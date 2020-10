Neuer Glanz für alte Pfeifen: Klangpause für die Orgel in der Zuzwiler Pfarrkirche Nächste Woche geht es los: Die 1500 Pfeifen der Zuzwiler Kirchenorgel werden ausgebaut, gesäubert und repariert.

Andrea Häusler 14.10.2020, 17.58 Uhr

Herbert Wehrli vor der 1999 eingebauten Orgel auf der Empore der Zuzwiler Kirche. Bild: Andrea Häusler

Wenn im Gottesdienst vom nächsten Sonntag der letzte Ton verklungen ist, wird die Orgel auf der Empore der katholischen Pfarrkirche St. Josef für mehrere Wochen schweigen. Verläuft alles planmässig, stehen bereits am Montag die Orgelbauer der Firma Mathis AG aus Näfels auf dem Platz, um mit der Revision des inzwischen 21-jährigen Instruments zu beginnen. Dafür hatte die Kirchbürgerschaft mit dem Budget 2020 einen Kredit von 53000 Franken bewilligt.

«Die Arbeit ist extrem aufwendig», begründet Kirchenverwaltungsrat Herbert Wehrli den finanziellen Lupf. «Die Orgel verfügt über 22 Register auf zwei Manualen und Pedal und umfasst insgesamt 1500 Pfeifen aus Holz sowie Orgelmetall», betont er und ergänzt:

«Die Mathis AG rechnet mit einem zeitlichen Aufwand von rund 450 Arbeitsstunden.»

Öffentliche Begehung am 10. November

Um der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, Einblick in das Innenleben der «Königin der Instrumente» zu nehmen und sich ein Bild von den Reinigungs- und Reparaturarbeiten zu machen, lädt der Kirchenverwaltungsrat am 10. November zu einer öffentlichen Begehung ein. Ab 17 Uhr werden Besucherinnen und Besucher im Viertelstundentakt auf die Empore geführt und über den Inhalt und Stand der Revisionsarbeiten informiert.

Die temporäre Ausserbetriebnahme der Orgel bedeutet jedoch nicht, dass die Gottesdienste während der vier Wochen klanglos bleiben. Für die Dauer der Revision werde im altarnahen Bereich eine mobile Orgel installiert, sagt Wehrli.

Vor 21 Jahren eingeweiht

Die Zuzwiler Orgel wurde 1999 als Nachfolgerin der Späth-Orgel aus dem Jahr 1934 installiert und seither in regelmässigen Intervallen gestimmt. Die anstehende Revision hingegen ist die erste umfassende Instandsetzung des Instruments, das übrigens im nächsten Jahr als «Instrument des Jahres» gefeiert wird. Zumindest in Deutschland, wo 2008 auf Initiative der Landesmusikräte der Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen und dem Saarland ein Aktionsprogramm ins Leben gerufen wurde, das ein breites Interesse für ein Instrument wecken will. Musikinstrument des laufenden Jahres ist die Geige.

Letzte Revision vor 40 Jahren

Revisionsbedarf hätte auch die Orgel in der katholischen Kirche Züberwangen. Das Instrument wurde 1966 von der Firma Späth aus Rapperswil gebaut und im Jahr 1980 letztmals einer umfassenden Revision unterzogen. Darauf angesprochen legt Herbert Wehrli die Stirn in Falten. Die Orgel, sagt er, sei das eine, das andere betreffe die nicht mehr zeitgemässe Technik der historisch bedeutenden, im Kulturgüterverzeichnis des Kantons St. Gallen als B-Objekt geführten St. Maria-Magdalena-Kirche. Deshalb habe man entschieden, das Orgelprojekt nicht isoliert, sondern im Rahmen einer Sanierung des Innenraums anzugehen.

Auf einen Zeithorizont will sich Wehrli in dieser Frage allerdings nicht festlegen, sagt stattdessen: «Wir sind dran.» Immerhin: Jene Orgel ist, mit 18 Registern auf zwei Manualen und Pedal, kleiner als das Pendent in Zuzwil. Entsprechend günstiger dürften die Kosten einer Revision ausfallen.

Hinweis: Besichtigung der Revisionsarbeiten an der Zuzwiler Orgel, Dienstag, 10. November, ab 17 Uhr. Es ist eine Anmeldung erforderlich.