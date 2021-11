Neuer Aufwind Nach dem Nein im Parlament: Sollen die Wiler Tagesstrukturen nun doch ausgebaut werden? Im Frühling lehnten die Bürgerlichen einen flächendeckenden Ausbau der Tagesstrukturen ab. Die Forderung der SP erhält nun aber nochmals Aufwind. Sowohl der Stadtrat als auch Anspruchsgruppen wie die Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen erachten eine Erweiterung des bestehenden Angebots als sinnvoll. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 23.11.2021, 17.00 Uhr

Das Tagesstrukturangebot weist besonders am Morgen und in den Ferien Lücken auf. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es ist erst sieben Monate her, da scheiterte die SP mit der Forderung nach einem flächendeckenden Ausbau der Tagesstrukturen im Parlament. Einzig die Grünen Prowil unterstützten ihre linken Mitstreiter. Zu teuer, zu früh, kein Bedarf, tönte es von bürgerlicher Seite. Nun ist das Thema bereits wieder auf dem Tisch. Und verantwortlich dafür ist mit FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann ein Bürgerlicher.

Bereits 2016 hatte er eine Motion eingereicht. Mit dieser forderte er den Stadtrat auf, verschiedene Optionen aufzuzeigen, wie die 2007 geschaffenen Tagesstrukturen weiterentwickelt werden können. Aktuell umfasst das Angebot sechs Standorte, welches jeweils einen Mittagstisch sowie eine Nachmittagsbetreuung beinhalten. Die Morgen- sowie Ferienbetreuung zählt hingegen nicht zum Standard. Vor allem hierbei hatte die SP Verbesserungspotenzial ausgemacht.

Dass Bachmann und Mitte-rechts den flächendeckenden Ausbau der Tagesstrukturen unlängst ablehnten, liegt nicht daran, dass sie das Anliegen nicht anerkennen. Viele von ihnen vertraten an der Sitzung im März aber den Standpunkt, die Tagesstrukturen erst bei nachgewiesenem Bedarf auszubauen und wollten zuerst die Antwort des Stadtrats zum Vorstoss von Bachmann abwarten.

Drei Varianten analysiert

Nun liegen die Ergebnisse vor. Der Stadtrat hat drei Varianten geprüft: zentral geführte Tagesschulklassen, eine Pilotschule als Tagesschule und einen Ausbau der bestehenden Tagesstrukturen. Bei der ersten Option würden beispielsweise drei Tagesschulklassen in einer bestehenden Schuleinheit geführt. Diese Klassen könnten von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Stadtgebiet besucht werden. Bei der Pilotschule als Tagesschule würde hingegen ein ganzer Schulstandort als Tagesschule organisiert. Im Unterschied zu klassischen Tagesstrukturen wäre die Anbindung an die Schule bei diesen Optionen stärker.

Beide Varianten bieten zudem gemäss dem Bericht zwar pädagogische Vorteile, sie sind jedoch auch finanziell und organisatorisch aufwendiger. Sowohl der Stadtrat als auch die beigezogenen Anspruchsgruppen wie beispielsweise die Elternvereinigung, die Lehrpersonen Kerngruppe sowie die Schulleitungskonferenz sprechen sich deshalb für den Ausbau des bestehenden Angebots aus. Dieser lasse sich leichter und kurzfristiger realisieren als die anderen Varianten, so der Tenor.

Steigende Tendenz bei den Tagesstrukturen

Dass es aber einen Ausbau des Angebots braucht, darin sind sich alle einig. Denn trotz Schwankungen in der Belegung der einzelnen Standorte zeichne sich seit mehreren Jahren insgesamt eine steigende Tendenz bei den Kinderzahlen ab, wie es im Bericht des Stadtrats heisst. Besonders der Mittagstisch stösst bereits jetzt teilweise an seine Kapazitätsgrenzen. Und auch die Standorte Lindenhof und Bronschhofen sind nahezu ausgelastet und konnten in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr alle Bedürfnisse der Familien decken.

Ein Zeitrahmen für den Ausbau der Tagesstrukturen ist aber noch nicht definiert. Der Stadtrat spricht von einer laufenden Umsetzung. Ohnehin ist der Ball aber jetzt beim Parlament. Anfang 2022 wird es voraussichtlich entscheiden, wie es mit den Tagesstrukturen weitergehen soll.