betrage wie bisher 70 Prozent. Notter sei im Teilzeitpensum für eine Übergangszeit noch bei seinem bisherigen Arbeitgeber, der Gemeinde Eschlikon, sowie weiterhin als selbstständiger Berater tätig.

Abschied nach vier Jahren

Seine Vorgängerin Susanne Heuberger führte das Sprachförderzentrum während genau vier Jahren. Sie löste damals Interimsleiter Markus Egger ab. In der Mitteilung heisst es:

«Es waren vier erfolgreiche Jahre für das Sprachförderzentrum. Es gelang Heuberger, die Organisation und die Führung zu festigen und weiterzuentwickeln.»

Dazu gehörten unter anderem die Umsetzung des Sonderpädagogik-Konzepts sowie die Erarbeitung eines neuen Betriebskonzepts.

Für Kinder mit komplexen Spracherwerbsstörungen

Der Verein Sprachförderzentrum Toggenburg führt in Wattwil die Sprachheilschule Toggenburg als Tagesschule für Kinder mit komplexen Spracherwerbsstörungen sowie den ambulanten logopädischen Dienst für die Schulen der Region.

Susanne Heuberger nimmt von den Schülern des Sprachzentrums angefertigtes Abschiedsplakat entgegen. Bild: PD

Die Führung der Sprachheilschule basiert auf einem Leistungsauftrag des kantonalen Bildungsdepartements. In vier Kleinklassen werden insgesamt 48 Kinder vom kleinen Kindergarten bis zur 3. Klasse der Primarschule unterrichtet. Die Kinder werden von Fachpersonen abgeklärt und dann von den Regelschulen der Sprachheilschule zugewiesen, wenn diese dem Kind besser gerecht werden kann als der Unterricht in der Regelschule.

Beim ambulanten logopädischen Dienst können die Schulen der Region Logopädie-Lektionen «einkaufen». Diese werden an den Schulen vor Ort durch Logopädinnen und Logopäden des Sprachförderzentrums gehalten.

Es warten wichtige Aufgaben

Bernhard Graf, Vorstandspräsident Verein Sprachförderzentrum Toggenburg Bild: Urs Hemm

«Es gibt einige wichtige Projekte, die Markus Notter beschäftigen werden», heisst es in der Mitteilung. Zum Beispiel seien die Schulräume am Standort Wilerstrasse 15 in Wattwil seit einiger Zeit zu knapp. Es fehlen ein Klassenzimmer und zusätzliche Nebenräume. Der Vereinsvorstand beschäftige sich deshalb zurzeit intensiv mit der Suche und Evaluation von zusätzlichem Schulraum. Daran und vor allem in der späteren Umsetzung werde der neue Schulleiter wesentlich Anteil haben.

Die Sprachheilschule ist auf 48 Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. In den vergangenen Jahren seien immer alle Plätze belegt gewesen. Im Rahmen des Sonderpädagogik-Konzeptes beabsichtigte das Bildungsdepartement, die Plätze an der Schule zu reduzieren. Als Folge einer Motion von Kantonsrat Guido Etterlin, welche im Kantonsrat angenommen wurde, hat die Regierung diese Absicht nun rückgängig gemacht, wie diese Zeitung vor kurzem berichtete.

Statt der geplanten 36 Plätze könne die Sprachheilschule Wattwil nun weiterhin 48 Plätze anbieten. In der Mitteilung steht:

«Das kommt den Regelschulen zugute, welche die Kinder sonst mit grossem Aufwand selber beschulen müssten und auch den überwiegenden Teil der Kosten einer Sonderschule bezahlen.»

Bei der Sprachheilschule handle es sich dabei pauschal um 40'000 Franken von etwa 48'000 Franken pro Schüler und Jahr.

Zudem seien im ambulanten logopädischen Dienst vor allem die schwierige Personalsuche eine grosse Herausforderung. Im Weiteren müssten die Vereinbarungen mit den angeschlossenen Schulen überarbeitet werden.