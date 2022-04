Neuer Anlauf Licht aus oder Licht an? Das Lichtkunstfestival soll nach wie vor in Wil stattfinden – aber ohne Geld der Stadt Im Dezember erst sprach sich das Wiler Parlament gegen die Finanzierung des mehrtägigen Events aus. Dass der Stadtrat versucht, das Projekt trotzdem umzusetzen, stösst auf Kritik. Das Geld soll nun aber anders beschafft werden. Renato Schatz 08.04.2022, 05.00 Uhr

Die Initialzündung für den zweiten Anlauf: das «Lilu» (Lichtkunstfestival Luzern) im vergangenen Januar. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Und plötzlich wurde es wieder hell rund um die Idee eines Lichtkunstfestivals in Wil. Stadtpräsident Hans Mäder initiierte Mitte März einen Informationsabend im Hof. «Bedürfnisabklärung», so wurde diese Veranstaltung genannt, in der besprochen wurde, ob sich denn ein solches Festival nicht doch umsetzen liesse. Mit 19 Standorten in der Stadt, im Januar oder Februar 2023, mehrere Tage lang. 130’000 Franken seien dafür nötig. Wie «hallowil.ch» berichtete, käme das Geld von Sponsoren und zu Teilen auch von der öffentlichen Hand. Also: Klick, Licht an?

Noch im vergangenen Dezember, bei der Budgetsitzung, lehnte das Stadtparlament die 75'000 Franken ab, die ursprünglich für das Festival vorgesehen waren. Mit Verweis auf das Defizit von 8,5 Millionen, mit dem für das Jahr 2022 geplant wurde. Tenor: Es sei nicht der richtige Zeitpunkt für ein solches Festival. Damals: Klick, Licht aus.

Kritik am Vorgehen von Mäder

Sitzt für die SVP im Wiler Stadtparlament: Benjamin Büsser. Bild: PD

SVP-Stadtparlamentarier Benjamin Büsser deponierte am 30. März beim Stadtrat eine Anfrage, in der er darauf hinwies, dass bei der Budgetsitzung im Dezember noch «eine klare Mehrheit» der Meinung gewesen sei, dass wegen der aktuellen finanziellen Situation eine solche Summe «nicht sachgerecht» sei. Nun, nur wenige Monate später, will der Stadtpräsident den Schalter erneut kippen. Die offizielle Antwort von Mäder steht noch aus.

Büsser sagt am Telefon, dass er nicht gegen das Festival sei, vielmehr habe er zeigen wollen, dass er mit dem politischen Vorgehen Mäders nicht einverstanden sei. «Auch eine Infoveranstaltung kostet die Stadt Geld. Genauso wie die Arbeitsstunden, die man nun für die Planung des Festivals aufwendet.»

Mäder schreibt auf Anfrage dieser Zeitung, dass das Stadtparlament zwar den Kredit für das Festival abgelehnt habe, in der Diskussion aber klar geworden sei, «dass sich der Widerstand nicht gegen das Projekt, sondern gegen die Finanzierung» gerichtet habe.

Ein Besuch in Luzern weckte die Lust aufs Neue

Im Januar war Mäder in Luzern zu Besuch, wo gerade zum dritten Mal das «Lilu», das Luzerner Lichtkunstfestival also, durchgeführt wurde. Dieses ist als Verein organisiert. Mäder postete auf der Social-Media-Plattform «LinkedIn» ein Bild vom beleuchteten Wasserturm in der Mitte der Kapellbrücke. Er schrieb dazu: «Das Stadtparlament der Stadt Wil wollte kein Wiler Lichtfestival. Sollten wir auch einen Verein gründen? Wer macht mit?»

Seit Anfang 2021 im Amt: der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: Ralph Ribi

Im Zuge dessen wurde der Infoabend veranstaltet und eine Arbeitsgruppe gegründet. Sie klärt gegenwärtig ab, wie sich das Festival in Wil umsetzen liesse, auch finanziell. Mäder sagt nun:

«Eine mögliche finanzielle Beteiligung der Stadt ist derzeit kein Thema.»

Es sei überdies nach dem Parlamentsbeschluss im Dezember zu keinem Zeitpunkt kommuniziert worden, dass sich die Stadt an einem allfälligen Festival beteiligen könnte.

So oder so: Die politische Akzeptanz dürfte weitaus grösser sein, wenn die Stadt finanziell nicht involviert wäre. Am Lichtschalter sitzen nun aber mögliche Sponsoren, die insgesamt 130’000 Franken aufbringen müssten. Ob diese gefunden werden, wird sich voraussichtlich im Mai zeigen. Dann will die Arbeitsgruppe über den Stand der Dinge informieren.

Eine Bürgerin brachte die Idee nach Wil

Es ist inzwischen ein Hin und Her mit der Idee, die in Grindelwald, wo seit 2020 ein Lichtkunstfestival durchgeführt wird, entstanden ist. Eine Wilerin war damals vor Ort und sah sich die Lichtskulpturen an; vielleicht die beleuchteten Hausfassaden, die grünen und violetten Strahlen, die wie Raumtrenner wirkten, oder das Zelt, das die Farbe änderte.

Die Frau war jedenfalls begeistert von der «Light Art Grindelwald». So sehr, dass sie bei der Wiler Stadtverwaltung vorstellig wurde. «Light Art Wil», das wäre doch etwas. Stadtpräsident Mäder muss angetan gewesen sein, noch immer wirbt er für die Idee.